Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером субботы, 8 марта, в воздушном пространстве Украины фиксировались ударные российские беспилотники. Первые группы БпЛА оккупанты запустили с севера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Сумская область - угроза применения ударных БПЛА", - сообщалось в 19:18.

"Полтавская область - угроза применения ударных БпЛА! "Шахеды" на Сумщине курсом на юг, в Полтавскую область", - сообщалось в 19:30.

Обновление

Впоследствии ВС сообщили о:

Запорожская область – угроза применения ударных БПЛА!

"Шахеды" в Сумской области курсом на юг, в Полтавскую область.

"Шахеды" на Полтавщине курсом на юг, в направлении Кременчуга.

Харьковская область – угроза применения ударных БПЛА.

Черниговская область – угроза применения ударных БПЛА

Черкасская область – угроза применения ударных БПЛА.

В 20:55 ВС сообщили о:

"Шахеды" на Херсонщине на границе с Николаевской курсом на северо-западное направление.

"Шахеды" на Запорожье группа курсом на восток и в районе областного центра.

"Шахеды" на Днепропетровщине курсом на северо-западном.

"Шахеды" в центре Харьковщины курсом юго-западным.

"Шахеды" на севере Сумщины курсом юго-западным, на Черниговщину. Другая группа к югу, на Полтавщину.

"Шахеды" в Полтавской области курсом на юг.

"Кировоградская область - угроза применения ударных БПЛА", - сообщалось в 21:13.

"В районе Запорожья - вражеские ударные БПЛА! Возможна работа ПВО", - сообщалось в 21:25.

"В районе Сум - вражеские ударные БПЛА! Возможна работа ПВО", - сообщалось в 21:27.

"Черкасская и Киевская области – угроза применения ударных БПЛА", - сообщалось в 21:33.

Обновление

В 21:52 ВС сообщили о:

"Шахеды на Николаевщине курсом на юго-западное направление.

"Шахеды" на Днепропетровщине курсом на мероприятие.

"Шахеды" в Полтавской области курсом на юго-западном.

"Шахеды" в центре Харьковской области курсом на север.

"Шахеды" на севере Сумщины курсом западным, на Черниговщину. Другая группа к югу, на Полтавщину.

"Шахеды" на Черниговщине курсом на юго-западном, Киевской.

"Шахеды" в Черкасской и Кировоградской области курсом на запад.

"Кременчуг, Чернигов и Полтава - угроза применения ударных БПЛА", - сообщалось в 21:59.

"Киевское водохранилище движение ударного БПЛА! Курсом юго-западным", - сообщалось в 22:17.

"Киев - угроза применения ударных БПЛА! Во время тревоги находитесь в укрытиях, возможна работа ПВО", - сообщалось в 22:37.

"Житомирщина – угроза применения ударных БПЛА", - сообщалось в 22:41.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы