Удар РФ по Доброполью: количество раненых возросло до 40. ФОТОРЕПОРТАЖ
Возросло количество раненых в результате баллистического удара войск РФ по Доброполью Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
По состоянию на 14:00 количество раненых в результате вечерней комбинированной атаки вооруженных сил РФ на жилые кварталы Доброполья увеличилось до 40. Среди пострадавших - шестеро детей. Погибло 11 человек.
Всем раненым оказана медицинская помощь.
Удар РФ по Доброполью
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что поздно вечером 7 марта российские войска нанесли удары по городу Доброполье Донецкой области. Известно о по меньшей мере четырех погибших и 18 раненых людей. На утро стало известно, что из-за вражеского удара по меньшей мере 11 человек погибли, еще 30 - ранены. Сегодня в Донецкой области день траура из-за вражеского удара по Доброполью.
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