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Новости Обстрелы Украины
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Путин снова показывает, что не заинтересован в мире, - Каллас после сегодняшних атак РФ

Каллас об атаке РФ

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас после очередных российских атак на Украину заявила, что российский диктатор Владимир Путин не хочет мира.

Об этом Каллас написала в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Российские ракеты продолжают неумолимо падать на Украину, и несут все больше смертей и разрушений. Путин снова показывает, что он не заинтересован в мире", - говорится в заметке.

Каллас также призвала усилить военную поддержку Украины: "Иначе еще больше мирных украинских граждан заплатит самую высокую цену".

Также читайте: Туск об атаках РФ на Украину: Вот что происходит, когда кто-то умиротворяет варваров

Каллас об обстрелах Украины

В ночь на 8 марта 2025 года войска РФ атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и одной крылатой ракетой Искандер-К из Ростовской обл., а также 145-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Автор: 

обстрел (26850) Каллас Кая (180)


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Топ комментарии
+6
кая мая.
красиві сильні жіночки, але ж безпорадні, щокапець!
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08.03.2025 18:25
+5
як ви за э бали своїм пустим пі з д ежом
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08.03.2025 18:38
+4
Написала , молодець - далі що ?
А вона хоча б здатна це офіційно Тромбу направити ?
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08.03.2025 18:31
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А якщо зробить перерву,щоб вас всіх надурити,то буде краще?((які наївні((
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08.03.2025 18:21 Ответить
Вона не права. Путлєр мріє про мир, в якому не буде жодного українця і вільні землі для бурятів і кадирівців.
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08.03.2025 18:27 Ответить
кая мая.
красиві сильні жіночки, але ж безпорадні, щокапець!
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08.03.2025 18:25 Ответить
будуть якісь домовленості - буде і мир, поки нічого немає і навіть не намічається, тож гарний час зміцнити свої майбутні переговорні позиції
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08.03.2025 18:30 Ответить
Написала , молодець - далі що ?
А вона хоча б здатна це офіційно Тромбу направити ?
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08.03.2025 18:31 Ответить
як ви за э бали своїм пустим пі з д ежом
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08.03.2025 18:38 Ответить
"Самовластительный Злодей!

Тебя, твой трон я ненавижу,

Твою погибель, смерть детей

С жестокой радостию вижу.

Читают на твоем челе

Печать проклятия народы,

Ты ужас мира, стыд природы,

Упрек ты Богу на земле." - ( автор, винахідник свинопсиної говірки Української мови)
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08.03.2025 18:42 Ответить
Нещодавно Британські вчені провели цікаве дослідження і з'ясували, що кожний третій росіянин такий самий довб@***, як і ті два попереді.
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08.03.2025 18:58 Ответить
А Трамп гаваріт чьто чєм больше друг Балодья бамбит Украіну, тем больше он стремится к міру.
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08.03.2025 18:59 Ответить
Пані Каллас просто здивована!
Просто шокована!
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08.03.2025 19:51 Ответить
куйло тм самим показу.що його дії узгоджені з американським агентом "красновим"
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08.03.2025 19:53 Ответить
Ідеально було б перед перемовинами керченський міст втопити, щоб, як козирем, бутербродом по їплу і трампу, і ×уйлу .
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08.03.2025 22:11 Ответить
 
 