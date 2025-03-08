Россияне убили мужчину в Кившаровке на Харьковщине

Сегодня, 8 марта, российские войска обстреляли Кившаровку Купянского района Харьковской области, в результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Очередное преступление оккупантов.

"Сегодня около 15 часов дня враг ударил артиллерией по Кившаровке Купянского района. Погиб гражданский 41-летний мужчина, который шел по улице", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что сегодня, 8 марта 2025 года, около 2:00 ч оккупанты ударили вражеским беспилотником по гражданскому предприятию в Богодухове на Харьковщине.

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