Бринк о ночных атаках РФ: Гражданское население продолжает нести бремя этой войны
Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на сегодняшние ночные атаки России на Украину, в частности на Доброполье.
Об этом она написала в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Ужасные новости о ночных атаках, которые поразили несколько регионов Украины, в результате которых погибли по меньшей мере 11 человек, еще 40 получили ранения. В частности, был осуществлен двойной удар по первой волне спасателей в Доброполье. Спасательные работы продолжаются", - написала она.
Бринк также подчеркнула, что "гражданское население продолжает нести бремя этой войны".
Удар РФ по Доброполью
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что поздно вечером 7 марта российские войска нанесли удары по городу Доброполье Донецкой области. Известно о по меньшей мере четырех погибших и 18 раненых людей. На утро стало известно, что из-за вражеского удара по меньшей мере 11 человек погибли, еще 30 - ранены. Сегодня в Донецкой области день траура из-за вражеского удара по Доброполью.
По состоянию на 14.00 8 марта количество раненых возросло до 40.
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Ці 11 людей вбито при його та Трампа безпосередній допомозі...
Забрати ракети ППО і плакатись про "жахливі атаки на цивільних" в результаті...
Пані посол мала би гордитися співпрацею з руснявими вбивцями...
на місці родичів кожного вбитого я б подав цивільний позов проти Сша, який стане колективним
Так отой міроносець, трамп-мир за 24 години, через ці обстріли, ставить жорсткі УЛЬТИМАТУМИ Україні, що відбивається від московитів ******??
За щоденні обстріли *******, живих кварталів міст і сіл України, з 2014 року, трамп язика свого, у гузно затягує, щоб прутін-******, не напав після України, Молдови, Грузії, Сирії, Ічкерії, Абхазії, …. , на Великі США ??
Дристун, цей банкрут багаторазовий, з жовтим обличчям!! (Можливо, це у нього від страху, перед окурком *******, якому протистоїть Мирна Україна??)
Слава Україні!!
Я думаю демократи просто забов'язані щодня зачитувати в Конгресі і сенаті ці дані, та казати своїм виборцям !!
А респи, що при умі.
Якщо буде реакція народу, то нарцис трумп буде діяти не так нахрапом -