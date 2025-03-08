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Новости Фото Обстрелы Доброполья
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Удар РФ по Доброполью: количество раненых возросло до 40. ФОТОРЕПОРТАЖ

Возросло количество раненых в результате баллистического удара войск РФ по Доброполью Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По состоянию на 14:00 количество раненых в результате вечерней комбинированной атаки вооруженных сил РФ на жилые кварталы Доброполья увеличилось до 40. Среди пострадавших - шестеро детей. Погибло 11 человек.

Всем раненым оказана медицинская помощь.

последствия удара по Доброполью
последствия удара по Доброполью
последствия удара по Доброполью
последствия удара по Доброполью

Удар РФ по Доброполью

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что поздно вечером 7 марта российские войска нанесли удары по городу Доброполье Донецкой области. Известно о по меньшей мере четырех погибших и 18 раненых людей. На утро стало известно, что из-за вражеского удара по меньшей мере 11 человек погибли, еще 30 - ранены. Сегодня в Донецкой области день траура из-за вражеского удара по Доброполью.

Автор: 

Донецкая область (9482) Покровский район (495) Доброполье (12)


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На такі щоденні обстріли ******* Мирної України, у трампа в роті пір'я поросло, від переляку за Величні США!! Тому він і мовчить, ні пискнувши на свого хазяїна, ******….
Це тільки, перед Мирними Українцями, його пердолить ультиматумами!!
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08.03.2025 15:57 Ответить
 
 