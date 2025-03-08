Швеция выделяет $2,2 млн на расширение прав и возможностей для женщин в Украине
Швеция направляет 22,5 млн шведских крон (около 2,2 млн долларов) на расширение прав и возможностей для женщин в Украине.
Об этом в Международный женский день в соцсети Х сообщило посольство Швеции в Украине, информирует Цензор.НЕТ.
Инициатива, на которую Швеция выделяет средства, получила название UN Women Ukraine.
"Сегодня Швеция начинает новую поддержку UN Women Ukraine в размере 22,5 миллионов шведских крон для содействия расширению прав и возможностей женщин в Украине",- говорится в заметке посольства.
Кроме этого, в дипведомстве вспомнили об украинках, которые защищают Украину и всю Европу.
"Мы отдаем дань уважения украинским женщинам, которые мужественно защищают свою страну и всю Европу как военные и гуманитарные работники, предприниматели и политические лидеры",- сказано в заявлении.
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Чи на фітнес бізнес-ледям?
Кого тут у нас утискають? 😁
Під Мюнхеном будинок двоповерховий на 6-8 кімнат.
Повір. У Киеві пара жінок з СН теж зможе суттєво розширити свої можливості. Наприклад, Стефанішина та Верещук.
2. Право на працю !
3. Право на оборти !
4. Право на ліво !
5. Проїзд на метро !
6, ............. !
і я не кажу про одного, а про кожні 2-4 роки.
Ті хто не хочуть мають обслуговувати військових і платників податків принаймні 1-2 рази на день при пред'явленні посвідчення.
рух на болотах, там і пропагуйте і жебракуйте!
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ!