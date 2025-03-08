Сикорский отреагировал на идею Орбана провести в Венгрии референдум относительно членства Украины в ЕС

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на инициативу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана провести среди венгров референдум по вопросу членства Украины в Европейском Союзе.

Соответствующее сообщение Сикорский опубликовал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Венгрия намерена провести референдум относительно будущего членства Украины в Европейском Союзе. И мне было бы интересно увидеть результаты референдума в ЕС относительно членства Венгрии Орбана", - с сарказмом написал Орбан.

Напомним, что ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство проведет "национальную консультацию" относительно того, поддерживают ли венгры вступление Украины в Европейский Союз.

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