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Новости Война Атака беспилотников
11 103 26

Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)

россияне снова атакуют шахедами

Вечером субботы, 8 марта, в воздушном пространстве Украины фиксировались ударные российские беспилотники. Первые группы БпЛА оккупанты запустили с севера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Сумская область - угроза применения ударных БПЛА", - сообщалось в 19:18.

"Полтавская область - угроза применения ударных БпЛА! "Шахеды" на Сумщине курсом на юг, в Полтавскую область", - сообщалось в 19:30.

Обновление

Впоследствии ВС сообщили о:

  • Запорожская область – угроза применения ударных БПЛА!
  • "Шахеды" в Сумской области курсом на юг, в Полтавскую область.
  • "Шахеды" на Полтавщине курсом на юг, в направлении Кременчуга.
  • Харьковская область – угроза применения ударных БПЛА.
  • Черниговская область – угроза применения ударных БПЛА
  • Черкасская область – угроза применения ударных БПЛА.

В 20:55 ВС сообщили о:

  • "Шахеды" на Херсонщине на границе с Николаевской курсом на северо-западное направление.
  • "Шахеды" на Запорожье группа курсом на восток и в районе областного центра.
  • "Шахеды" на Днепропетровщине курсом на северо-западном.
  • "Шахеды" в центре Харьковщины курсом юго-западным.
  • "Шахеды" на севере Сумщины курсом юго-западным, на Черниговщину. Другая группа к югу, на Полтавщину.
  • "Шахеды" в Полтавской области курсом на юг.

"Кировоградская область - угроза применения ударных БПЛА", - сообщалось в 21:13.

"В районе Запорожья - вражеские ударные БПЛА! Возможна работа ПВО", - сообщалось в 21:25.

"В районе Сум - вражеские ударные БПЛА! Возможна работа ПВО", - сообщалось в 21:27.

"Черкасская и Киевская области – угроза применения ударных БПЛА", - сообщалось в 21:33.

Обновление

В 21:52 ВС сообщили о:

  • "Шахеды на Николаевщине курсом на юго-западное направление.
  • "Шахеды" на Днепропетровщине курсом на мероприятие.
  • "Шахеды" в Полтавской области курсом на юго-западном.
  • "Шахеды" в центре Харьковской области курсом на север.
  • "Шахеды" на севере Сумщины курсом западным, на Черниговщину. Другая группа к югу, на Полтавщину.
  • "Шахеды" на Черниговщине курсом на юго-западном, Киевской.
  • "Шахеды" в Черкасской и Кировоградской области курсом на запад.

"Кременчуг, Чернигов и Полтава - угроза применения ударных БПЛА", - сообщалось в 21:59.

"Киевское водохранилище движение ударного БПЛА! Курсом юго-западным", - сообщалось в 22:17.

"Киев - угроза применения ударных БПЛА! Во время тревоги находитесь в укрытиях, возможна работа ПВО", - сообщалось в 22:37.

"Житомирщина – угроза применения ударных БПЛА", - сообщалось в 22:41.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы

Автор: 

беспилотник (3520) война (1361) Воздушные силы (2241) война в Украине (3416)


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Топ комментарии
+5
технічно дістати трупи просто - дати високий тиск, а кацапи їх дістануть вже на своїй газокомпресорній станції, тільки вєнтілі треба буде розібрати. Ну, це як пнєвмопошта.
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08.03.2025 22:01
+5
Так вот ты какой-гиперлуп.Как тебе такое Илон Маск?
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08.03.2025 22:36
+5
Не здивуюся,якщо з цього фаршу наліплять пельменів і роздадуть рідним "хєроєв сво".Ще й цинічно приклеють записку до пачки -"Спасибо за сына(отца,мужа,брата-нужное подчеркнуть)."
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08.03.2025 22:50
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Правила форума Совет форумчан
запорізька обл. оріхівський напрямок. 2 пролетіло
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08.03.2025 21:02 Ответить
@ Британська газета Guardian повідомляє з посиланням на командувача ВМС України Неїжпапу, що росія розробила ефективний метод протидії українським морським дронам: при виході в море дронів ЗСУ... кораблі орків швидко залишають акваторію.
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08.03.2025 21:15 Ответить
Ну війна це постійне змагання між противниками хто виживе і переможе.
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08.03.2025 21:39 Ответить
Трамп дає наказ і заохочує, чому не запускати !
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08.03.2025 21:38 Ответить
Трамп міг би виставити рахунок раші за ніжки Буша
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08.03.2025 21:45 Ответить
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08.03.2025 21:45 Ответить
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09.03.2025 00:59 Ответить
Повідомляють, що українська військова розвідка виявила публікацію в Telegram напередодні вилазки рашистів у Суджі, під час якої близько 100 з них було знищено після того, як виповзли з газопроводу.

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09.03.2025 01:13 Ответить
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08.03.2025 21:46 Ответить
технічно дістати трупи просто - дати високий тиск, а кацапи їх дістануть вже на своїй газокомпресорній станції, тільки вєнтілі треба буде розібрати. Ну, це як пнєвмопошта.
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08.03.2025 22:01 Ответить
Так вот ты какой-гиперлуп.Как тебе такое Илон Маск?
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08.03.2025 22:36 Ответить
приблизно так. Потім вони еструдуються через вєнтіль, і після вєнтіля фарш збирають у тазікі.
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08.03.2025 22:40 Ответить
Не здивуюся,якщо з цього фаршу наліплять пельменів і роздадуть рідним "хєроєв сво".Ще й цинічно приклеють записку до пачки -"Спасибо за сына(отца,мужа,брата-нужное подчеркнуть)."
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08.03.2025 22:50 Ответить
пєльмєні навряд чи, а от виробники собачого корму задешево таку сировину куплять. Такий сухий корм у z-патріотів може користуватись попитом.
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08.03.2025 23:07 Ответить
Трупопровод..
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09.03.2025 10:11 Ответить
Там же мають бути "коліна" та сгони???? Вєнтіль хоча б один... Косооких 10-15... Алатайців...
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09.03.2025 01:35 Ответить
Де відповідь по кацапії?
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08.03.2025 21:49 Ответить
вже декілька годин як полетіла.
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08.03.2025 22:02 Ответить
Чемберлены из ЕС не могут поставить ЗСУ дронов, чтобы завалить Рашку до Уралу. В ЕС есть промышленность, им дроны клепать не большая проблема
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09.03.2025 00:09 Ответить
Повідомляють, що горить спиртзавод в Бутурліновкє, Воронєжской обл. "Час назад на место мчались скорые и пожарные, ранее была объявлена опасность атаки."

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09.03.2025 00:56 Ответить
скоріш за все - звичайна пожежа. Заводом це назвати важко, по масштабам це просто місцева винокурня.
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09.03.2025 06:25 Ответить
пуйло вже збільшив виробництво шахедів.
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08.03.2025 23:37 Ответить
Это последствия решений рыжего козла из Вашингтона, плешивому развязали руки
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09.03.2025 00:03 Ответить
а коаліція зеригів шо разв"язалі?
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09.03.2025 02:29 Ответить
І тільки перелякані очі, жовте лице та мовчання трампа з Білим домом!!
Жодної реакції на щоденні убивства прутіним, Мирних Українців!
А за мінерали з України, у трампа з оточенням, совісті хватає мекати щось на Українців!!
Оце і є, ота велич США, від трампа ???
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09.03.2025 00:09 Ответить
Тепер це все летить на нас з благословення США. Голуби миру Трампа.
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09.03.2025 01:04 Ответить
 
 