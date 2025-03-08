Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером субботы, 8 марта, в воздушном пространстве Украины фиксировались ударные российские беспилотники. Первые группы БпЛА оккупанты запустили с севера.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Сумская область - угроза применения ударных БПЛА", - сообщалось в 19:18.
"Полтавская область - угроза применения ударных БпЛА! "Шахеды" на Сумщине курсом на юг, в Полтавскую область", - сообщалось в 19:30.
Обновление
Впоследствии ВС сообщили о:
- Запорожская область – угроза применения ударных БПЛА!
- "Шахеды" в Сумской области курсом на юг, в Полтавскую область.
- "Шахеды" на Полтавщине курсом на юг, в направлении Кременчуга.
- Харьковская область – угроза применения ударных БПЛА.
- Черниговская область – угроза применения ударных БПЛА
- Черкасская область – угроза применения ударных БПЛА.
В 20:55 ВС сообщили о:
- "Шахеды" на Херсонщине на границе с Николаевской курсом на северо-западное направление.
- "Шахеды" на Запорожье группа курсом на восток и в районе областного центра.
- "Шахеды" на Днепропетровщине курсом на северо-западном.
- "Шахеды" в центре Харьковщины курсом юго-западным.
- "Шахеды" на севере Сумщины курсом юго-западным, на Черниговщину. Другая группа к югу, на Полтавщину.
- "Шахеды" в Полтавской области курсом на юг.
"Кировоградская область - угроза применения ударных БПЛА", - сообщалось в 21:13.
"В районе Запорожья - вражеские ударные БПЛА! Возможна работа ПВО", - сообщалось в 21:25.
"В районе Сум - вражеские ударные БПЛА! Возможна работа ПВО", - сообщалось в 21:27.
"Черкасская и Киевская области – угроза применения ударных БПЛА", - сообщалось в 21:33.
Обновление
В 21:52 ВС сообщили о:
- "Шахеды на Николаевщине курсом на юго-западное направление.
- "Шахеды" на Днепропетровщине курсом на мероприятие.
- "Шахеды" в Полтавской области курсом на юго-западном.
- "Шахеды" в центре Харьковской области курсом на север.
- "Шахеды" на севере Сумщины курсом западным, на Черниговщину. Другая группа к югу, на Полтавщину.
- "Шахеды" на Черниговщине курсом на юго-западном, Киевской.
- "Шахеды" в Черкасской и Кировоградской области курсом на запад.
"Кременчуг, Чернигов и Полтава - угроза применения ударных БПЛА", - сообщалось в 21:59.
"Киевское водохранилище движение ударного БПЛА! Курсом юго-западным", - сообщалось в 22:17.
"Киев - угроза применения ударных БПЛА! Во время тревоги находитесь в укрытиях, возможна работа ПВО", - сообщалось в 22:37.
"Житомирщина – угроза применения ударных БПЛА", - сообщалось в 22:41.
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Жодної реакції на щоденні убивства прутіним, Мирних Українців!
А за мінерали з України, у трампа з оточенням, совісті хватає мекати щось на Українців!!
Оце і є, ота велич США, від трампа ???