Сырский поздравил женщин-военнослужащих: Вы - пример смелости и преданности Украине

По случаю Международного дня борьбы за права женщин Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский обратился к украинкам, которые защищают государство.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Международный день борьбы за права женщин. В реалиях современной войны украинские женщины взяли в руки оружие и воюют, борясь за независимость нашего государства вместе с мужчинами. В этот день я хочу вас поблагодарить за вашу силу, смелость и отвагу. За вашу боевую работу. За то, что, несмотря на все трудности, вы продолжаете бороться, спасать, поддерживать и вдохновлять. За то, что в этой войне вы стали для всего мира символом несокрушимости, гордости и непокоренности", - говорится в обращении.

По словам главкома, в Вооруженных Силах Украины сегодня несут службу и работают в условиях военного положения более 70 тысяч женщин, из них почти 20 тысяч - на боевых должностях. За время войны получили статус участниц боевых действий более 20 тысяч женщин-военнослужащих. Отмечены государственными наградами - почти полторы тысячи. Пять женщин-военных удостоены наивысшего звания, Герой Украины. Из них трое - посмертно.

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"Дорогие женщины! Пусть в ваших глазах будет больше радости, чем слез. Рядом - те, кто поддерживает, бережет и любит. Но главное - пусть в Украине как можно быстрее наступит справедливый мир и покой", - пожелал Сырский.