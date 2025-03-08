Из-за удара РФ по Доброполью погиб спасатель Владислав Гостев. ФОТО

В результате коварного вражеского обстрела Доброполья погиб огнеборец Владислав Гостев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Покровской ГВА.

Как отмечается, 7 марта российские оккупанты нанесли удар по жилым кварталам города. Владислав Гостев, сержант службы гражданской защиты, пожарный-спасатель 52 ГПСЧ, в свое свободное время находился дома. Услышав первые взрывы, он, не колеблясь, бросился на помощь пострадавшим. Но повторный обстрел оборвал его жизнь.

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Удар РФ по Доброполью

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что поздно вечером 7 марта российские войска нанесли удары по городу Доброполье Донецкой области. Известно о по меньшей мере четырех погибших и 18 раненых людей. На утро стало известно, что из-за вражеского удара по меньшей мере 11 человек погибли, еще 30 - ранены. Сегодня в Донецкой области день траура из-за вражеского удара по Доброполью.

По состоянию на 14.00 8 марта количество раненых возросло до 40.