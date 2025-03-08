Сегодня в Донецкой области день траура из-за вражеского удара по Доброполью

Сегодня, 8 марта 2025 года на Донетчине объявлен День траура из-за вражеского удара по Доброполью.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчерашний удар по Доброполью - один из самых жестоких за последнее время", - подчеркнул он.

Сейчас известно об 11 погибших и 30 раненых.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что поздно вечером 7 марта российские войска нанесли удары по городу Доброполье Донецкой области. Известно о по меньшей мере четырех погибших и 18 раненых людей. На утро стало известно, что из-за вражеского удара по меньшей мере 11 человек погибли, еще 30 - ранены.