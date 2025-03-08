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Новости Обстрелы Украины
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Туск об атаках РФ на Украину: Вот что происходит, когда кто-то умиротворяет варваров

Туск об атаках РФ на Украину

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на атаки РФ на Украину.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Вот что происходит, когда кто-то умиротворяет варваров. Больше бомб, больше агрессии, больше жертв. Еще одна трагическая ночь в Украине", - говорится в заметке.

Также читайте: Бринк о ночных атаках РФ: Гражданское население продолжает нести бремя этой войны

Туск об атаках на Украину

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что поздно вечером 7 марта российские войска нанесли удары по городу Доброполье Донецкой области. Известно о, по меньшей мере, четырех погибших и 18 раненых людях. На утро стало известно, что из-за вражеского удара, по меньшей мере, 11 человек погибли, 30 - ранены. Сегодня в Донецкой области день траура из-за вражеского удара по Доброполью.

По состоянию на 14.00 8 марта количество раненых возросло до 40.

Автор: 

обстрел (26850) Туск Дональд (731)


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Топ комментарии
+15
Ні, шановний. Ви абсолютно не праві. Проблема не у популістах закоханих нарцисів. Це вже наслідки. Проблема в тупорилих виборцях, які хочуть халяви.
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08.03.2025 16:57
+13
Трампу це скажіть, пане Туск.
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08.03.2025 16:31
+9
Ось, що відбувається, коли голосують дупою, а не мізками. Це вже було у сусідній з Польщею країні.
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08.03.2025 17:07
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Трампу це скажіть, пане Туск.
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08.03.2025 16:31 Ответить
Трампон свідомо допомагає Куйлу. США нам не друзі.
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08.03.2025 17:45 Ответить
він мав на увазі тезку
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08.03.2025 16:33 Ответить
Нахапються усіляких гасел та фраз від Потужнича і вумнічають.
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08.03.2025 16:33 Ответить
Найбільша проблема України як і США це обрання популістів самозакоханих нарцисів вони дуже схожі власна с-ака понад усе що їм країна.
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08.03.2025 16:36 Ответить
Ні, шановний. Ви абсолютно не праві. Проблема не у популістах закоханих нарцисів. Це вже наслідки. Проблема в тупорилих виборцях, які хочуть халяви.
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08.03.2025 16:57 Ответить
У трампа-неодноразового банкрота, на прутіна-******, щось таке казати, як від Мирної України вимагати ультиматумами, пір'я в горлі поросло!!
На господаря свого, який йому допомагав на виборах, він голоса не підвищить, та ще і Американців, заставить зад йому цілувати!
Який з банкрута-рецидивіста, і незламний перемовник ???
Лише теліпає, перед респами у Конгресі, своєю обвислою єрундою !!
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08.03.2025 16:37 Ответить
Ось що буває, коли нарцисичний їплан відсмоктує гопнику.
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08.03.2025 16:37 Ответить
Та ну, до чого тут твоє особисте життя, не цікаво....
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08.03.2025 16:51 Ответить
Чи випадково, панове, що першим на коментар про нарцисичного їплана с певними схильностями відгукується саме такий нарцисичний їплан? ))
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08.03.2025 16:56 Ответить
Щось я розгубився. Ти про зеленського чи про трампа? Чи обох?
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08.03.2025 16:59 Ответить
Про всіх, хто колись бачив мир в ботоксному очку. Не розгублюйся - не на часі.
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08.03.2025 17:10 Ответить
"Хтось" це хто, Дональд?
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08.03.2025 16:58 Ответить
Трудно вас понять, современных политиков, вроде бы говорит умные вещи и тут же советует Зеленскому помириться с трампом и наладить отношения с Америкой, как можно одновременно говорить умные и глупые вещи?
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08.03.2025 17:01 Ответить
Ось що буває, коли на перемовни до Трампа їздить некомпетентний мудак.
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08.03.2025 17:02 Ответить
туск, наступний ти!
прикинь, ракетна атака варшави?
як, тобі фестиваль?
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08.03.2025 17:03 Ответить
Дмитрий Иванов #602113, Україна не чиясь територія, а незалежна держава, тому правильно буде "В" Україні.
Цим "НА" нас українців весь час пробують ображати кацапи.
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08.03.2025 17:11 Ответить
Ось, що відбувається, коли голосують дупою, а не мізками. Це вже було у сусідній з Польщею країні.
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08.03.2025 17:07 Ответить
Умиротворяет Европа уже 3 года, вы не можете в ЕС принять решения, что нужно наказать агрессора, всё ходите вокруг да около, как Чемберлены 21 века
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08.03.2025 17:19 Ответить
Поки існуватиме Засрашка небезпека буде завжди!
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08.03.2025 17:21 Ответить
Например, как поляки засунули языки в жопу после убийства Путлером польского президента
и около 100 государственных руководителей под смоленском,
где за 70 лет до этого руzzкие людоеды палачи зверски убили 42 тысячи поляков
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08.03.2025 17:58 Ответить
Подякуйте Меркель. Сволото
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08.03.2025 18:11 Ответить
Ось що відбувається коли хочуть воювати чужими руками.
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08.03.2025 18:40 Ответить
 
 