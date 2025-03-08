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Новости Поздравление с 8 марта
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Сырский поздравил женщин-военнослужащих: Вы - пример смелости и преданности Украине

женщины в ВСУ

По случаю Международного дня борьбы за права женщин Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский обратился к украинкам, которые защищают государство.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Международный день борьбы за права женщин. В реалиях современной войны украинские женщины взяли в руки оружие и воюют, борясь за независимость нашего государства вместе с мужчинами. В этот день я хочу вас поблагодарить за вашу силу, смелость и отвагу. За вашу боевую работу. За то, что, несмотря на все трудности, вы продолжаете бороться, спасать, поддерживать и вдохновлять. За то, что в этой войне вы стали для всего мира символом несокрушимости, гордости и непокоренности", - говорится в обращении.

По словам главкома, в Вооруженных Силах Украины сегодня несут службу и работают в условиях военного положения более 70 тысяч женщин, из них почти 20 тысяч - на боевых должностях. За время войны получили статус участниц боевых действий более 20 тысяч женщин-военнослужащих. Отмечены государственными наградами - почти полторы тысячи. Пять женщин-военных удостоены наивысшего звания, Герой Украины. Из них трое - посмертно.

Также читайте: Зеленский поздравил женщин с 8 марта: Спасибо за вашу стойкость, которая ежедневно укрепляет Украину

"Дорогие женщины! Пусть в ваших глазах будет больше радости, чем слез. Рядом - те, кто поддерживает, бережет и любит. Но главное - пусть в Украине как можно быстрее наступит справедливый мир и покой", - пожелал Сырский.

Автор: 

женщины (884) 8 марта (132) ВСУ (6536) Александр Сырский (558)


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Топ комментарии
+12
День совка.
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08.03.2025 14:29
+9
в Суджі проблеми , а він по бабам шастає
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08.03.2025 14:28
+9
Краще привітай свою мамашу рашистку , яка живе у рашці та ненавидить українців.
Совковий дегенерат та зрадник.
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08.03.2025 14:42
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в Суджі проблеми , а він по бабам шастає
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08.03.2025 14:28 Ответить
https://www.facebook.com/724192162/posts/10160402872627163/?rdid=p4Cf3r7bWGSpPnrL# @ "Українські десантники знищили велику групу диверсантів.

Командування однієї з десантно-штурмових бригад вміло застосувало заздалегідь отримані розвіддані про плани противника використати підземні комунікації магістрального газогону «Прогрес» для диверсійної діяльності в Суджанському районі. Ворог намагався діяти за сценарієм Авдіївської операції, використовуючи інженерні споруди для проникнення на підконтрольну ЗСУ територію.

Проте наші десантники випередили окупантів. Вміло організована засідка дозволила дочекатися виходу противника з тунелю та його скупчення біля виходу. Вирішальний момент - і вихід із труби був завалений, унеможлививши евакуацію ворожої групи. Далі - знищення.

Ліквідовано близько 80%. ос. противника.

Об'єктивний контроль та радіоперехоплення підтверджують паніку серед особового складу ворога: загарбники скаржаться, що їх кинули на вірну смерть.

Коли війна завершиться нам не доведеться вигадувати сценарії для кіно, буде потрібно просто описати реальні події і Голлівуд тихо відпочиватиме на узбіччі."
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08.03.2025 14:37 Ответить
Ура !!!
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08.03.2025 14:44 Ответить
Реєстрація: 07.03.2025
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08.03.2025 15:03 Ответить
День совка.
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08.03.2025 14:29 Ответить
А не стидно, що жінки воюють, а здорові борови по квартирах ховаються?
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08.03.2025 17:04 Ответить
Не ховайся, щоб соромно не було.
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14.03.2025 22:44 Ответить
В XIX веке уделом женщин было сидеть в светлице и заниматься рукоделием. Что плохого в том, что они начали бороться за свои права? Или опять загнать их на кухню, к пеленкам и молитвам?
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08.03.2025 23:46 Ответить
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинців з лопати поїж, поки не охололо. ))
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09.03.2025 02:10 Ответить
💙💛 Дорогі, незламні, сильні українські жінки! 💙💛
Ті, хто боронить Україну в лавах ЗСУ, і ті, хто невтомно працює в тилу
Нехай доля оберігає вас, нехай тепло рідних сердець дає наснагу, а Україна завжди пам'ятає та шанує ваш подвиг!

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08.03.2025 14:32 Ответить
Виводи війська з Суджі, сратех.
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08.03.2025 14:34 Ответить
Реєстрація: 21.02.2025
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08.03.2025 15:05 Ответить
слава совку. перестаємо совкові свята святкувати? ні, не чули.
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08.03.2025 14:37 Ответить
Это не совковый праздник, а международный. Просто не везде это выходной день.

И вообще что плохого в дне, посвященном женщинам? Только то что его в совке праздновали? Так может ты и от кириллицы откажешься, ею в совке тоже пользовались
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08.03.2025 15:30 Ответить
Я не праздную даже свой ДР. и НГ тоже. и прочие дни. это просто дни в календаре
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08.03.2025 15:39 Ответить
Возможно. Но разве непразднование вами своего ДР или НГ отменило существование вашего ДР или НГ?

Речь же не об этом. Есть женщины. Им хотят сделать персональный праздник. Ну не хотите чтоб как в совке - сделайте 9-го, или 1-го.

Но не праздновать что-то, только потому что это праздновалось в совке - это деструктивная логика так или иначе в итоге приводящая к упадку.
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08.03.2025 15:44 Ответить
При чем тут совок? Это уже ты приплёл.
Я говорил что не праздную то что отмечено в календаре . Я всегда делал "праздники" когда захочу, а не когда в календаре отмечено
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08.03.2025 15:49 Ответить
Могу вынести тебе мозг.
Как-то 31 декабря я не оливье крошил, а собирал чемоданы на отдых. но не потому что завтра на календаре 1 января, а потому что прилетело бабло на билеты за мою фотку 😁
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08.03.2025 15:55 Ответить
Вже і День захисників і захисниць зробили, і День української жінки (25 лютого). Але ні. Нічого не допомагає. Коли совок в голові.
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08.03.2025 14:37 Ответить
Сирок-совок...
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08.03.2025 15:22 Ответить
А ви думали він за Суджу переживає? Вже п'яний напевно.
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08.03.2025 14:41 Ответить
Махрове совчище пушкінськоговорящєє , що воно святкує?
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08.03.2025 14:42 Ответить
Краще привітай свою мамашу рашистку , яка живе у рашці та ненавидить українців.
Совковий дегенерат та зрадник.
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08.03.2025 14:42 Ответить
Все праздничные дни в Украине отменены уже года как три🤔
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08.03.2025 14:48 Ответить
А командувач військ НАТО сьогодні привітав жінок з 8 березня?
схоже поки в Україне не здохне останній совок , Україна не стане цивілізованою
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08.03.2025 14:54 Ответить
Макрон поздравил. И каждый год поздравляет. Совок ?)
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08.03.2025 15:27 Ответить
довбаний совок узькаєзічний
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08.03.2025 15:01 Ответить
А бубочка чого не вітає? А він же нікому нічого, крім мами Ріми.
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08.03.2025 15:01 Ответить
Сирський, як звичайний москаль бере приклад із Зеленського і вітає українських жінок з:
- днем викидня клари цеткін.
- днем солідарності проституток.
Поки в голові найвищого керівництва і певної частини громадян України наративи москало-комуністичної пропаганди - нам не бачити ні перемоги у війні з москалями ні миру - на жаль Українці і надалі будуть масово проливати свою кров і гинути у війні.
....Сумно.....
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08.03.2025 16:05 Ответить
Что там в Курске?
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08.03.2025 16:17 Ответить
Совок нерозумний!
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08.03.2025 23:58 Ответить
 
 