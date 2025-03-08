Праздник 8 марта популярен у 23% украинцев, - опрос КМИС

Отношение граждан Украины к Международному женскому дню 8 марта ухудшилось, его популярность в последние годы уменьшается. Сейчас его отмечает лишь каждый четвертый (23%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, сообщает Цензор.НЕТ.

Популярность 8 марта постоянно снижалась - с 49% в 2017 году до 21% в 2024 году. Однако в 2025 году зафиксирован незначительный (в рамках погрешности выборки) рост - до 23%. Это может свидетельствовать об определенной стабилизации отношения к празднику после периода резкого падения.

Несмотря на общее снижение, он остается важным для части общества. Есть также определенная региональная дифференциация по региону, в котором респондент проживал до начала полномасштабной войны: на Западе праздник популярен среди 6% населения, в Центре среди 24%, на Юге - 32% и на Востоке - 40%. Пол и возраст не влияют на популярность этого праздника.

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Согласно данным исследования, наиболее популярными остаются Рождество Христово (70%) и Пасха (69%). Далее следует День Независимости Украины (54%). Новый год традиционно популярен, но раньше его популярность была такой же как Рождества (около 80%), а сейчас 50%. Следующим по популярности является День защитников и защитниц Украины 44%.

Традиции празднования 23 февраля как дня Защитника Отечества рассматривались как наследие Дня Советской армии и фактически исчезли. Международный женский день (23%) продолжил тенденцию постепенного уменьшения поддержки среди украинцев. Далее следует Троица (22%), популярность других праздников менее 20%.

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