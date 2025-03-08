Из-за удара РФ по Доброполью погиб спасатель Владислав Гостев. ФОТО
В результате коварного вражеского обстрела Доброполья погиб огнеборец Владислав Гостев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Покровской ГВА.
Как отмечается, 7 марта российские оккупанты нанесли удар по жилым кварталам города. Владислав Гостев, сержант службы гражданской защиты, пожарный-спасатель 52 ГПСЧ, в свое свободное время находился дома. Услышав первые взрывы, он, не колеблясь, бросился на помощь пострадавшим. Но повторный обстрел оборвал его жизнь.
Удар РФ по Доброполью
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что поздно вечером 7 марта российские войска нанесли удары по городу Доброполье Донецкой области. Известно о по меньшей мере четырех погибших и 18 раненых людей. На утро стало известно, что из-за вражеского удара по меньшей мере 11 человек погибли, еще 30 - ранены. Сегодня в Донецкой области день траура из-за вражеского удара по Доброполью.
По состоянию на 14.00 8 марта количество раненых возросло до 40.
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загинув молодий український хлопець, рятувальник, який у вільний час кинувся рятувати людей !
Герою Слава !
гинуть найкращі, цвіт нації
щирі співчуття рідним.....
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