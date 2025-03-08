Швеция выделяет $2,2 млн на расширение прав и возможностей для женщин в Украине

Швеция направляет 22,5 млн шведских крон (около 2,2 млн долларов) на расширение прав и возможностей для женщин в Украине.

Об этом в Международный женский день в соцсети Х сообщило посольство Швеции в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

Инициатива, на которую Швеция выделяет средства, получила название UN Women Ukraine.

"Сегодня Швеция начинает новую поддержку UN Women Ukraine в размере 22,5 миллионов шведских крон для содействия расширению прав и возможностей женщин в Украине",- говорится в заметке посольства.

Кроме этого, в дипведомстве вспомнили об украинках, которые защищают Украину и всю Европу.

"Мы отдаем дань уважения украинским женщинам, которые мужественно защищают свою страну и всю Европу как военные и гуманитарные работники, предприниматели и политические лидеры",- сказано в заявлении.

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