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Найбільшими помилками влади українці вважають високий рівень корупції, неналежну підготовку до війни та відставку Залужного, - опитування. ІНФОГРАФІКА

зеленський

Майже 65% громадян України вважають збереження високого рівня корупції та розкрадання бюджету найбільшими помилками чинної влади.

Про це свідчить опитування соціологічної компанії SOCIS, проведене на замовлення Цензор.НЕТ.

Так, найбільшими помилками чинної влади громадяни вважають:

  • збереження високого рівня корупції і розкрадання бюджетних коштів (64,8%);
  • неналежну підготовку до війни (37,2%);
  • відставку Валерія Залужного (30,8%);
  • зловживання владою, тиск на бізнес і можливих політичних конкурентів (24,5%);
  • помилкові кадрові рішення (19,9%);
  • інформаційну цензуру та приховування правди (16,5%);
  • неефективну економічну політику уряду (15%);
  • прорахунки на міжнародному рівні, дипломатичні помилки (12%).

опитування

25% респондентів вважають, що відповідальність за високий рівень корупції в країні несе президент Зеленський. 22,9% заявили, що Антикорупційні органи (НАБУ, САП, НАЗК), 11,1% вважають, що Верховна Рада, а 10% - що Офіс Президента.

Найменшу відповідальність, свідчить опитування, на думку українців несе Кабінет Міністрів - 3,6%.

опитування

Також читайте: Кандидатуру Залужного на президентських виборах готові підтримати 41,4% українців, Зеленського - 23,7%, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Дослідження проводилося з 22 лютого по 1 березня 2024 року. Загалом було опитано 3000 респондентів за квотною стратифікованою вибіркою. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,1%.

Метод дослідження: телефонне опитування (CATI) з використанням планшетів.

Вибірка дослідження наближена до репрезентативної на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/ село) та поділу на області. Максимально врахована кількість та структура населення внутрішньо переміщених осіб; громадян, які виїхали за кордон. тимчасово окупованих територій та місцевості, де неможливо провести соціологічне дослідження, з огляду на проведення активних бойових дій.

Опитування не проводилось в АР Крим, на території Донецької та Луганської областей, на тимчасово окупованих територіях та на територіях, де проходять активні бойові дії (частина Херсонської, Запорізької та Харківської областей).

Також читайте: 58% українців негативно оцінюють роботу Офісу Президента, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

корупція (4691) опитування (1950) СОЦИС (68) Цензор.НЕТ (138)


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Топ коментарі
+29
в ЗЕсрані 100% повнота влади. Абсолютна! Відповідно, за всі проблеми і біди в країні несе воно! І за корупцію, і за війну, і за жертви...
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05.03.2024 16:35
+24
Підготовка була не до війни а до шашликів,цей факт ніхто не зможе спростувати і за це прийдеться відповісти
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05.03.2024 16:37
+21
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05.03.2024 16:36
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Те кто так не считает. Процент как на выборах 2019
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05.03.2024 16:33 Відповісти
Всі питання похідні від головної причини - зеригофсбятини в лиці члєнограя оманського та єрмачма!
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05.03.2024 17:34 Відповісти
Головна помилка

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05.03.2024 18:32 Відповісти
в ЗЕсрані 100% повнота влади. Абсолютна! Відповідно, за всі проблеми і біди в країні несе воно! І за корупцію, і за війну, і за жертви...
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05.03.2024 16:35 Відповісти
1. Хто заказав цей опрос? Хто платив гроші?

Судячи з того що там е С Притула (!?!), а як відомо він протеже Пінчука, то пінчук мабудь і вложився.
Як відомо Пінчук в дуже добрих відносинах з ОП…

2. А судді хто?!

Хто «такий Социс»? Чи надійне це джерело?

Вікіпедія:

«Після екзит-полів на виборах Президента України 2004 року несподівано для колег оприлюднив контроверсійний результат про перемогу Януковича, що спричинило критику, і драматичні коментарі про кризу незалежної і чесної соціології в Україні.

С каждым днем Украина все больше напоминает фантастически перевернутый оруэлловский мир, где на черное говорят белое, а на белое - черное, где ложь выдают за чистую правду, а правду замазывают отвратительной грязью, где самые хорошие идеи доводят до абсурда, а самые демократические процедуры превращают в фарс.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4]

Пригадуєте скандал, що вибухнув під час президентських виборів 2004 року? Тоді Микола Чурилов став співучасником розколювання консорціуму "Національний екзит-пол'2004". 31 жовтня чурилівські цифри стрибали, як зайці в капусті. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] «
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05.03.2024 17:17 Відповісти
25% зеленьский

75% жОПа
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05.03.2024 16:31 Відповісти
"Царь хороший, бояре плохие!" (с)
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05.03.2024 16:32 Відповісти
Це перше, що спадає на думку всякому мудрому наріту, якщо йому з думками не допомагати...
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05.03.2024 16:58 Відповісти
и шо тут удивительного? тоже мне, новость. а кто должен отвечать после того, как на камеру топал ногами и кричал - вийди, злодюга!
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05.03.2024 16:32 Відповісти
а 75% думають шо "то все порошенко"
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05.03.2024 16:32 Відповісти
Цей наріт приречений...
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05.03.2024 16:33 Відповісти
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05.03.2024 16:38 Відповісти
То всьо актівісти Майдана-3
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05.03.2024 16:41 Відповісти
А чого тільки 25%?! Інші вважають що ціх високопосадових корупціонерів що слідом призначали подібних на нижчі посади обирав хтось інший, не Зеленський! Є одна істина - "риба" гниє З ГОЛОВИ!!!
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05.03.2024 16:34 Відповісти
Вона з самого початку була гнила.
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05.03.2024 16:36 Відповісти
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05.03.2024 16:35 Відповісти
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05.03.2024 16:36 Відповісти
І вся та група сидить в Опі з 19 року.
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05.03.2024 16:55 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!
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05.03.2024 18:53 Відповісти
Це чомусь швидко поміняли заголовок чи я щось інше читав?
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05.03.2024 16:35 Відповісти
Нєполіткорєктнєнько получілось.
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05.03.2024 16:40 Відповісти
відповідальні за те всі хто створив олігархічно-кланову Державну систему декількома десятиліттями невтомної праці на своє благо, яку не вдасться змінити одними балачками.

"Батьків" всі добре знають але чомусь ніхто того не визнає, киваючи лишне на нині.
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05.03.2024 16:36 Відповісти
В країні лише 25 % розумних і адекватних людей
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05.03.2024 16:37 Відповісти
Підготовка була не до війни а до шашликів,цей факт ніхто не зможе спростувати і за це прийдеться відповісти
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05.03.2024 16:37 Відповісти
Сподіваюсь там не було варіантів АБО, АБО, АБО, бо я по усіх питаннях ЗГОДЕН з тим що це вина керівництва країни котре винно за все це відповідати та бути покараним!!!
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05.03.2024 16:37 Відповісти
Яка ж це помилка влади - вони в долі
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05.03.2024 16:39 Відповісти
А вот у нас центральном рынке в областном центре полный порядок. Торговля табаком на прилавках идет без напряга и главное в согласии. Под видом продажи семечек на фасоли лежит бумага для папирос и тетки не успевают табак набирать в стаканы. Очередь даже образуется. Конечно мента, налоговую или СБУ там в жизни никто не видел и что люди по соточке на дроны собирают там всем на,срать. Вот такие пироги малята.
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05.03.2024 16:39 Відповісти
Зараз вгадаю, - ти не палиш! Так навіщо твій висєр?
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05.03.2024 17:11 Відповісти
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05.03.2024 16:39 Відповісти
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05.03.2024 16:40 Відповісти
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05.03.2024 16:41 Відповісти
Вова! Оголи вже своє обличя та одягнись у цивільне!

Вже у всьому світі тебе сприймають як "кришувальника" жОПи.

Вова! Як тебе останій раз приймали у Штатах? Далі передньоі тебе не пустили і практично усі тобі відмомили у зустрічі. Тому що рівень коррупціі твоєі жОПи захмарний даже не під час воєенного стану.
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05.03.2024 16:42 Відповісти
У зеленського вся повнота влади, всі структури підконтрольні йому особисто , через призначених ним же людей всі міністри, більшість у верховній раді практично всі силовики але для більшості людей за корупцію відповідальний *хтось* але не зеленський.🤔
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05.03.2024 16:43 Відповісти
Огляд 50 найбагатших політиків 2024
https://www.youtube.com/watch?v=A2OHPMMf1mc&t=124s

У придурка вже 596 млн. баксів. В 2019 на момент вступу на посаду зє "коштував" разом з потрохами 15,6 млн. І це лише те що в відкритому доступі без "чорного налу", якутських алмазів від патрушева (Оман) і крипти.
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05.03.2024 16:43 Відповісти
самая большая ошибка, что они родились
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05.03.2024 16:44 Відповісти
Поки ці засихали на фіранці, наплодилося нових, ласих до халяви...
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05.03.2024 16:51 Відповісти
Корупція, та розкрадання це не помилка- це кримінал!
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05.03.2024 16:44 Відповісти
Зенеганчірку, маму Риму, папіка, швондера, Ленку з обїздної, Цю мразотень, згнидити, і з повною конфіскацією. ПЛЮС, повна конфіскація у того лайна, що привели 75 %
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05.03.2024 16:51 Відповісти
Я б на 1 місце поставив би недолугість самих виборців. Все інше то передбачені наслідки
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05.03.2024 16:52 Відповісти
Головна помилка "ВЛАДИ" це сама "ВЛАДА".
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05.03.2024 16:55 Відповісти
Небрита тупа горила.
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05.03.2024 17:00 Відповісти
А я наївний думав,що корупція-то є тяжкий злочин.А виявляється,що просто помилка!☺
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05.03.2024 17:03 Відповісти
А вони що? Правильно! "Мають право на помилку" (с)
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05.03.2024 18:10 Відповісти
Найбільшими помилкою влади є наявність наріду 73%, який повірив у казочки про Голобородьку і рай в Україні. Хоча "зелені" говорили про свій рай, а нарід подумав, що то про них.
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05.03.2024 17:07 Відповісти
...до лютого 2022 року зажерлись всі гілки влади,та деякі продовжують ще користуватись своїм станом ... .
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05.03.2024 17:18 Відповісти
Ну що сказати, зе-лідору немає чого хвилюватися, він може хоч зараз в прямому ефірі нагидити піплу на голову і його рейтинг лише зростатиме... 1000 разів був правий Юрій Каракай, Світла йому Пам"ять, коли ще у 2019 казав: Не треба заздрити, ми всі потрапимо в підручники і кіношедеври Голівуду, як народ, який під час війни обрав дегенерата президентом.
 Далі цитата Юрія Каракая, який загинув у 2019 році, захищаючи наш південь:

"Коли чую від українців, що всі політики однакові, хочеться кричати, товкти писки і брудно лаятися чужинськими словами. Дорогий мій народе! Це ти 30 років однаковий!!! Однаково лінивий, злий, заздрісний, безпорадний, безглуздий, зрадливий, та дивовижно недолугий! І Януковича, і Зеленського ти, мій народе, обирав на самих чесних, прозорих і демократичних виборах, при повному верховенстві права і безумовній свободі слова, за які самовіддано боролись та вмирали кращі твої доньки і сини.Потоптавшись по пам'яті героїв, мій народе, ти йшов до виборчих дільниць обирати двіччі судимого бандита.
- Що би що?
Якою була мета цього волевиявлення, які блдь, покладались сподівання?
- Про що ти, мій прекрасний народе, думав, обираючи чувака, що заробляв на життя зніманням штанів на сценах і виступами в саунах п'яних можновладців?
- В яке світле майбутнє він мав тебе привести?
- Для чого йшли в бій борці за твою свободу, за що вони несли хрест та прийняли муки?- Для обрання тобою президентом Зеленського?
- Ти впевнений?
Якщо завтра закриють усі опозиційні ЗМІ, в твоєму паскудному житті геть нічого не зміниться! Ти продовжиш дивитися ''Квартал'', "Сватів", якусь там "Лігу ...", та слухати новини про хліб і масло у Гебельс-Мосійчук, в очікуванні на продуктові талони від обраного тобою найвеличнішого лідера ********** ЗЕЛЕНСЬКОГО."
© ЮРІЙ КАРАКАЙ.
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05.03.2024 17:18 Відповісти
що ж Ви люди добрі робите,очко то у ЗеЧевари не залізне
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05.03.2024 17:19 Відповісти
Якщо зважати на те, що ОПа керує і ПреЗЕдентом, і НАЗК-НАБУ-САП, і ДБР-Поліцією-Прокуратурою, і судами, і КМУ, і ВРУ, то нічого нового. А циферки навпроти кожного з пунктів можна малювати в залежності від настрою...

Лише цікаво: чому в тих пунктах відсутні Порошенко і опозиція?
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05.03.2024 17:25 Відповісти
Одного не могли зрозуміти соціологи : чого багато українців при опитуванні стосовно влади відправляли їх за коментарями до посла Китаю - Лі **** ...
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05.03.2024 17:35 Відповісти
Розумієш, в чому проблема... СОЦІС - це одна з трьох соціологічних контор, які належать до найоб'єктивніших в Україні; і це контора, прямо пов'язана з Гринівим (бо її створював, і донині має вплив на дирекцію), рухівцем, який нині є в опозиції, який завжди був союзником Порошенка...
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05.03.2024 17:44 Відповісти
Пам'ятається Люська казала - про#бали, тепер можна сказати - все ********, тільки не для себе зелених і не своє.
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05.03.2024 17:37 Відповісти
Найбільша помилка України-це ті довбані 73%,які дуже ******* поржать під шашлики 95 кварталу!
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05.03.2024 17:38 Відповісти
Щось дуже гладенькі цифри для ЄрЗе.
Я сподівався на більші в два-три рази.
І, якщо ці цифри правда, та й ще під час війни, під час тих поразок, які стались з вини ЄрЗе - то майбутнього в нашій чинній державі Україна зразка 1991року - НЕМА
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05.03.2024 17:39 Відповісти
Коли ж ця країна отямится?! Це не помилки - це умисні дії!
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05.03.2024 17:40 Відповісти
Враховуючи те, що найкращі вже загинули на фронті, - ніколи...
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05.03.2024 18:06 Відповісти
Я очікував, що імпічмент зроблять ще в 2020 році.
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05.03.2024 21:37 Відповісти
Помилки? Це - свідома держзрада. Країна повних ідіотів - їм відкрито сцють у вічі, а вони - "ой, це помилка!"
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05.03.2024 18:00 Відповісти
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05.03.2024 18:14 Відповісти
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05.03.2024 18:15 Відповісти
Нічого в країні не зміниться на краще, допоки 85% українців не визнають і не виправлять свою помилку, що зробили у 2019 році, проголосувавши за блазня-прутнеграя малороса-ухилянта на посаду верховного головнокомандувача під час війни, та за зрадників-хабарників в неіснуючу партію як монобільшість до парламенту. А ця "влада" не зробила жодних помилок! Вона робить саме те, за що активно та пасивно проголосували оті от 85%. Жері-ТЕ!
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05.03.2024 18:17 Відповісти
А падіння рівня життя після приходу Зє до влади забули вже?
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05.03.2024 18:31 Відповісти
Найбільша помилка влади - це сама ця влада.
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05.03.2024 18:41 Відповісти
ц це не помилки, це злочини!
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05.03.2024 19:04 Відповісти
Вова очолює корупцію, яка ж це помилка, це злочині дії.
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05.03.2024 19:33 Відповісти
Ну що Бубочка проворонив рейтинг, була у тебе весна, садити треба було, а ти шашличками балувався , членом по клавішах довбав ............
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05.03.2024 20:15 Відповісти
это не ошибки, а преступления за которые нужно отвечать
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05.03.2024 20:25 Відповісти
Найбільша помилка України і українців - то з е л е н с ь к и й.
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05.03.2024 20:33 Відповісти
Найбільша помилка України--президент зєлєнскій; він--наш вирок.
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05.03.2024 20:36 Відповісти
Це було ясно ще під час Оману та Букавелю.
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05.03.2024 21:33 Відповісти
Це точно помилки? Може досягненння?
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05.03.2024 22:40 Відповісти
 
 