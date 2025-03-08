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Новости Обстрелы Доброполья
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Бринк о ночных атаках РФ: Гражданское население продолжает нести бремя этой войны

последствия удара по Доброполью

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на сегодняшние ночные атаки России на Украину, в частности на Доброполье.

Об этом она написала в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Ужасные новости о ночных атаках, которые поразили несколько регионов Украины, в результате которых погибли по меньшей мере 11 человек, еще 40 получили ранения. В частности, был осуществлен двойной удар по первой волне спасателей в Доброполье. Спасательные работы продолжаются", - написала она.

Бринк также подчеркнула, что "гражданское население продолжает нести бремя этой войны".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Из-за удара РФ по Доброполью погиб спасатель Владислав Гостев. ФОТО

Удар РФ по Доброполью

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что поздно вечером 7 марта российские войска нанесли удары по городу Доброполье Донецкой области. Известно о по меньшей мере четырех погибших и 18 раненых людей. На утро стало известно, что из-за вражеского удара по меньшей мере 11 человек погибли, еще 30 - ранены. Сегодня в Донецкой области день траура из-за вражеского удара по Доброполью.

По состоянию на 14.00 8 марта количество раненых возросло до 40.

Автор: 

обстрел (26850) Бринк Бриджит (176)


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Топ комментарии
+18
Це вже поза межами цинізму...
Забрати ракети ППО і плакатись про "жахливі атаки на цивільних" в результаті...

Пані посол мала би гордитися співпрацею з руснявими вбивцями...
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08.03.2025 15:31
+12
Венсу расскажи
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08.03.2025 15:23
+7
А що досі не замінили посла? Трамп повинен свого назначив, який напище, що це Україна спровокувала мирну росію на цей удар та ми самі вині в цьому
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08.03.2025 15:29
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Венсу расскажи
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08.03.2025 15:23 Ответить
А то він не знає.
Ці 11 людей вбито при його та Трампа безпосередній допомозі...
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08.03.2025 15:40 Ответить
А що досі не замінили посла? Трамп повинен свого назначив, який напище, що це Україна спровокувала мирну росію на цей удар та ми самі вині в цьому
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08.03.2025 15:29 Ответить
Так судячи з допису вона не знає хто наніс удар. Якісь "вони"...
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08.03.2025 15:33 Ответить
Це вже поза межами цинізму...
Забрати ракети ППО і плакатись про "жахливі атаки на цивільних" в результаті...

Пані посол мала би гордитися співпрацею з руснявими вбивцями...
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08.03.2025 15:31 Ответить
на них позов треба подавати. І хай гордиться чим хоче.
на місці родичів кожного вбитого я б подав цивільний позов проти Сша, який стане колективним
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08.03.2025 18:42 Ответить
пішла *****, ****...
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08.03.2025 15:37 Ответить
Брінк також наголосила, що "цивільне населення продовжує нести тягар цієї війни"-РОЗКАЖИ "ТРАМБОНУ" ЧИЇ ТЯГАРІ ВІЙНИ ПРИЛІТАЮТЬ В УКРАЇНУ І ЯК УКРАЇНЦІ НЕ ХОЧУТЬ МИРУ... ЛИЦЕМІРНІ АФЕРИСТИ...
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08.03.2025 15:38 Ответить
Тягар "миру" буде не набагато легший.
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08.03.2025 15:44 Ответить
Україна, на щоденні, ракетні обстріли московітами, житлових кварталів міст і сіл України, коли-неколи, завдає ударів по військових цілях ******!!
Так отой міроносець, трамп-мир за 24 години, через ці обстріли, ставить жорсткі УЛЬТИМАТУМИ Україні, що відбивається від московитів ******??
За щоденні обстріли *******, живих кварталів міст і сіл України, з 2014 року, трамп язика свого, у гузно затягує, щоб прутін-******, не напав після України, Молдови, Грузії, Сирії, Ічкерії, Абхазії, …. , на Великі США ??
Дристун, цей банкрут багаторазовий, з жовтим обличчям!! (Можливо, це у нього від страху, перед окурком *******, якому протистоїть Мирна Україна??)
Слава Україні!!
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08.03.2025 15:53 Ответить
ЭТА война !!! Откуда корни? В сериале Мадам секретарь, начатом при танцоре Обаме и оконченном во время первой каденции Чубчика, ясна виден профиль этой философии. В середине 2 сезона эскалатором войны показана Украина. Американцы предлагали поделить Украину по Днепру, провести референдум, а в случае войны - помогать западной Украине. Между Госдепом и МИДом рашки была дружба. А саму рашку считали великой державой. Показано президент Украины спровоцировал кибератаку на первый самолёт США, ПРИМЕНИЛ ПОЛОНИЙ, инсценировал атаку на свой самолёт, требовал вступления в НАТО. Сам президент был выведен под фамилией Возняк. Это не случайно. Основатель Эплл (вместе со Джобсом) Стефен Возняк есть признанный гуру компьютеров, автор персональных компьютеров. Он всегда считает себя украинцем, за это его и ненавидят другие обитатели Кремниевой долины. Такие как рейдеры Маск, Тиль и их полотёр Вэнс. Это истинные сценаристы сериала. Именно оттуда Бубон взяв фразу - вовсём виноват Возняк (Порошенко). Да и Донни Чубчик всегда следует примерам политики из этого сериала. И посол США уже получила новую методичку из Госдепа.
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08.03.2025 16:04 Ответить
Брінк, нічого зробити не може. Я щось незрозумів, а що вона ще посол при Трампоні? Це дуже дивно...
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08.03.2025 16:14 Ответить
Своя, для трампа.
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08.03.2025 17:26 Ответить
Припинили допомогу, заборонили давати дані. Тобто винуваті психопати з боліт і їх співучасники МАГА
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08.03.2025 17:57 Ответить
щоб ти сдохла, лицемірна піндоська с*ка
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08.03.2025 18:41 Ответить
Трумпєлю показуй!!
Я думаю демократи просто забов'язані щодня зачитувати в Конгресі і сенаті ці дані, та казати своїм виборцям !!
А респи, що при умі.
Якщо буде реакція народу, то нарцис трумп буде діяти не так нахрапом -
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08.03.2025 19:03 Ответить
 
 