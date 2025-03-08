Путин снова показывает, что не заинтересован в мире, - Каллас после сегодняшних атак РФ

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас после очередных российских атак на Украину заявила, что российский диктатор Владимир Путин не хочет мира.

Об этом Каллас написала в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Российские ракеты продолжают неумолимо падать на Украину, и несут все больше смертей и разрушений. Путин снова показывает, что он не заинтересован в мире", - говорится в заметке.

Каллас также призвала усилить военную поддержку Украины: "Иначе еще больше мирных украинских граждан заплатит самую высокую цену".

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В ночь на 8 марта 2025 года войска РФ атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и одной крылатой ракетой Искандер-К из Ростовской обл., а также 145-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.