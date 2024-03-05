Найбільшими помилками влади українці вважають високий рівень корупції, неналежну підготовку до війни та відставку Залужного, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Майже 65% громадян України вважають збереження високого рівня корупції та розкрадання бюджету найбільшими помилками чинної влади.

Про це свідчить опитування соціологічної компанії SOCIS, проведене на замовлення Цензор.НЕТ.

Так, найбільшими помилками чинної влади громадяни вважають:

збереження високого рівня корупції і розкрадання бюджетних коштів (64,8%);

неналежну підготовку до війни (37,2%);

відставку Валерія Залужного (30,8%);

зловживання владою, тиск на бізнес і можливих політичних конкурентів (24,5%);

помилкові кадрові рішення (19,9%);

інформаційну цензуру та приховування правди (16,5%);

неефективну економічну політику уряду (15%);

прорахунки на міжнародному рівні, дипломатичні помилки (12%).

25% респондентів вважають, що відповідальність за високий рівень корупції в країні несе президент Зеленський. 22,9% заявили, що Антикорупційні органи (НАБУ, САП, НАЗК), 11,1% вважають, що Верховна Рада, а 10% - що Офіс Президента.

Найменшу відповідальність, свідчить опитування, на думку українців несе Кабінет Міністрів - 3,6%.

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Дослідження проводилося з 22 лютого по 1 березня 2024 року. Загалом було опитано 3000 респондентів за квотною стратифікованою вибіркою. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,1%.

Метод дослідження: телефонне опитування (CATI) з використанням планшетів.

Вибірка дослідження наближена до репрезентативної на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/ село) та поділу на області. Максимально врахована кількість та структура населення внутрішньо переміщених осіб; громадян, які виїхали за кордон. тимчасово окупованих територій та місцевості, де неможливо провести соціологічне дослідження, з огляду на проведення активних бойових дій.

Опитування не проводилось в АР Крим, на території Донецької та Луганської областей, на тимчасово окупованих територіях та на територіях, де проходять активні бойові дії (частина Херсонської, Запорізької та Харківської областей).

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