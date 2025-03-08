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Новости Членство Украины в ЕС Опрос в Венгрии
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Сикорский отреагировал на идею Орбана провести в Венгрии референдум относительно членства Украины в ЕС

Сикорский об идеологии Орбана

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на инициативу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана провести среди венгров референдум по вопросу членства Украины в Европейском Союзе.

Соответствующее сообщение Сикорский опубликовал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Венгрия намерена провести референдум относительно будущего членства Украины в Европейском Союзе. И мне было бы интересно увидеть результаты референдума в ЕС относительно членства Венгрии Орбана", - с сарказмом написал Орбан.

Напомним, что ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство проведет "национальную консультацию" относительно того, поддерживают ли венгры вступление Украины в Европейский Союз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поддержка Украины станет для Европы еще дороже, - Орбан

Автор: 

Венгрия (1928) Сикорский Радослав (398) Евросоюз (17056) Виктор Орбан (460)


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Топ комментарии
+27
Ну Сикорский красиво опустил эту крысу.
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08.03.2025 20:03
+25
А провести б референдум у країнах ЄС щодо перебування там Угорщини?
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08.03.2025 20:02
+20
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08.03.2025 19:59
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Правила форума Совет форумчан
в сенсі жирним капслуком по губах орбана ?

згоден !!!

.
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08.03.2025 20:14 Ответить
ого цыгане мадьяры знают шо такое консультативный опрос в виде совещательного референдума результаты которого относятся к категории выяснения общественного мнения в виде статистики...для Украины во всех странах ЕС проходит вместе с Украиной разовый референдум который определяют органы Евросоюза на что выделяются средства согласовывается дата и форма бюллетеня...а дефективный ублюдок Орбан берет на понт, говоря про подобную идею...
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08.03.2025 20:40 Ответить
Угорщина має намір провести референдум щодо майбутнього членства України в Європейському Союзі. І мені було б цікаво побачити результати референдуму в ЄС щодо членства Угорщини Орбана", - із сарказмом написав Орбан. МАБУТЬ,ІЗ САРКАЗМОМ НАПИСАВ СІКОРСЬКИЙ ??
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08.03.2025 19:55 Ответить
в 20:07 написано Сікорський. може виправили?
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08.03.2025 20:08 Ответить
Референдум у Чехії і Словенії щоб відправити мадярів назад за Урал і забрати назад Паннонію, поновивши королівство Великої Моравії
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09.03.2025 00:54 Ответить
Begemot Pepa

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 08.03.2025
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08.03.2025 20:31 Ответить
начальнік! атвечаю!
я не приідєлах!
регістрація, тож важность.
а тут боком....
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08.03.2025 20:43 Ответить
Передай своему начальнику, что своих копеек тебе сегодня тут не заработать. Вышел облом
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08.03.2025 20:47 Ответить
Не "боком"... Ти тут "ідеш лісом"... Але не переживай - Не ти перший , не ти - останній...". Таких "смердючок" тут уже сотнями деактивують...
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10.03.2025 16:21 Ответить
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08.03.2025 19:59 Ответить
А провести б референдум у країнах ЄС щодо перебування там Угорщини?
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08.03.2025 20:02 Ответить
Насправді у кінці статті Сікорський саме це й пропонує - провести в ЄС референдум щодо членства там Угорщини. Перепрошую за ненавмисний плагіат.
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08.03.2025 20:42 Ответить
David Nowak

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 08.03.2025
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08.03.2025 20:32 Ответить
18c49ed2

ти тут адмін?
ти вирішуєш кому скільки можна писати?
тобі особисто потрібно відстрочити, за дозвіл?
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08.03.2025 20:46 Ответить
Ну Сикорский красиво опустил эту крысу.
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08.03.2025 20:03 Ответить
Гарно поставив на місце ************ холуя!
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08.03.2025 20:04 Ответить
Трампівсько-хуйловського.
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08.03.2025 20:05 Ответить
Трамп сам холуй *****.
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08.03.2025 20:10 Ответить
Залік!!!
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08.03.2025 20:14 Ответить
відреагував на ініціативу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана провести серед угорців референдум Джерело: https://censor.net/ua/n3540064

Якби ж то референдум. Тоді може й була б якась реальна інформація. Він начебто опросити збирається, ну а це - спитають в того в кого треба, там де треба, потім ще й відзвітують так як треба.
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08.03.2025 20:15 Ответить
Долго думаете, эту вонючку орбана и фицо давно нужно выкинуть из ЕС, кроме вреда и позора они ничего вам не приносят!
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08.03.2025 20:17 Ответить
згоден і вилучити їх з ЕС і НАТО хай потім рудий разміщае зброю у венгрії щоб увесь світ побачив хто е ху.....ху
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08.03.2025 21:29 Ответить
Требо зрозуміти , що ідея орбана не така вже тупа -- хоч жарт Сікорского видає в йом інтелектуала висшого рівня - бо сарказм езоповского готунку . Є йще такі люди в політиці , бо після Гавела якось не бачив нікого . Давайте зрозуміємо, що в орбана рейтинг не більше 50% -- його уряд він коаліційний .
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08.03.2025 20:22 Ответить
Хотілось би побачити як Орбан зі своїми двома бригадами залишиться наодинці з кацапською армією в 2 мільйони орків.
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08.03.2025 20:28 Ответить
Та воно ж давно казало: " Здам країну без бою".
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08.03.2025 21:07 Ответить
та він буде радий після захвату України рашка зразу буде в середині европи із угорщини і словакії полізе на всі 4 сторони
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08.03.2025 21:32 Ответить
Іпанутому ****** немає спокою
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08.03.2025 20:28 Ответить
Зря крик поднимаем. Пусть проводит. Референдумы никогда не имели юридической силы. И сама тема про чужую страну тут абсурдна. Ведь если и даже так будет, то скорее приведет к тому, что Венгрию выведут из НАТО, и из ЕС. Ведь в тупик и правда там зашло многое и давно. Война и показала это. Пусть проводит.
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08.03.2025 20:40 Ответить
Орбан делает из венгров идиотов. А может и не делает. Что-то не видно, чтобы венгры возмущались.
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08.03.2025 20:52 Ответить
Що дає ЄС Угорщина Орбана окрім відсосу з бюджету грошей на "покращення" економічного розвитку країни Орбанівського середовища? Він же, блть, як Януковощ то у ЄС підсосе то у Ху.йла.
Варто замислитись країнам ЄС чи по дорозі їм з цим проросійський/продиктаторським урядом ********...
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08.03.2025 21:27 Ответить
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09.03.2025 12:40 Ответить
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09.03.2025 12:41 Ответить
"Венгрия намерена провести референдум относительно будущего членства Украины в Европейском Союзе. И мне было бы интересно увидеть результаты референдума в ЕС относительно членства Венгрии Орбана", - с сарказмом написал Орбан.
-------------------------------
А не Сикорский написал???
Исправьте опечатку плиз.
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08.03.2025 22:47 Ответить
А з якого це часу членство України вЄС вирішується на референдумі угорців?
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09.03.2025 00:04 Ответить
Не рискне. І так його блок в підвішеному стані.
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09.03.2025 05:12 Ответить
Підтримую всі попередні коментарі.Я думаю, що помилку в тексті Орбан- Сікоррський,
вже виравили.
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09.03.2025 09:13 Ответить
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09.03.2025 10:33 Ответить
 
 