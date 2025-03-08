Сырский поздравил женщин-военнослужащих: Вы - пример смелости и преданности Украине
По случаю Международного дня борьбы за права женщин Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский обратился к украинкам, которые защищают государство.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня Международный день борьбы за права женщин. В реалиях современной войны украинские женщины взяли в руки оружие и воюют, борясь за независимость нашего государства вместе с мужчинами. В этот день я хочу вас поблагодарить за вашу силу, смелость и отвагу. За вашу боевую работу. За то, что, несмотря на все трудности, вы продолжаете бороться, спасать, поддерживать и вдохновлять. За то, что в этой войне вы стали для всего мира символом несокрушимости, гордости и непокоренности", - говорится в обращении.
По словам главкома, в Вооруженных Силах Украины сегодня несут службу и работают в условиях военного положения более 70 тысяч женщин, из них почти 20 тысяч - на боевых должностях. За время войны получили статус участниц боевых действий более 20 тысяч женщин-военнослужащих. Отмечены государственными наградами - почти полторы тысячи. Пять женщин-военных удостоены наивысшего звания, Герой Украины. Из них трое - посмертно.
"Дорогие женщины! Пусть в ваших глазах будет больше радости, чем слез. Рядом - те, кто поддерживает, бережет и любит. Но главное - пусть в Украине как можно быстрее наступит справедливый мир и покой", - пожелал Сырский.
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Командування однієї з десантно-штурмових бригад вміло застосувало заздалегідь отримані розвіддані про плани противника використати підземні комунікації магістрального газогону «Прогрес» для диверсійної діяльності в Суджанському районі. Ворог намагався діяти за сценарієм Авдіївської операції, використовуючи інженерні споруди для проникнення на підконтрольну ЗСУ територію.
Проте наші десантники випередили окупантів. Вміло організована засідка дозволила дочекатися виходу противника з тунелю та його скупчення біля виходу. Вирішальний момент - і вихід із труби був завалений, унеможлививши евакуацію ворожої групи. Далі - знищення.
Ліквідовано близько 80%. ос. противника.
Об'єктивний контроль та радіоперехоплення підтверджують паніку серед особового складу ворога: загарбники скаржаться, що їх кинули на вірну смерть.
Коли війна завершиться нам не доведеться вигадувати сценарії для кіно, буде потрібно просто описати реальні події і Голлівуд тихо відпочиватиме на узбіччі."
Ті, хто боронить Україну в лавах ЗСУ, і ті, хто невтомно працює в тилу
Нехай доля оберігає вас, нехай тепло рідних сердець дає наснагу, а Україна завжди пам'ятає та шанує ваш подвиг!
И вообще что плохого в дне, посвященном женщинам? Только то что его в совке праздновали? Так может ты и от кириллицы откажешься, ею в совке тоже пользовались
Речь же не об этом. Есть женщины. Им хотят сделать персональный праздник. Ну не хотите чтоб как в совке - сделайте 9-го, или 1-го.
Но не праздновать что-то, только потому что это праздновалось в совке - это деструктивная логика так или иначе в итоге приводящая к упадку.
Я говорил что не праздную то что отмечено в календаре . Я всегда делал "праздники" когда захочу, а не когда в календаре отмечено
Как-то 31 декабря я не оливье крошил, а собирал чемоданы на отдых. но не потому что завтра на календаре 1 января, а потому что прилетело бабло на билеты за мою фотку 😁
Совковий дегенерат та зрадник.
схоже поки в Україне не здохне останній совок , Україна не стане цивілізованою
- днем викидня клари цеткін.
- днем солідарності проституток.
Поки в голові найвищого керівництва і певної частини громадян України наративи москало-комуністичної пропаганди - нам не бачити ні перемоги у війні з москалями ні миру - на жаль Українці і надалі будуть масово проливати свою кров і гинути у війні.
....Сумно.....