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Новости Переговоры в Саудовской Аравии
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В состав украинской команды на встрече с США в Саудовской Аравии войдут Ермак, Сибига, Умеров и Палиса, - Зеленский

Зеленский о встрече в Саудовской Аравии

Президент Владимир Зеленский назвал команду, которая будет представлять Украину на встрече с США в Саудовской Аравии.

Об этом Зеленский сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Следующую неделю я начну с визита в Саудовскую Аравию. После моей понедельничной встречи с наследным принцем украинские дипломатические и военные представители останутся на встречу во вторник с американской командой. В состав украинской команды войдут Андрей Ермак, Андрей Сибига, Рустем Умеров и Павел Палиса", - написал президент.

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Он отметил, что украинская команда полностью настроена на конструктивный диалог и надеется обсудить и согласовать необходимые решения и шаги.

"Украина стремится к миру с первой секунды этой войны. Реалистичные предложения на столе. Главное - двигаться быстро и эффективно", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Моя команда на следующей неделе встретится с командой США в Саудовской Аравии

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что команды Украины и США возобновили работу и на следующей неделе может состояться "содержательная встреча".

По данным Fox News, в следующий вторник, 11 марта, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоится встреча делегаций Украины и Соединенных Штатов.

В МИД Украины считают, что встреча представителей США и Украины в Эр-Рияде является возможностью подписать соглашение о полезных ископаемых.

Автор: 

Зеленский Владимир (20196) Саудовская Аравия (333) США (26336)


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Топ комментарии
+70
Дерьмак то що там робить?
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08.03.2025 16:15
+53
Якщо є Дєрмак,-результат відомий,-Оман+Стамбул
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08.03.2025 16:17
+39
Послали щоб принизити інші країни тим що від України з ними спілкується начальник скрепок і прінтерних картріджів
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08.03.2025 16:17
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Страница 3 из 3
Чи воно хворе, чи дебільне, чи дійсно наркоман? Я розумію міністр оборони. Я розумію МЗС. Що таке єрмак і якого х.я воно вирішує долю України? При всій моїй нелюбові, я б краще туди Пороха послав. Поясню чому. Він знайомий з Трампом, знайомий з ситуацією на фронті спілкуючись з військовими. І врешті Порох дипломат, який вільно говорить англійською. Та і він тупо розумніший і хитріший за решту. Але ж цей недомірок ніколи не піде на адекватні вчинки.
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08.03.2025 18:18 Ответить
Порох, Пристайко і Зеркаль
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08.03.2025 18:39 Ответить
Тобто, інтереси України захистити нікому.
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08.03.2025 18:22 Ответить
це ви зазря кажете. в Україні є електорат зельонського аж 73%. от вони і є захисники нашої країни. я ж правду кажу? зепридурки?
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08.03.2025 18:35 Ответить
О! А чому немає якоїсь послИці-сосни. Гірше не буде, зато гендерна рівність. Буде потужно.
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08.03.2025 18:28 Ответить
Завхоз Ермак.... уборщицу еще бы туда подключили
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08.03.2025 18:32 Ответить
Так це ж і зробили
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09.03.2025 04:02 Ответить
переговорщики от Бога....
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08.03.2025 18:40 Ответить
Ну,це правда: бог Зеленський їх призначив. То такі є "перемовники від бога"
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09.03.2025 01:45 Ответить
- Мамо, дивіться який я сильний! Я вила зламав!
- То ти синку не сильний. То ти дурний...
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09.03.2025 11:53 Ответить
- Мамо, дивись, я плюватись навчився! Тьфу... Ой, знов на себе...
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09.03.2025 23:11 Ответить
Всі українці
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08.03.2025 18:49 Ответить
А що це...хламідію забули? Бригада по здачі України.
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08.03.2025 18:49 Ответить
Всі повинні бути не бритими, не купаними та в спортивних костюмах на голе брюхо. Тьху...
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08.03.2025 18:50 Ответить
а Арахамія? невже без нього?
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08.03.2025 18:53 Ответить
Я нарахував 4"мененжера" , а де ще два.
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08.03.2025 18:53 Ответить
головне, всі дипломати. Та ще й з багатим досвідом і великими світовими зв"язками.
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08.03.2025 18:55 Ответить
хто б сумнівався: бидло, що пересрало усе, що досягли Українці за роки війни, поїде і просре що лише можна водночас до ряжених серед пустелі
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08.03.2025 19:12 Ответить
А де грузинський картяр і білоруський інформциган?
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08.03.2025 19:13 Ответить
А завгоспа на хіба туди? Зливати Україну? Так ми і так в повній задниці. На переговори треба було б послати розумних і толкових людей щоб спасти хоч те, що ще можна спасти...
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08.03.2025 19:15 Ответить
Та розумні вже були у Вашингтоні 28-го лютого. Тепер їдуть менеджери.
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09.03.2025 01:48 Ответить
Пан голова, кум Чуб та інші достойні особи! (Вечори на хуторі поблизу Диканьки).
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08.03.2025 19:19 Ответить
Забули ще кінологиню, сексологиню і пару-трійку корабельних сосен...
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08.03.2025 19:20 Ответить
тобто змінилася лише особа, яка готуватиме дєрьмачілі каву - була кулєбяка, став жиробас. отже, у зеленому ********** без змін: ліжка пересунуті, ***** - ті ж самі.
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08.03.2025 19:23 Ответить
Без єрмака ми , як без рук ,в майбутньому його портретом можна буде геморой лікувати .
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08.03.2025 19:23 Ответить
На туалетному папері печатати?
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08.03.2025 19:30 Ответить
Особливо як. Скрутити в трубочку і засунути в жопу
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09.03.2025 04:03 Ответить
я б Єрмаку і гівно черпати не доручив, викиньте його нахер.
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08.03.2025 19:27 Ответить
Як же ж без крота?
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08.03.2025 19:33 Ответить
Ермак же должен будет сразу проинформировать своё руководство о результатах переговоров.
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09.03.2025 18:32 Ответить
команда д......в
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08.03.2025 19:38 Ответить
Пройдисвіти поїхали продавати Україну .
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08.03.2025 19:42 Ответить
ой ти ж зайка зелена ...вушки повилазили кремлівські до арабів поїхали ...а ти хороший 🤡 ...хитрод* пий ?!
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08.03.2025 19:47 Ответить
Ще один дипломат намалювався Паліса. Вже свого братана пристроїв комбригом 32 омбр , такий собі сімейний підряд. Знаю його батька знятого замполіта 24мд, гівнюк знатний.
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08.03.2025 19:47 Ответить
Указом Президента України 29 листопада 2024 року призначений Заступником Керівника Офісу Президента України.
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09.03.2025 06:56 Ответить
Що за скандал буде на цей раз, щоби тиждень мали що розжовувати,хоча з результатом 0 приїдуть назад?
А по скандалу в Овальному,навіть вже запустили через ші відео,як зе лупцює Трампа-боксер віртуальний сильно.
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08.03.2025 19:52 Ответить
Вбивця України!
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08.03.2025 19:56 Ответить
Офигительные переговорщики!
И они решат судьбу миллионов украинцев.
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08.03.2025 20:00 Ответить
это повний абзац це пік абсурду цієї влади рішати долю іде людина яка не має ніяких повноважень бо вовочка обхезлся по самі вуха з ним вже ніхто не хоче мати діла так він відправив ще більший дродувальник амінь
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08.03.2025 20:04 Ответить
Если по мнению Зеленского - это лучшие люди, то можно себе представить, что из себя представляют остальные люди из окружения Зеленского.
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08.03.2025 20:04 Ответить
😢😢😢
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09.03.2025 07:11 Ответить
А тема переговоров можно?
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09.03.2025 18:35 Ответить
ключевое слово *******))) не хватает кирюши, резникова и баКланова...вот что происходит когда выбираешь по приколу нариков, малоПИД,,,росов, четырежды уклонистов....самое интересное что с той стороны такие же отбитые.....а все просто, быдло не имеет национальности что ватаны, что зелеДрочеры, что трамписты...ждите продолжения шапито....
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08.03.2025 21:22 Ответить
Весело читать коменты и смотреть как модератору доходит их суть, не сразу и он банит написавших...
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09.03.2025 18:38 Ответить
А чому не весь 95-й квартал з лисим, рожа якого не влізає у телевізор.... Ну і звісно всім керує єрмак.... вова ти ж не лоххххх.....
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08.03.2025 21:31 Ответить
Візьміть ще безуглу і колю-каклету. Це ті ще перемовники.
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08.03.2025 21:32 Ответить
.... короче - вся 3.14-та седьмой год сливающая УКраину х**лу
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08.03.2025 21:48 Ответить
Команда знає що означає капітуляція чи зрада країни?
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08.03.2025 21:52 Ответить
Навіть не дивно. Єдина людина, яка 100% там повинна бути - це Петро Олексійович. Фаховий політик, якого поважають на Заході, має досвід, при чому успішний, спілкування з Трампом; має досвід, при чому - теж успішний - спілкування з путіним ( пазітівние блогери, звичайно зараз розкажуть , чому МІнські домовленності не такі - і ще щось там про три дні і другий шанс...). Але його там немає. Зате є нерукопожатний завгосп, неефективний міністр оборони, і інші , не сильно успешниє і ефектівние офіціальние ліца .
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08.03.2025 22:28 Ответить
Боже мой...такие серьезные переговоры.где нужны опытные дипломаты...и Ермак....
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08.03.2025 22:50 Ответить
Опытные дипломаты, нужны были вчера.
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08.03.2025 23:43 Ответить
Вони тут з 2019 року....
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09.03.2025 06:41 Ответить
А як же без Татарова і Арахамії?
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08.03.2025 23:07 Ответить
Олег Леусенко@leusenko1
Хочу знати:
куди подівся план "перемоги" Зеленського?
Чому не діють "безпекові угоди" Єрмака?
Хто відшкодує збитки державі за шахрайське шоу злочинної ОПи?
Очевидно, що ці два щура шкодять Україні.
Тоді, логічне питання:
нащо ми оплачуємо цей Квартал з бюджету воюючої країни?
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09.03.2025 00:06 Ответить
І що?
Побачимо, як Верховний Говнокамандувач триумфально обісреться?
На весь світ...

Дива стаються лише у казках.
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09.03.2025 00:28 Ответить
інородців єрмака і умєрова трохи розбавили статистами
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09.03.2025 01:01 Ответить
Зеленському не можна туди їхати - повторить долю Хашоггі!
Там Трампа не буде - і йому не треба їхати!
Більше часу - менше ризиків!
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09.03.2025 01:57 Ответить
Понти закінчились, прийшла реальність і дуже швидко ще прихильники не втигли насолодитись талантом величного переговорника, тепер розгрібати лайно має незмінний завгосп, бо більше талантів Україна не народила.
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09.03.2025 02:14 Ответить
Глоба https://www.youtube.com/live/rE9tMj0Xd34 дала аналіз «справ наших скорботних».

Трамп «преклоняється та смокче» у Х-ла тому, що він бачить у нього вчителя, як у формально демократичному суспільстві проголовувати більше ніж 2 строки. Якщо була б його вербовка у СРСР, то він витворяв би подібне ще у перший строк, але тоді він просто думав переобратися, часу багато і на Х-ла особливо не зважав. Але коли не переобрався, то побачив у ньому свій єдиний вихід. Навіть Сі менш крутий бо там нема всенародних виборів які треба приборкувати. Трамп хоче під якимось надзвичайним приводом (війна як Рузвельт, формально нова Держава як Путін, батько нації) бути президентом більше, ніж ще 4 роки.

Друге криптоспонсор Трампа Пітер Тіль із своєю фірмою Палантир допомагав Україні із Хмарною обробкою державних та армійських даних. Тепер, після розриву і тиску США, ці дані і їх обробка може бути під загрозою. Але Глоба відмовилася це коментувати (або вона співробітничала із ними, або не хоче чомусь критикувати)

Трамп буде вибирати між двома течіями МАГА-консерватори та Техно-праві і там буде наджорстока боротьба.

По чуткам техно-праві хотять побудувати у Гренландії нову Столицю (США чи світу) або надпотужне місто типу Нью-Йорка (по грошах).

Угода по «копалинам» - дуже погана для нас. Там цією назвою замилюється віддача в управління всієї економіки - портів, атомних станцій.
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09.03.2025 03:05 Ответить
Ні один з цих ухилянтів не був в армії.....
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09.03.2025 06:39 Ответить
В нас Зе і зе-команда, а там Трамп з його командою... Хтось оптиміст після цього?!....
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09.03.2025 06:47 Ответить
Нечего там делать. О чем говорить с предателями?
В жопу и сша и их инициативы.
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09.03.2025 07:41 Ответить
Поговорить можно но поскольку сша отменили военную поддержку то говорить там собственно не о чем. Помашут им ручкой и штаты уедут не сола нахлебавши.
Если бы "еврейский клоун" хотел бы слить украину он бы ее слил три года назад и ты бы ванька радостно скакал бы по Киеву с визгом киевнаш )
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09.03.2025 08:07 Ответить
Если нет оружия и информационной поддержки, и союзник уже не союзник, не чего и незачем его слушать и с ним говорить. Только время зря терять. Пусть эта группа едет в китай. Трамп сразу подпрыгнет ))
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09.03.2025 07:55 Ответить
Если Ермак то можно и не ехать , он с далека на все согласен что сша накинут на Украинское поколение но в замен конкретно ни чего . Только мир начал говорить у украинцев с Зе есть яйца не уступать как едут все сдавать интересы слабым американцам которые еще и за рашу
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09.03.2025 08:56 Ответить
Одні маланці і чучмеки...це такий вигляд мають тепер українці?
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09.03.2025 10:05 Ответить
Турбоптужна команда представит американцам План міцності, стійкості, незламності і перемоги!!!
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09.03.2025 10:34 Ответить
і щоб костюмчики з білими сорочками і краватками одягли вашу мать . а то нап.ялять спецовку кольору хакі і понти ганяють як наче тільки з окопів вилізли --- рудого нарциса і ************* венса потрібно ..поважати.. і копалини не сильно роздавайте бо нам самим ніхєра не залишиться і запоріжжя і херсон не вздумайте віддати ***** і перекладача толкового візміть
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09.03.2025 11:35 Ответить
голова оцієї зеленої сельодки і є дерьмак, не цей хриплявий голодранець! чому не вистачило розуму і смілості прибрати цю голову, вірніше відрізати до хвоста! думаЙТЕ 73% блазні
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09.03.2025 12:44 Ответить
Цікава думка про начебто пастки для зеленского від трампа - а на справді тіки хамська поведінка гниди і спровокувала цей скандал та зупинку постаок зброї та б/к, та розавдданих - та багато чого - https://www.youtube.com/watch?v=DPD5FvZO66I
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09.03.2025 14:41 Ответить
Ну вот, вже тр каде що йому ьуде мало підписання угоди про копалини, він ще має впевнитись, що Зе згоден...типу на здачу територіх і інши забаганки пу, тобто на капітуляцію... пои цьому тр НІЧОГО не каже, на які поступки маж пійти пу, тобто - ніякі(
І той факт, що закрил тр доступ до інфи зі спутників каже сам за себе: тобто тр створює максимально сприятливі умови доя наступу пу щ цілью змусити Украхну до сцюуцільної капітуляції і ща це "посердництво"-згвалтування ще й одержати величезний зиск - копалини та визнання неіснуючого боргу, якій покоління українців булуть змушені сплачувати дядьке сему.
Так навіщо це посередництво?
Адже, капітулювати ж проще простого і саме цього добивається пу... і я по факту виявилось, за допомогоб 47го
Отака вона ам.домога(
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09.03.2025 17:12 Ответить
А що там робить Умеров, Єрмак ну у випадку з Єрмаком , якщо Зеленський йому довіряє незважаючі що українській нарід йому не довіряє це відповідальність Зеленського правда по факту вже строк його повноважень вийшов а він досі керує державою і ні за що не відповідає. Але ж раз ці переговори були зірвані тому що з самого початку не були залучені професіонали то чому зараз не долучити до них нормальних юристів економістів,військових?чому достають з цієї засаленої колоди зрадників і корупціонерів? питання риторичне, тому що їдуть на перемовини не як врятувати країну, а як врятувати себе коханих.
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09.03.2025 17:49 Ответить
Та ще й вимога тр до Зе пійти у відставку і негайно нові вибори: то це вже не прикрита вимога зміни влади на кремлівську маріонетку.
Але! Якщо ьулуть вибори, то Зе має усі шанси бути переобраним. Якщо, не він то може бути Залужний, Білецький, навіть Ярош або Корчинський.. і що тоді скаже тр? Що він САМ призначить преза України... наприклад, поверне "легітимного" януковича разом з медведчком і азаровим і буде тоді у пу іменіни сердця?! І мир-жвачка у всьму мирі?
Абсурд якійсь.
Але, зрозуміло, що згвалтування укр.Конституціі і права на незалежну державу вже заплановані, як і угода про суцільну капітуляцію + контрибуція дядькі сему за "посередництво".
Тільки, містер тр подзабув, що є ще Веховна Рада України, яка доленосни рішення має затверджувати конституційною більшистю голосів... або і ВРУ тр відправить у відставку і введе пряме правління пу над нескореною Україною.
Будемо надіятись на краще і готоватися до гіршого.
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09.03.2025 18:02 Ответить
Всім потрібні персональні гарантії .
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09.03.2025 20:20 Ответить
пам'ятаючи, як їх розвели перед війною з розведенням військ на нашій же території, так, що на кордоні з Білорусью і на кримському перешийку не було солдатів і росіяни пройшли без перешкод з одного боку до Києва, а з іншого до Маріуполя і Херсону - уявляю, як ці "дипломати" домовляться
невігласи, які вчора були ларьочніками і блазнями в цирку - ******** нашу країну
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09.03.2025 21:27 Ответить
Це не команда - це купа "потужних дегенератів", які взагалі не мають поняття що таке "дипломатія"! Цікаво, а де поділися 28 "безпекових угод", які "зе і коМанда" так розпіарювала всім на вуші? Можно вже підтертися ними?
По факту зелені бездарі не спроможні абсолютно ні на що!
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09.03.2025 21:35 Ответить
Если Зеленский взял Ярмака то переговоры уже понятно о чем. Капитуляция за временный мир, перегруппировка раши и забирание остальной Украины так как США сказали что плмоши не будет в оружии если даже петлю накинут на поколения Украинцев зайдя в нашу экономику. Смысл для Украины этих договоров , если трамп сказал он только позвонит путину что бы тот его опять обчмарил . Обидно что сша вообще ни кто не слушает кроме Украины
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11.03.2025 02:06 Ответить
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