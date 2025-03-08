В состав украинской команды на встрече с США в Саудовской Аравии войдут Ермак, Сибига, Умеров и Палиса, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский назвал команду, которая будет представлять Украину на встрече с США в Саудовской Аравии.
Об этом Зеленский сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Следующую неделю я начну с визита в Саудовскую Аравию. После моей понедельничной встречи с наследным принцем украинские дипломатические и военные представители останутся на встречу во вторник с американской командой. В состав украинской команды войдут Андрей Ермак, Андрей Сибига, Рустем Умеров и Павел Палиса", - написал президент.
Он отметил, что украинская команда полностью настроена на конструктивный диалог и надеется обсудить и согласовать необходимые решения и шаги.
"Украина стремится к миру с первой секунды этой войны. Реалистичные предложения на столе. Главное - двигаться быстро и эффективно", - добавил Зеленский.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что команды Украины и США возобновили работу и на следующей неделе может состояться "содержательная встреча".
По данным Fox News, в следующий вторник, 11 марта, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоится встреча делегаций Украины и Соединенных Штатов.
В МИД Украины считают, что встреча представителей США и Украины в Эр-Рияде является возможностью подписать соглашение о полезных ископаемых.
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- То ти синку не сильний. То ти дурний...
А по скандалу в Овальному,навіть вже запустили через ші відео,як зе лупцює Трампа-боксер віртуальний сильно.
И они решат судьбу миллионов украинцев.
Хочу знати:
куди подівся план "перемоги" Зеленського?
Чому не діють "безпекові угоди" Єрмака?
Хто відшкодує збитки державі за шахрайське шоу злочинної ОПи?
Очевидно, що ці два щура шкодять Україні.
Тоді, логічне питання:
нащо ми оплачуємо цей Квартал з бюджету воюючої країни?
Побачимо, як Верховний Говнокамандувач триумфально обісреться?
На весь світ...
Дива стаються лише у казках.
Там Трампа не буде - і йому не треба їхати!
Більше часу - менше ризиків!
Трамп «преклоняється та смокче» у Х-ла тому, що він бачить у нього вчителя, як у формально демократичному суспільстві проголовувати більше ніж 2 строки. Якщо була б його вербовка у СРСР, то він витворяв би подібне ще у перший строк, але тоді він просто думав переобратися, часу багато і на Х-ла особливо не зважав. Але коли не переобрався, то побачив у ньому свій єдиний вихід. Навіть Сі менш крутий бо там нема всенародних виборів які треба приборкувати. Трамп хоче під якимось надзвичайним приводом (війна як Рузвельт, формально нова Держава як Путін, батько нації) бути президентом більше, ніж ще 4 роки.
Друге криптоспонсор Трампа Пітер Тіль із своєю фірмою Палантир допомагав Україні із Хмарною обробкою державних та армійських даних. Тепер, після розриву і тиску США, ці дані і їх обробка може бути під загрозою. Але Глоба відмовилася це коментувати (або вона співробітничала із ними, або не хоче чомусь критикувати)
Трамп буде вибирати між двома течіями МАГА-консерватори та Техно-праві і там буде наджорстока боротьба.
По чуткам техно-праві хотять побудувати у Гренландії нову Столицю (США чи світу) або надпотужне місто типу Нью-Йорка (по грошах).
Угода по «копалинам» - дуже погана для нас. Там цією назвою замилюється віддача в управління всієї економіки - портів, атомних станцій.
В жопу и сша и их инициативы.
Если бы "еврейский клоун" хотел бы слить украину он бы ее слил три года назад и ты бы ванька радостно скакал бы по Киеву с визгом киевнаш )
І той факт, що закрил тр доступ до інфи зі спутників каже сам за себе: тобто тр створює максимально сприятливі умови доя наступу пу щ цілью змусити Украхну до сцюуцільної капітуляції і ща це "посердництво"-згвалтування ще й одержати величезний зиск - копалини та визнання неіснуючого боргу, якій покоління українців булуть змушені сплачувати дядьке сему.
Так навіщо це посередництво?
Адже, капітулювати ж проще простого і саме цього добивається пу... і я по факту виявилось, за допомогоб 47го
Отака вона ам.домога(
Але! Якщо ьулуть вибори, то Зе має усі шанси бути переобраним. Якщо, не він то може бути Залужний, Білецький, навіть Ярош або Корчинський.. і що тоді скаже тр? Що він САМ призначить преза України... наприклад, поверне "легітимного" януковича разом з медведчком і азаровим і буде тоді у пу іменіни сердця?! І мир-жвачка у всьму мирі?
Абсурд якійсь.
Але, зрозуміло, що згвалтування укр.Конституціі і права на незалежну державу вже заплановані, як і угода про суцільну капітуляцію + контрибуція дядькі сему за "посередництво".
Тільки, містер тр подзабув, що є ще Веховна Рада України, яка доленосни рішення має затверджувати конституційною більшистю голосів... або і ВРУ тр відправить у відставку і введе пряме правління пу над нескореною Україною.
Будемо надіятись на краще і готоватися до гіршого.
невігласи, які вчора були ларьочніками і блазнями в цирку - ******** нашу країну
По факту зелені бездарі не спроможні абсолютно ні на що!