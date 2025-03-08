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Новости
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Сегодня в Донецкой области день траура из-за вражеского удара по Доброполью

последствия удара по Доброполью

Сегодня, 8 марта 2025 года на Донетчине объявлен День траура из-за вражеского удара по Доброполью.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчерашний удар по Доброполью - один из самых жестоких за последнее время", - подчеркнул он.

Сейчас известно об 11 погибших и 30 раненых.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что поздно вечером 7 марта российские войска нанесли удары по городу Доброполье Донецкой области. Известно о по меньшей мере четырех погибших и 18 раненых людей. На утро стало известно, что из-за вражеского удара по меньшей мере 11 человек погибли, еще 30 - ранены.

Автор: 

обстрел (26850) траур (221) жертвы (2056) Донецкая область (9482) Покровский район (495) Доброполье (12)


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Де аналогічна пімста, щоб з сотню мірнава кацапья у фарш? Не чує, гундосе. Мабуть, готують спалити чергову бочку з нікому непотрібним мазутом
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08.03.2025 10:02 Ответить
Да,мало ми на цій війні бомбили кацапів.все нафту та нафту...Вони нас теж можуть сотнями покласти...і рідних....Тут дві сторони...
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08.03.2025 10:13 Ответить
теж можуть сотнями покласти

Ага, а сейчас не кладут из человеколюбия? Из стремления к миру.
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08.03.2025 10:35 Ответить
не до мене питання
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08.03.2025 13:02 Ответить
Убивця *****, продовжує убивати щоденно Українців, в банкрот-трамп, вищить про якесь бажання миру, у ******!!
Щось з головою у трампа, геть стало погано, після отих судів США!!
Рявкнув на трампа, патрушев миколка, і той завертівся, як воша на гребінці, догоджаючи ****** та погрожуючи Україні!?!?!?
Ось такий він, мир, від прутіна-трампа!
Украіну, в крові утопити, щоб капітулювала і гроші виплатила ******, за його убивства Українців та окуповані ним території ???
Маразми Білого дому!
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08.03.2025 10:17 Ответить
К сожалению в Донбассе мало осталось украинцев, в основном на оккупированных территориях остался один сброд и мусор, без рода и племени, по ним давно уже мы справили траур.
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08.03.2025 12:55 Ответить
 
 