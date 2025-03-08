Массового прорыва границы между Новеньким и Журавкой на Сумщине нет. Враг пытается действовать одиночными группами, - ЦПД
8 марта 2025 года в сети распространяется информация о массовом прорыве вс рф на границе Сумщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Центра противодействия дезинформации.
Центр верифицировал эту информацию в группировке войск "Курск" и сообщает, что массового прорыва границы между Новеньким и Журавкой на данный момент не фиксируется.
"Враг по-прежнему пытается действовать одиночными группами по несколько человек. Основная цель таких групп - закрепление на украинской территории и расширение зоны боевых действий. Силы обороны Украины эффективно уничтожают такие группы", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские захватчики пытались перейти линию границы на Сумщине, сосредотачивая свои попытки на флангах операции ВСУ в Курской области.
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Легше ухилянтів ловити та ще й гроші з них збивати на кордонах з Європою, ніж стримувати москалів на східному кордоні та ще не дай Боже , воювати з ними.
В зв'язку з цим, просто смішно слухати маразм і виправдання довбограїв від влади.
Зайшли, але не масово а поодинокими групами... значить це не рахується , що зайшли... це просто така тактика окупантів... але нічого страшного... все під контролем... ворог заходить контрольовано... все добре... не треба піддаватися паніці...
Тупіших виправдань косяків зеленої влади , не можливо придумати.
А потім дивуються, що ніхто в армію не хоче йти, де одна брехня з вуст високопоставлених командирів, генералів та іншої совкової муйні.
Масованого прориву кордону немає (ви знаходитесь тут)
Ворог має незначний частковий успіх
Загрози для Сум немає, наявними силами захопити місто неможливо
Ворог намагається оточити Суми з флангів, для протидії було введено додаткові резерви
Нова Пошта, Ощадбанк і Укрзалізниця тимчасово припиняють діяльність у місті.
Суми під масованим обстрілом кожного дня, 99% міста зруйновано
Для запобігання оточення ЗСУ відійшли на заздалегідь облаштовані позиції (в чисте поле ціною оточення декількох рот тероборони)
мир по трампівськізавжди радіє тут стражданням і проблемам українців.