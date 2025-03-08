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Новости Штурм РФ на границе Сумщины
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Массового прорыва границы между Новеньким и Журавкой на Сумщине нет. Враг пытается действовать одиночными группами, - ЦПД

На Сумщине враг пытается прорвать границу

8 марта 2025 года в сети распространяется информация о массовом прорыве вс рф на границе Сумщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Центра противодействия дезинформации.

Центр верифицировал эту информацию в группировке войск "Курск" и сообщает, что массового прорыва границы между Новеньким и Журавкой на данный момент не фиксируется.

"Враг по-прежнему пытается действовать одиночными группами по несколько человек. Основная цель таких групп - закрепление на украинской территории и расширение зоны боевых действий. Силы обороны Украины эффективно уничтожают такие группы", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прорыва государственной границы на Сумщине не зафиксировано, сохраняется угроза деятельности ДРГ, - Совет обороны области

Ранее сообщалось, что российские захватчики пытались перейти линию границы на Сумщине, сосредотачивая свои попытки на флангах операции ВСУ в Курской области.

Автор: 

граница (5256) Сумская область (2984) Центр противодействия дезинформации (129)


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Топ комментарии
+8
може треба частину прикордонників з Закарпаття перевести на Сумщину ? чи їм клімат не підходить ?
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08.03.2025 14:26
+7
Короче кажучи, окупанти зайшли в Сумську область, хоч зараз і не масово а потім масово... без різниці, головне, що зайшли.
В зв'язку з цим, просто смішно слухати маразм і виправдання довбограїв від влади.
Зайшли, але не масово а поодинокими групами... значить це не рахується , що зайшли... це просто така тактика окупантів... але нічого страшного... все під контролем... ворог заходить контрольовано... все добре... не треба піддаватися паніці...
Тупіших виправдань косяків зеленої влади , не можливо придумати.
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08.03.2025 14:29
+6
Прорив кордону повністю ліквідовано
Масованого прориву кордону немає (ви знаходитесь тут)
Ворог має незначний частковий успіх
Загрози для Сум немає, наявними силами захопити місто неможливо
Ворог намагається оточити Суми з флангів, для протидії було введено додаткові резерви
Нова Пошта, Ощадбанк і Укрзалізниця тимчасово припиняють діяльність у місті.
Суми під масованим обстрілом кожного дня, 99% міста зруйновано
Для запобігання оточення ЗСУ відійшли на заздалегідь облаштовані позиції (в чисте поле ціною оточення декількох рот тероборони)
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08.03.2025 14:29
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Правила форума Совет форумчан
А де сотні, тисяч речників всіляких відомств, які при формі, званні і в тилу отримують премії за воєнний стан? Чому віддувається за всіх Коваленко? Думаєте йому хтось вірить?
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08.03.2025 14:24 Ответить
Ну ОК. А то западні медіа (запроданці такі) актівно попереджають про якісь-там Суджанські оточення.
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08.03.2025 14:24 Ответить
може треба частину прикордонників з Закарпаття перевести на Сумщину ? чи їм клімат не підходить ?
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08.03.2025 14:26 Ответить
А хто тоді мадярський напрямок боронитиме, та контрабас кришувати?
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08.03.2025 14:31 Ответить
Спочатку там доведеться ще одну Тису викопати
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08.03.2025 14:33 Ответить
у нас є Сейм і Псел .
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08.03.2025 14:43 Ответить
А хто буде героїчно боронити фортецю Ужгород тоді? І взагалі там люди чималі гроші відвалювали, щоб бути на заході, а пан їх пропонує кудись там безкоштовно переводити.
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08.03.2025 14:33 Ответить
Вони не для того купували собі теплі на західному кордоні, щоб їх кудись перекидали звідти з прибуткового місця.
Легше ухилянтів ловити та ще й гроші з них збивати на кордонах з Європою, ніж стримувати москалів на східному кордоні та ще не дай Боже , воювати з ними.
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08.03.2025 14:34 Ответить
мій однокласник прикордонник з Сумщини на позицію іде 3 км в рибацькому костюмі інакше сухому не дійти .
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08.03.2025 14:49 Ответить
Короче кажучи, окупанти зайшли в Сумську область, хоч зараз і не масово а потім масово... без різниці, головне, що зайшли.
В зв'язку з цим, просто смішно слухати маразм і виправдання довбограїв від влади.
Зайшли, але не масово а поодинокими групами... значить це не рахується , що зайшли... це просто така тактика окупантів... але нічого страшного... все під контролем... ворог заходить контрольовано... все добре... не треба піддаватися паніці...
Тупіших виправдань косяків зеленої влади , не можливо придумати.
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08.03.2025 14:29 Ответить
Це щось міняє?
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08.03.2025 14:34 Ответить
Треба говорити правду і не рахувати людей за бидло.
А потім дивуються, що ніхто в армію не хоче йти, де одна брехня з вуст високопоставлених командирів, генералів та іншої совкової муйні.
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08.03.2025 14:38 Ответить
Ще не було жодної війни де говорили б тільки правду. Ні совкової ні несовкової. Навіть в армії ацтеків. Це суто українське ноу хау...
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08.03.2025 14:43 Ответить
Та вони по факту всі 3 роки поодинокими групами діють
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08.03.2025 14:29 Ответить
Прорив кордону повністю ліквідовано
Масованого прориву кордону немає (ви знаходитесь тут)
Ворог має незначний частковий успіх
Загрози для Сум немає, наявними силами захопити місто неможливо
Ворог намагається оточити Суми з флангів, для протидії було введено додаткові резерви
Нова Пошта, Ощадбанк і Укрзалізниця тимчасово припиняють діяльність у місті.
Суми під масованим обстрілом кожного дня, 99% міста зруйновано
Для запобігання оточення ЗСУ відійшли на заздалегідь облаштовані позиції (в чисте поле ціною оточення декількох рот тероборони)
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08.03.2025 14:29 Ответить
І шо? Вам погано жується попкорн?
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08.03.2025 14:36 Ответить
Та цей "американський" трампіст просуває капітуляцію українців мир по трампівські завжди радіє тут стражданням і проблемам українців.
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08.03.2025 14:47 Ответить
А не пішов би ти на. Як мешканець Сум кажу.
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08.03.2025 16:38 Ответить
Пишуть, що 80% "трубочистів" у Суджанському районі вже ліквідовано, решта - в процесі.
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08.03.2025 14:32 Ответить
А можна ще і труби ті попідоивати.
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08.03.2025 14:37 Ответить
Подробиці - тут.
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08.03.2025 14:40 Ответить
В принципі це було очікувано після припинення допомоги і розвідки. Орки отримали зелене світло від Трампа і полізли на Суми...
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08.03.2025 14:40 Ответить
Там що, не поставили мінні поля?
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08.03.2025 16:47 Ответить
гівнокомандуючий сирок не в курсі що так можна
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08.03.2025 18:39 Ответить
Щось подібне вже чули від Рєзнікова більше трьох років тому. Значить все погано
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08.03.2025 23:15 Ответить
 
 