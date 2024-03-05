Найбільшими помилками влади українці вважають високий рівень корупції, неналежну підготовку до війни та відставку Залужного, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Майже 65% громадян України вважають збереження високого рівня корупції та розкрадання бюджету найбільшими помилками чинної влади.
Про це свідчить опитування соціологічної компанії SOCIS, проведене на замовлення Цензор.НЕТ.
Так, найбільшими помилками чинної влади громадяни вважають:
- збереження високого рівня корупції і розкрадання бюджетних коштів (64,8%);
- неналежну підготовку до війни (37,2%);
- відставку Валерія Залужного (30,8%);
- зловживання владою, тиск на бізнес і можливих політичних конкурентів (24,5%);
- помилкові кадрові рішення (19,9%);
- інформаційну цензуру та приховування правди (16,5%);
- неефективну економічну політику уряду (15%);
- прорахунки на міжнародному рівні, дипломатичні помилки (12%).
25% респондентів вважають, що відповідальність за високий рівень корупції в країні несе президент Зеленський. 22,9% заявили, що Антикорупційні органи (НАБУ, САП, НАЗК), 11,1% вважають, що Верховна Рада, а 10% - що Офіс Президента.
Найменшу відповідальність, свідчить опитування, на думку українців несе Кабінет Міністрів - 3,6%.
Дослідження проводилося з 22 лютого по 1 березня 2024 року. Загалом було опитано 3000 респондентів за квотною стратифікованою вибіркою. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,1%.
Метод дослідження: телефонне опитування (CATI) з використанням планшетів.
Вибірка дослідження наближена до репрезентативної на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/ село) та поділу на області. Максимально врахована кількість та структура населення внутрішньо переміщених осіб; громадян, які виїхали за кордон. тимчасово окупованих територій та місцевості, де неможливо провести соціологічне дослідження, з огляду на проведення активних бойових дій.
Опитування не проводилось в АР Крим, на території Донецької та Луганської областей, на тимчасово окупованих територіях та на територіях, де проходять активні бойові дії (частина Херсонської, Запорізької та Харківської областей).
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Судячи з того що там е С Притула (!?!), а як відомо він протеже Пінчука, то пінчук мабудь і вложився.
Як відомо Пінчук в дуже добрих відносинах з ОП…
2. А судді хто?!
Хто «такий Социс»? Чи надійне це джерело?
Вікіпедія:
«Після екзит-полів на виборах Президента України 2004 року несподівано для колег оприлюднив контроверсійний результат про перемогу Януковича, що спричинило критику, і драматичні коментарі про кризу незалежної і чесної соціології в Україні.
С каждым днем Украина все больше напоминает фантастически перевернутый оруэлловский мир, где на черное говорят белое, а на белое - черное, где ложь выдают за чистую правду, а правду замазывают отвратительной грязью, где самые хорошие идеи доводят до абсурда, а самые демократические процедуры превращают в фарс.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4]
Пригадуєте скандал, що вибухнув під час президентських виборів 2004 року? Тоді Микола Чурилов став співучасником розколювання консорціуму "Національний екзит-пол'2004". 31 жовтня чурилівські цифри стрибали, як зайці в капусті. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] «
75% жОПа
"Батьків" всі добре знають але чомусь ніхто того не визнає, киваючи лишне на нині.
Вже у всьому світі тебе сприймають як "кришувальника" жОПи.
Вова! Як тебе останій раз приймали у Штатах? Далі передньоі тебе не пустили і практично усі тобі відмомили у зустрічі. Тому що рівень коррупціі твоєі жОПи захмарний даже не під час воєенного стану.
https://www.youtube.com/watch?v=A2OHPMMf1mc&t=124s
У придурка вже 596 млн. баксів. В 2019 на момент вступу на посаду зє "коштував" разом з потрохами 15,6 млн. І це лише те що в відкритому доступі без "чорного налу", якутських алмазів від патрушева (Оман) і крипти.
Далі цитата Юрія Каракая, який загинув у 2019 році, захищаючи наш південь:
"Коли чую від українців, що всі політики однакові, хочеться кричати, товкти писки і брудно лаятися чужинськими словами. Дорогий мій народе! Це ти 30 років однаковий!!! Однаково лінивий, злий, заздрісний, безпорадний, безглуздий, зрадливий, та дивовижно недолугий! І Януковича, і Зеленського ти, мій народе, обирав на самих чесних, прозорих і демократичних виборах, при повному верховенстві права і безумовній свободі слова, за які самовіддано боролись та вмирали кращі твої доньки і сини.Потоптавшись по пам'яті героїв, мій народе, ти йшов до виборчих дільниць обирати двіччі судимого бандита.
- Що би що?
Якою була мета цього волевиявлення, які блдь, покладались сподівання?
- Про що ти, мій прекрасний народе, думав, обираючи чувака, що заробляв на життя зніманням штанів на сценах і виступами в саунах п'яних можновладців?
- В яке світле майбутнє він мав тебе привести?
- Для чого йшли в бій борці за твою свободу, за що вони несли хрест та прийняли муки?- Для обрання тобою президентом Зеленського?
- Ти впевнений?
Якщо завтра закриють усі опозиційні ЗМІ, в твоєму паскудному житті геть нічого не зміниться! Ти продовжиш дивитися ''Квартал'', "Сватів", якусь там "Лігу ...", та слухати новини про хліб і масло у Гебельс-Мосійчук, в очікуванні на продуктові талони від обраного тобою найвеличнішого лідера ********** ЗЕЛЕНСЬКОГО."
© ЮРІЙ КАРАКАЙ.
Лише цікаво: чому в тих пунктах відсутні Порошенко і опозиція?
Я сподівався на більші в два-три рази.
І, якщо ці цифри правда, та й ще під час війни, під час тих поразок, які стались з вини ЄрЗе - то майбутнього в нашій чинній державі Україна зразка 1991року - НЕМА
цце не помилки, це злочини!