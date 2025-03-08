В состав украинской команды на встрече с США в Саудовской Аравии войдут Ермак, Сибига, Умеров и Палиса, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский назвал команду, которая будет представлять Украину на встрече с США в Саудовской Аравии.

Об этом Зеленский сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Следующую неделю я начну с визита в Саудовскую Аравию. После моей понедельничной встречи с наследным принцем украинские дипломатические и военные представители останутся на встречу во вторник с американской командой. В состав украинской команды войдут Андрей Ермак, Андрей Сибига, Рустем Умеров и Павел Палиса", - написал президент.

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Он отметил, что украинская команда полностью настроена на конструктивный диалог и надеется обсудить и согласовать необходимые решения и шаги.

"Украина стремится к миру с первой секунды этой войны. Реалистичные предложения на столе. Главное - двигаться быстро и эффективно", - добавил Зеленский.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что команды Украины и США возобновили работу и на следующей неделе может состояться "содержательная встреча".

По данным Fox News, в следующий вторник, 11 марта, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоится встреча делегаций Украины и Соединенных Штатов.

В МИД Украины считают, что встреча представителей США и Украины в Эр-Рияде является возможностью подписать соглашение о полезных ископаемых.