Бринк о ночных атаках РФ: Гражданское население продолжает нести бремя этой войны

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на сегодняшние ночные атаки России на Украину, в частности на Доброполье.

Об этом она написала в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Ужасные новости о ночных атаках, которые поразили несколько регионов Украины, в результате которых погибли по меньшей мере 11 человек, еще 40 получили ранения. В частности, был осуществлен двойной удар по первой волне спасателей в Доброполье. Спасательные работы продолжаются", - написала она.

Бринк также подчеркнула, что "гражданское население продолжает нести бремя этой войны".

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Удар РФ по Доброполью

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что поздно вечером 7 марта российские войска нанесли удары по городу Доброполье Донецкой области. Известно о по меньшей мере четырех погибших и 18 раненых людей. На утро стало известно, что из-за вражеского удара по меньшей мере 11 человек погибли, еще 30 - ранены. Сегодня в Донецкой области день траура из-за вражеского удара по Доброполью.

По состоянию на 14.00 8 марта количество раненых возросло до 40.