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Новости Фото Обстрелы Доброполья
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Из-за удара РФ по Доброполью погиб спасатель Владислав Гостев. ФОТО

В результате коварного вражеского обстрела Доброполья погиб огнеборец Владислав Гостев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Покровской ГВА.

Как отмечается, 7 марта российские оккупанты нанесли удар по жилым кварталам города. Владислав Гостев, сержант службы гражданской защиты, пожарный-спасатель 52 ГПСЧ, в свое свободное время находился дома. Услышав первые взрывы, он, не колеблясь, бросился на помощь пострадавшим. Но повторный обстрел оборвал его жизнь.

Смотрите также: Удар РФ по Доброполью: количество раненых возросло до 40. ФОТОРЕПОРТАЖ

погибший спасатель Владислав Гостев

Удар РФ по Доброполью

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что поздно вечером 7 марта российские войска нанесли удары по городу Доброполье Донецкой области. Известно о по меньшей мере четырех погибших и 18 раненых людей. На утро стало известно, что из-за вражеского удара по меньшей мере 11 человек погибли, еще 30 - ранены. Сегодня в Донецкой области день траура из-за вражеского удара по Доброполью.

По состоянию на 14.00 8 марта количество раненых возросло до 40.

Автор: 

Донецкая область (9482) Покровский район (495) Доброполье (12)


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Топ комментарии
+9
згинь, мразота !
загинув молодий український хлопець, рятувальник, який у вільний час кинувся рятувати людей !

Герою Слава !
гинуть найкращі, цвіт нації

щирі співчуття рідним.....

.
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08.03.2025 16:00
+8
...шо ти мелеш?!
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08.03.2025 15:43
+5
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08.03.2025 18:24
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...шо ти мелеш?!
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08.03.2025 15:43 Ответить
Бот виліз. В спам його.
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08.03.2025 15:56 Ответить
згинь, мразота !
загинув молодий український хлопець, рятувальник, який у вільний час кинувся рятувати людей !

Герою Слава !
гинуть найкращі, цвіт нації

щирі співчуття рідним.....

.
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08.03.2025 16:00 Ответить
"Дякуємо" сталевояйцевому пАтужнику за підготовку до нападу(((
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08.03.2025 16:46 Ответить
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08.03.2025 18:24 Ответить
Вічна пам'ять достойному громадянину .
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08.03.2025 19:05 Ответить
 
 