Праздник 8 марта популярен у 23% украинцев, - опрос КМИС
Отношение граждан Украины к Международному женскому дню 8 марта ухудшилось, его популярность в последние годы уменьшается. Сейчас его отмечает лишь каждый четвертый (23%).
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, сообщает Цензор.НЕТ.
Популярность 8 марта постоянно снижалась - с 49% в 2017 году до 21% в 2024 году. Однако в 2025 году зафиксирован незначительный (в рамках погрешности выборки) рост - до 23%. Это может свидетельствовать об определенной стабилизации отношения к празднику после периода резкого падения.
Несмотря на общее снижение, он остается важным для части общества. Есть также определенная региональная дифференциация по региону, в котором респондент проживал до начала полномасштабной войны: на Западе праздник популярен среди 6% населения, в Центре среди 24%, на Юге - 32% и на Востоке - 40%. Пол и возраст не влияют на популярность этого праздника.
Согласно данным исследования, наиболее популярными остаются Рождество Христово (70%) и Пасха (69%). Далее следует День Независимости Украины (54%). Новый год традиционно популярен, но раньше его популярность была такой же как Рождества (около 80%), а сейчас 50%. Следующим по популярности является День защитников и защитниц Украины 44%.
Традиции празднования 23 февраля как дня Защитника Отечества рассматривались как наследие Дня Советской армии и фактически исчезли. Международный женский день (23%) продолжил тенденцию постепенного уменьшения поддержки среди украинцев. Далее следует Троица (22%), популярность других праздников менее 20%.
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«Жены-мироносицы» -это комический эпизод Евангелий. Евангелисты тут путаются в показаниях, называя разное число дам, которые пришли смазать мертвого Иисуса дезодорантами и разместить в склепе освежители воздуха. Согласно Евангелию от Иоанна -дама была всего одна; от Марка -три, от Матфея -две, а от Луки -целая толпа. Их затея с парфюмами и антисептиками была откровенным хулиганством. Трактат «Семахот», регулирующий правила погребения евреев времен II Храма категорически запрещал распеленывать покойников. Не обнаружив в склепе объект смазывания дамы устроили мощный древнееврейский кипиш. На шум скандала явился сам Иисус, совершавший после воскресения оздоровительную прогулку вокруг могилы, но он не был узнан дамами. «Мироносицы» приняли его за садовника, укравшего труп.
Невзоров
Пусть КМИС сходит на цветочные рынки на 8-е марта, и посмотрит популярность праздника в реальном времени.
Смешные =)
Ну тут хоч опитування, яке не має жодного значення!
А ми 8 березня святкували ДР чоловіка, поки живий був..і гарно компанією святкували)))
Я за последних лет 30 сделал именно "праздник" к дате наверно только раза три. Таки один раз это был ДР, но там была причина пригласить очень важных людей, продюсеров, владельцев агенств, актёров, и прочих друзей.
Второй раз - это годовщину свадьбы отмечали, ну непорядок был что по тихому расписались и никто из родни об этом не знали.
Третий - устроил девчонкам подросткам из интерната НГ, и ёлку купил, впервые за лет 30, не сосну, а именно шикарную пушистую ёллку. Вы бы видели с какой радостью они её наряжали.
Именно по датам в календаре вроде всё. А так до войны делал "праздники" когда захотел, а не когда в календаре написано
Я вытворял такое, что у 99% людей просто башню бы снесло.
Кстати третий пункт был незаконным. меня реально могли посадить, если бы поймали с этими девчонками. Но обошлось
Потом отвёз обратно, пожалуй это было самым безбашенным приключением.
На моей стороне что они запомнили это, главное что я не попался , а экскурсию я им по всему Киеву сделал
Поки що нажаль лише захід України максимально одужує.
Саме на заході України лишилось усього 6% совкових йолопів, які і надалі святкують ''день портових проституток васьмоє марта''.
Слід зазначити, що саме на заході України найбільше святкують День Матері в другу неділю травня.
Пригадую, як ми у Львові у 1989році розпочинали відроджувати День МАМИ.
В Українських народних традиціях ніколи не було жодних святкувань за гендерною статевою ознакою.
Цього не було теж в слов'янських, християнських і європейських традиціях.
Це дурість нав'язана москало-комуністичними окупантами.
А так звана депутатка спробувала українізувати совкову дурість просто змінивши дату, при чому безуспішно.
А Лесю Українку ми будемо шанувати і без глупих депутатських ініціатив.
А ще більше ми будемо шанувати наших Українських Матерів.
У 1913 та 1914 роках, у рамках руху за мир напередодні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Першої світової, мільйони жінок по всій Європі, Російській імперії і Північній Америці вийшли 8 березня з протестами проти насування Першої світової війни. Лише 1914 року день відзначався 8 березня одночасно в шести країнах: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Австро-Угорській імперії, Данії, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Німецькій імперії, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8 Нідерландах, Російській імперії та Швейцарії.
Воно, може ... частково і вірно, але лише частково...