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Туск об атаках РФ на Украину: Вот что происходит, когда кто-то умиротворяет варваров
Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на атаки РФ на Украину.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Вот что происходит, когда кто-то умиротворяет варваров. Больше бомб, больше агрессии, больше жертв. Еще одна трагическая ночь в Украине", - говорится в заметке.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что поздно вечером 7 марта российские войска нанесли удары по городу Доброполье Донецкой области. Известно о, по меньшей мере, четырех погибших и 18 раненых людях. На утро стало известно, что из-за вражеского удара, по меньшей мере, 11 человек погибли, 30 - ранены. Сегодня в Донецкой области день траура из-за вражеского удара по Доброполью.
По состоянию на 14.00 8 марта количество раненых возросло до 40.
Топ комментарии
+15 Русский Алкаш
показать весь комментарий08.03.2025 16:57
+13 Людмила Полякова #573716
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+9 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий08.03.2025 17:07
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На господаря свого, який йому допомагав на виборах, він голоса не підвищить, та ще і Американців, заставить зад йому цілувати!
Який з банкрута-рецидивіста, і незламний перемовник ???
Лише теліпає, перед респами у Конгресі, своєю обвислою єрундою !!
прикинь, ракетна атака варшави?
як, тобі фестиваль?
Цим "НА" нас українців весь час пробують ображати кацапи.
и около 100 государственных руководителей под смоленском,
где за 70 лет до этого руzzкие людоеды палачи зверски убили 42 тысячи поляков