Удар РФ по Доброполью: количество раненых возросло до 40. ФОТОРЕПОРТАЖ

Возросло количество раненых в результате баллистического удара войск РФ по Доброполью Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По состоянию на 14:00 количество раненых в результате вечерней комбинированной атаки вооруженных сил РФ на жилые кварталы Доброполья увеличилось до 40. Среди пострадавших - шестеро детей. Погибло 11 человек.

Всем раненым оказана медицинская помощь.









Удар РФ по Доброполью

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что поздно вечером 7 марта российские войска нанесли удары по городу Доброполье Донецкой области. Известно о по меньшей мере четырех погибших и 18 раненых людей. На утро стало известно, что из-за вражеского удара по меньшей мере 11 человек погибли, еще 30 - ранены. Сегодня в Донецкой области день траура из-за вражеского удара по Доброполью.