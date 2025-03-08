Туск об атаках РФ на Украину: Вот что происходит, когда кто-то умиротворяет варваров

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на атаки РФ на Украину.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Вот что происходит, когда кто-то умиротворяет варваров. Больше бомб, больше агрессии, больше жертв. Еще одна трагическая ночь в Украине", - говорится в заметке.

Также читайте: Бринк о ночных атаках РФ: Гражданское население продолжает нести бремя этой войны

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что поздно вечером 7 марта российские войска нанесли удары по городу Доброполье Донецкой области. Известно о, по меньшей мере, четырех погибших и 18 раненых людях. На утро стало известно, что из-за вражеского удара, по меньшей мере, 11 человек погибли, 30 - ранены. Сегодня в Донецкой области день траура из-за вражеского удара по Доброполью.

По состоянию на 14.00 8 марта количество раненых возросло до 40.