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Праздник 8 марта популярен у 23% украинцев, - опрос КМИС

марта,восьмое

Отношение граждан Украины к Международному женскому дню 8 марта ухудшилось, его популярность в последние годы уменьшается. Сейчас его отмечает лишь каждый четвертый (23%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, сообщает Цензор.НЕТ.

Популярность 8 марта постоянно снижалась - с 49% в 2017 году до 21% в 2024 году. Однако в 2025 году зафиксирован незначительный (в рамках погрешности выборки) рост - до 23%. Это может свидетельствовать об определенной стабилизации отношения к празднику после периода резкого падения.

отношение к празднику 8 марта опрос

Несмотря на общее снижение, он остается важным для части общества. Есть также определенная региональная дифференциация по региону, в котором респондент проживал до начала полномасштабной войны: на Западе праздник популярен среди 6% населения, в Центре среди 24%, на Юге - 32% и на Востоке - 40%. Пол и возраст не влияют на популярность этого праздника.

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Согласно данным исследования, наиболее популярными остаются Рождество Христово (70%) и Пасха (69%). Далее следует День Независимости Украины (54%). Новый год традиционно популярен, но раньше его популярность была такой же как Рождества (около 80%), а сейчас 50%. Следующим по популярности является День защитников и защитниц Украины 44%.

отношение украинцев к праздникам опрос

Традиции празднования 23 февраля как дня Защитника Отечества рассматривались как наследие Дня Советской армии и фактически исчезли. Международный женский день (23%) продолжил тенденцию постепенного уменьшения поддержки среди украинцев. Далее следует Троица (22%), популярность других праздников менее 20%.

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Автор: 

опрос (2819) праздник (1691) 8 марта (132)


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Топ комментарии
+12
Чушь.
Пусть КМИС сходит на цветочные рынки на 8-е марта, и посмотрит популярность праздника в реальном времени.
Смешные =)
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08.03.2025 15:46
+12
Дох@ра ще совкодрочєров у ненькі залишилось😩
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08.03.2025 16:02
+9
Дуже повільно, але Україна оздоровлюється від століть москальської окупації.

Поки що нажаль лише захід України максимально одужує.
Саме на заході України лишилось усього 6% совкових йолопів, які і надалі святкують ''день портових проституток васьмоє марта''.

Слід зазначити, що саме на заході України найбільше святкують День Матері в другу неділю травня.
Пригадую, як ми у Львові у 1989році розпочинали відроджувати День МАМИ.
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08.03.2025 16:37
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Правила форума Совет форумчан
а чо поздравив і забув
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08.03.2025 15:32 Ответить
В РПЦ объяснили, почему женский день лучше праздновать не 8 Марта. (РПЦ) не поддерживает празднование Международного женского дня, потому что этот праздник не связан с русской культурой и традициями. Еще вчера попов РПЦ трясло от тех рублишек, что летят мимо их носа в карманы гадалок, психологов, тарологов и экстрасенсов. Но сегодня церковники снова взялись за калькуляторы и подсчитали, сколько бы им могло перепасть купюр, если бы 8 марта население тратилось бы не на мимозу и презенты, а на церковные женские радости, вроде просфорок и платочков. Поповские мозги полыхнули от этих подсчетов. Тут же возникла идея - объявить «настоящим женским праздником в РФ» день т.н. «жен-мироносиц»*. А 8 марта объявить пережитком социалистического язычества и затолкать в небытие.
*
«Жены-мироносицы» -это комический эпизод Евангелий. Евангелисты тут путаются в показаниях, называя разное число дам, которые пришли смазать мертвого Иисуса дезодорантами и разместить в склепе освежители воздуха. Согласно Евангелию от Иоанна -дама была всего одна; от Марка -три, от Матфея -две, а от Луки -целая толпа. Их затея с парфюмами и антисептиками была откровенным хулиганством. Трактат «Семахот», регулирующий правила погребения евреев времен II Храма категорически запрещал распеленывать покойников. Не обнаружив в склепе объект смазывания дамы устроили мощный древнееврейский кипиш. На шум скандала явился сам Иисус, совершавший после воскресения оздоровительную прогулку вокруг могилы, но он не был узнан дамами. «Мироносицы» приняли его за садовника, укравшего труп.

Невзоров
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08.03.2025 15:45 Ответить
Это какая-то хрень. ну может такого быть. хотя на расее может
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08.03.2025 16:27 Ответить
Християнські свята популярні. І патріотичні. Ось це потрібно доносити простим американцям, політикам різних рангів. Що Трамп здає на смерть і страждання християн, і тих, хто любить свою власну країну. І це не блазень зі своїм юристом ларьочником повинен вести, а всі буквально від депутатів всіх фракцій до громадських і культурних діячів. Не все США це Трамп і його недалекі слуги і фанати.
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08.03.2025 15:35 Ответить
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08.03.2025 15:39 Ответить
А так 8 березня це день боротьби за рівні права жінок. Це не про квіти подарував і забув.
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08.03.2025 15:40 Ответить
ruski ivan , u tebia chto , butilki netu ?🤣
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08.03.2025 15:56 Ответить
"это просто какой- то позор", яку гротескно понівечену форму і зміст вклали в цей концепт советы та їх послідовники
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08.03.2025 15:43 Ответить
Чушь.
Пусть КМИС сходит на цветочные рынки на 8-е марта, и посмотрит популярность праздника в реальном времени.
Смешные =)
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08.03.2025 15:46 Ответить
100%
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08.03.2025 15:51 Ответить
Дох@ра ще совкодрочєров у ненькі залишилось😩
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08.03.2025 16:02 Ответить
При чем здесь совок к букетам женщинам?) Что у тебя в голове, бро?)
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08.03.2025 16:07 Ответить
До чого тут взагалі "совок" ? Свято, як свято
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08.03.2025 16:20 Ответить
Судячи з твоєї кацапської мови, ти якраз східняк, де 40% посполитих підтримують "8 марта". Але, Схід вже становить меншість України, голубе... Смішний ти)))
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08.03.2025 21:47 Ответить
А мы на работе женщинам премию дали. Пойду заберу раз 23% только признают
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08.03.2025 15:53 Ответить
сколько?
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08.03.2025 15:54 Ответить
По 2 тыс
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08.03.2025 16:02 Ответить
Матриархат Чего так мадо матриархвм дали - 2 ттчячи ге хорошо, не хорошо, не меньше 4-х. исправляйтесь...
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08.03.2025 16:23 Ответить
А яка довіра може бути до КМІС після замовних рейтингів зеленського?
Ну тут хоч опитування, яке не має жодного значення!
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08.03.2025 16:04 Ответить
Так зеля через них тільки бабло виводить..

А ми 8 березня святкували ДР чоловіка, поки живий був..і гарно компанією святкували)))
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08.03.2025 16:21 Ответить
Царство небесне Вашому чоловікові і щирі Вам співчуття!
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08.03.2025 16:47 Ответить
Ви серйозно? 23? Ну це ж чиста брехня! Цей відсоток не менше 80, якщо не більше!
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08.03.2025 16:06 Ответить
Тобто Віслюк із Сирським чіпляються за совок, що відмирає - це їхня моральна опора у житті. Це видно і по тому, з ким разом голосують зелені у ВР, і по тому, що досі не заборонена українська філія сатанату мп рпц фсб, і по тому, яке відморожене совкове лайно призначає клоун на ключові державні посади.
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08.03.2025 16:10 Ответить
Ну реально
Я за последних лет 30 сделал именно "праздник" к дате наверно только раза три. Таки один раз это был ДР, но там была причина пригласить очень важных людей, продюсеров, владельцев агенств, актёров, и прочих друзей.
Второй раз - это годовщину свадьбы отмечали, ну непорядок был что по тихому расписались и никто из родни об этом не знали.
Третий - устроил девчонкам подросткам из интерната НГ, и ёлку купил, впервые за лет 30, не сосну, а именно шикарную пушистую ёллку. Вы бы видели с какой радостью они её наряжали.
Именно по датам в календаре вроде всё. А так до войны делал "праздники" когда захотел, а не когда в календаре написано
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08.03.2025 16:14 Ответить
Ты у нас уникальная и удивительная личность. Спасибо что держишь в курсе😎
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08.03.2025 16:19 Ответить
Ну некторотая уникальность таки есть.
Я вытворял такое, что у 99% людей просто башню бы снесло.
Кстати третий пункт был незаконным. меня реально могли посадить, если бы поймали с этими девчонками. Но обошлось
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08.03.2025 16:36 Ответить
Я вывез двух девчонок до 14 лет из интерната. И устроил им настоящий НГ.
Потом отвёз обратно, пожалуй это было самым безбашенным приключением.
На моей стороне что они запомнили это, главное что я не попался , а экскурсию я им по всему Киеву сделал
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08.03.2025 16:44 Ответить
***, ща такую простыню написал и удалил. нахрена это🤔
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08.03.2025 19:31 Ответить
Не за це Клара Цеткін кров проливала )
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08.03.2025 16:24 Ответить
а націоналісти у Львові святкують совітське свято проклятих комуністів?
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08.03.2025 16:25 Ответить
Дуже повільно, але Україна оздоровлюється від століть москальської окупації.

Поки що нажаль лише захід України максимально одужує.
Саме на заході України лишилось усього 6% совкових йолопів, які і надалі святкують ''день портових проституток васьмоє марта''.

Слід зазначити, що саме на заході України найбільше святкують День Матері в другу неділю травня.
Пригадую, як ми у Львові у 1989році розпочинали відроджувати День МАМИ.
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08.03.2025 16:37 Ответить
Ще є День Української жінки 25 лютого день народження Лесі Українки
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08.03.2025 17:29 Ответить
Немає такого свята - це усього навсього ініціатива однієї депутатки ВР, яка так і не була затверджена у парламенті.
В Українських народних традиціях ніколи не було жодних святкувань за гендерною статевою ознакою.
Цього не було теж в слов'янських, християнських і європейських традиціях.
Це дурість нав'язана москало-комуністичними окупантами.
А так звана депутатка спробувала українізувати совкову дурість просто змінивши дату, при чому безуспішно.
А Лесю Українку ми будемо шанувати і без глупих депутатських ініціатив.
А ще більше ми будемо шанувати наших Українських Матерів.
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08.03.2025 17:49 Ответить
"День портовых проституток" було вперше відзначено в Австро-Угорщині в 1911р. Совєтів ще не було......
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08.03.2025 18:13 Ответить
Не вигадуйте байок
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08.03.2025 18:23 Ответить
Перший Міжнародний жіночий день був проведений https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 19 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1911 1911 року з вимогами жінок https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%83 права голосу та займати державі посади, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E права на працю і припинення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC дискримінації на роботі. Відзначався в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Німецькій імперії, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Австро-Угорщині, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F Швейцарії та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Данії в різні дні. Більш одного мільйона чоловіків і жінок по всій Європі взяли участь у мітингах з нагоди Міжнародного дня жінок. Німкені обрали 19 березня, бо саме https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 19 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1848 1848 року король https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D1%96%D1%8F Пруссії перед загрозою збройного повстання пообіцяв (але згодом не виконав обіцянки) провести https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0 реформи - включно з узаконенням виборчого права для жінок. Жінки вимагали, щоб їм надали право голосувати і займати державні посади. У 1912 році свято відзначалося тими ж чотирма країнами, що й попереднього року, і знову в різні дні.https://uk.wikipedia.org/wiki/1912 1912 року день відзначили https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 12 травня. У перші роки існування жінки проводили свято на мітингах та акціях протесту, особливо, з початком Першої світової війни, у межах руху за мир

У 1913 та 1914 роках, у рамках руху за мир напередодні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Першої світової, мільйони жінок по всій Європі, Російській імперії і Північній Америці вийшли 8 березня з протестами проти насування Першої світової війни. Лише 1914 року день відзначався 8 березня одночасно в шести країнах: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Австро-Угорській імперії, Данії, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Німецькій імперії, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8 Нідерландах, Російській імперії та Швейцарії.
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09.03.2025 10:53 Ответить
Не поширюйте перекладені українською мовою мега гіперболізовані ще й роздуті до фантастичних розмірів москало-комуністичні пропагандистські міфи та легенди.
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09.03.2025 11:09 Ответить
При чому москало-комуністичні прогагандистські міфи та легенди. Святкують і зараз наприклад в Італії, Бразилії, Франції тощо. Зміст у свята інший, ніж у СРСР.
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09.03.2025 11:23 Ответить
Не поширюйте москальські окупаційні бздури, взяті з москальських джерел і перекладені українською мовою.
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09.03.2025 12:18 Ответить
Це "свято" має початок з мітингу повій проти закриття борделів поліцією. Відомі Роза і Клара (від нєх. дєлать) підхопили його як "боротьбу за права жінок". А більшовики увели в ранг державного для всіх жінок. Так усіх жінок стали асоціювати з повіями (курвами, по-нашому),
Воно, може ... частково і вірно, але лише частково...
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08.03.2025 18:33 Ответить
Як киянин підтверджую, якби не захід України, то, як на мене, нашої держави вже не було б. Це мої суб'єктивні висновки та спостереження. Протягом 90-х років після руйнування совка у центральній Україні (схід взагалі був тотально радянським) переважали "радянські люди". Начебто і етнічні українці, і не проти України як держави, але повністю занурені в культурну, мовну та ментальну російську бульбашку. Яскравим прикладом такого прошарку були (та й досі є, незважаючи на війну, але на щастя вже небагато), так звані "каренные киевляне" та "каренные адесситы". Якби такою була вся Україна, можу гарантувати, що пройшовши по колу, як Білорусь лише трохи довше, Україна давно б повернулася до імперського стійла. Лише культурна, кадрова, мовна, дуже завзята та безкомпромісна експансія всього українського із заходу України повернула зросійщені регіони України до життя. З погляду кацапів, це була страшна стратегічна помилка сраліна, бо він приєднав до радянської України Галичину, Закарпаття та Буковину, регіони, які не лише не були під радянським союзом, а й ніколи (наприклад, на відміну від країн Балтії) не були у складі Російської імперії.
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08.03.2025 21:41 Ответить
Згоден
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08.03.2025 17:55 Ответить
теперь понятно откуда берутся рейтинги у этих придурков.....
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08.03.2025 18:23 Ответить
пітушиний празднік.
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08.03.2025 18:34 Ответить
Ну раз голубий, то свято всеодно не для підорюг.
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08.03.2025 19:48 Ответить
Ум, мамкин захисничок. Наш празнік забрать хотят радікали-націоналісти, так?)))
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09.03.2025 09:27 Ответить
Не звиздіть, масово святкують, кругом скуповують квіти.
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08.03.2025 19:46 Ответить
Ну бо ти зі Сходу. Статистика каже - чим більше людина була під впливом московитів, тим більше вона вірить у це «свято»
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09.03.2025 09:26 Ответить
Абсолютно совкове свято.
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08.03.2025 20:38 Ответить
Совкодрочерство.
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10.03.2025 08:17 Ответить
 
 