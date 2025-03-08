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Швеция выделяет $2,2 млн на расширение прав и возможностей для женщин в Украине

Швеция выделяет $2,2 млн на расширение прав и возможностей для женщин в Украине

Швеция направляет 22,5 млн шведских крон (около 2,2 млн долларов) на расширение прав и возможностей для женщин в Украине.

Об этом в Международный женский день в соцсети Х сообщило посольство Швеции в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

Инициатива, на которую Швеция выделяет средства, получила название UN Women Ukraine.

"Сегодня Швеция начинает новую поддержку UN Women Ukraine в размере 22,5 миллионов шведских крон для содействия расширению прав и возможностей женщин в Украине",- говорится в заметке посольства.

Кроме этого, в дипведомстве вспомнили об украинках, которые защищают Украину и всю Европу.

"Мы отдаем дань уважения украинским женщинам, которые мужественно защищают свою страну и всю Европу как военные и гуманитарные работники, предприниматели и политические лидеры",- сказано в заявлении.

Также смотрите: Лидеры Финляндии, Дании, Исландии, Норвегии и Швеции прибыли в Киев (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

женщины (884) помощь (7752) Швеция (996)


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Топ комментарии
+15
Шо-шо, а з правами жінок в Україні проблем немає.
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08.03.2025 20:47
+7
Где "права", там должны быть и "обязанности"...
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08.03.2025 20:58
+7
Пздц, країна та всі її громадяни під загрозою фізичного знищення а тут про гендерну рівність філософствування. Цей світ йо..нувся остаточно.
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08.03.2025 21:01
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Я думав що тільки президент трамп дебіл.
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08.03.2025 20:55 Ответить
Стаття 24.Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути ПРИВІЛЕЇВ чи ОБМЕЖЕНЬ за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, СТАТІ, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
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08.03.2025 21:03 Ответить
Буває що дівчата сироти виходять заміж, народжують дітей, а чоловік починає лупити бо жінка сталабільше уваги приділяти немовляті ніж чоловіку. Їм немає де подітися з дому. Самій, без чоловіка матеріально не прожити, коли грудну дитину в дитсадок не віддасиш, щоб на роботу вийти.
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08.03.2025 23:16 Ответить
А бывает так мужчина женится и женщины требуют/вымогают от них денег на содержания это чистый сексизм ,а бывают еще хуже женщина покушается на заработанное мужчиной имущество/деньги. А уж сколько оскорбляет женщина мужчину и не несет никакой ответственности, тут уже никакому учету не поддается....
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08.03.2025 23:48 Ответить
із дискусії з'ясувалося, що ви на московії. з'ясовуйте стосунки зі своїми співвітчизниками
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09.03.2025 00:16 Ответить
Вспомнил одну тетю, мои деньги - это мои деньги, а твои деньги - это наши
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09.03.2025 00:34 Ответить
резиновые тети лишнего не сболтнут и бабло не отхапают
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09.03.2025 00:45 Ответить
Ще ти
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09.03.2025 00:51 Ответить
Шо-шо, а з правами жінок в Україні проблем немає.
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08.03.2025 20:47 Ответить
Ви не працювали з начальником чоловіком котрий ляпав: нащо тобі підвищувати зарплату? На посаду та колготки вистачить"
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08.03.2025 22:04 Ответить
На помаду а не на посаду
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08.03.2025 22:06 Ответить
А вы не сталкивались с семейным кодексом в Украине и дискриминацией по половому признаку.В Украине законадательно равны,но мужчины не могут выехать за границу+похищения мужчин для службы в армии и т.д. и т.п..
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08.03.2025 22:44 Ответить
В Україні права жінок захищені краще ніж в США, але бувають життєві обставини.
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08.03.2025 23:18 Ответить
На манікюр укладницям шпал?
Чи на фітнес бізнес-ледям?

Кого тут у нас утискають? 😁
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08.03.2025 20:48 Ответить
Ну це не така і велика сумма насправді у масштабах країни.

Під Мюнхеном будинок двоповерховий на 6-8 кімнат.
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08.03.2025 20:50 Ответить
Тобто, одній жінці на "розширення прав і можливостей" у Німеччині вистачило б. 😁

Повір. У Киеві пара жінок з СН теж зможе суттєво розширити свої можливості. Наприклад, Стефанішина та Верещук.
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08.03.2025 21:03 Ответить
1 . Право на освіту !
2. Право на працю !
3. Право на оборти !
4. Право на ліво !
5. Проїзд на метро !
6, ............. !
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08.03.2025 20:56 Ответить
"О борт" - це щось з морської романтики. 😁
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08.03.2025 21:04 Ответить
Где "права", там должны быть и "обязанности"...
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08.03.2025 20:58 Ответить
Пздц, країна та всі її громадяни під загрозою фізичного знищення а тут про гендерну рівність філософствування. Цей світ йо..нувся остаточно.
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08.03.2025 21:01 Ответить
Кацап детектед.
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08.03.2025 21:13 Ответить
А точно? То були голі.... руки?
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08.03.2025 21:15 Ответить
Ну це ж абсурд.
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08.03.2025 21:04 Ответить
Для жінок має бути одно правило-- рожай або воюй.
і я не кажу про одного, а про кожні 2-4 роки.
Ті хто не хочуть мають обслуговувати військових і платників податків принаймні 1-2 рази на день при пред'явленні посвідчення.
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08.03.2025 21:11 Ответить
То для "скумбрії" на манікюр....
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08.03.2025 21:16 Ответить
підтримую. рівно стільки не вистачало
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08.03.2025 21:43 Ответить
Патужна. На эти бабки им оплатят рассылку повесток чтобы боролись за свои права на фронте? Или это "привилегия" только мужиков, а женщины у нас отдельная каста?😎 можно им еще выезд заграницу закрыть, шоб точно себя почувствовали равными😎🤣
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08.03.2025 21:43 Ответить
Як всі збодрились блін. Ви що росли без матерів? Чи доньок у вас нема? Більшість з вас навіть не бачать жінок своїми начальниками і це зовсім не з об'єктивних причин, а то му що ви типо вищі аля.
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08.03.2025 22:12 Ответить
А мы и так выше,поставлены высшими силами.Вы-вечный второй номер,вы боретесь сами с собой. "Горе тому народу,которым правит женщина или ребенок"
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08.03.2025 22:47 Ответить
Навіть така сума суттєва для підтримки кризових центрів для жінок - жертв домашнього насильства або Жіночого Фонду, який допомагає жінкам, які зазнали дискримінації.
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08.03.2025 22:18 Ответить
Ви вірите в те , що кошти підуть за призначенням ? Де ті центри ? На папері так , а в дійсної їх нема
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08.03.2025 22:32 Ответить
куди ви зверталися, а вам не надали допомоги?
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08.03.2025 22:40 Ответить
Слава Богу не зверталась , в нашій країні дуже ******* красти гранти.
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09.03.2025 08:50 Ответить
А когда появятся деньги для кризисных центров для мужчин пострадавших от женщин,а также от семейного кодекса и дискриминации по половому признаку?
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08.03.2025 22:49 Ответить
коли ви створите ініціативну групу і робитимете практичні кроки у цьому напрямі
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08.03.2025 22:57 Ответить
Уже закон сотворил много инициативных групп.Если выделяются деньги для женщин,то должны выделяться для мужчин,а организаций очень много....
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08.03.2025 23:14 Ответить
про які групи створені законом ви говорите?
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08.03.2025 23:40 Ответить
Є і такі. Для батьків одиночок.
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08.03.2025 23:21 Ответить
Не для родителей,а сугубо для мужчин.
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08.03.2025 23:39 Ответить
фінансування виділяється для реалізації певних цілей
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08.03.2025 23:42 Ответить
Почему оно не выделяется ни для мужчин,ни для мужских сообществ типа МД или защиты прав отцов.
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08.03.2025 23:49 Ответить
що таке "сообщество МД"?
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08.03.2025 23:59 Ответить
МД- мужское движение,общество борьбы с женскими привилегиями.
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09.03.2025 00:07 Ответить
черговий доказ приналежності тих, хто спливає тут жовчю і пускає вітри

рух на болотах, там і пропагуйте і жебракуйте!
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09.03.2025 00:23 Ответить
Голову свою голландскую прикрути на место.
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09.03.2025 00:38 Ответить
спамити до себе на болота
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09.03.2025 00:48 Ответить
гугл підказує про московицкое Мужское Движение

ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ!
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09.03.2025 00:06 Ответить
Как раз один из МД =яМайский,киевлянин,но раз Гул говорит не поспоришь.
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09.03.2025 00:08 Ответить
 
 