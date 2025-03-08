Массового прорыва границы между Новеньким и Журавкой на Сумщине нет. Враг пытается действовать одиночными группами, - ЦПД

8 марта 2025 года в сети распространяется информация о массовом прорыве вс рф на границе Сумщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Центра противодействия дезинформации.

Центр верифицировал эту информацию в группировке войск "Курск" и сообщает, что массового прорыва границы между Новеньким и Журавкой на данный момент не фиксируется.

"Враг по-прежнему пытается действовать одиночными группами по несколько человек. Основная цель таких групп - закрепление на украинской территории и расширение зоны боевых действий. Силы обороны Украины эффективно уничтожают такие группы", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прорыва государственной границы на Сумщине не зафиксировано, сохраняется угроза деятельности ДРГ, - Совет обороны области

Ранее сообщалось, что российские захватчики пытались перейти линию границы на Сумщине, сосредотачивая свои попытки на флангах операции ВСУ в Курской области.