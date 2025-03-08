Сикорский отреагировал на идею Орбана провести в Венгрии референдум относительно членства Украины в ЕС
Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на инициативу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана провести среди венгров референдум по вопросу членства Украины в Европейском Союзе.
Соответствующее сообщение Сикорский опубликовал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
"Венгрия намерена провести референдум относительно будущего членства Украины в Европейском Союзе. И мне было бы интересно увидеть результаты референдума в ЕС относительно членства Венгрии Орбана", - с сарказмом написал Орбан.
Напомним, что ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство проведет "национальную консультацию" относительно того, поддерживают ли венгры вступление Украины в Европейский Союз.
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я не приідєлах!
регістрація, тож важность.
а тут боком....
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ти тут адмін?
ти вирішуєш кому скільки можна писати?
тобі особисто потрібно відстрочити, за дозвіл?
Якби ж то референдум. Тоді може й була б якась реальна інформація. Він начебто опросити збирається, ну а це - спитають в того в кого треба, там де треба, потім ще й відзвітують так як треба.
країниОрбанівського середовища? Він же, блть, як Януковощ то у ЄС підсосе то у Ху.йла.
Варто замислитись країнам ЄС чи по дорозі їм з цим проросійський/продиктаторським урядом ********...
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А не Сикорский написал???
Исправьте опечатку плиз.
вже виравили.