В результате вражеских атак на Херсон и область два человека погибли и пятеро ранены

В течение дня 8 марта российские войска атаковали Херсон и ряд населенных пунктов области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, российская оккупационная армия ориентировочно в 8:40 в Надднепрянском атаковала гражданский автомобиль, сбросив на него взрывчатку с БПЛА.

"Смертельные ранения получил 54-летний мужчина. Искренние соболезнования семье погибшего", - написал он.

Кроме того, в результате атаки российского дрона погиб житель Антоновки.

"Около 17:30 оккупанты сбросили взрывчатку с БПЛА на 74-летнего мужчину. К сожалению, он получил травмы, несовместимые с жизнью. Мои соболезнования родным и близким погибшего", - сообщил глава ОВА.

Также читайте: Пять человек ранены в Херсоне и области за день, один человек - в тяжелом состоянии

В Херсонской ОВА рассказали, что в больницу в тяжелом состоянии доставили херсонца, который попал под удар российского дрона.



Отмечается, что в результате взрыва 74-летний мужчина получил минно-взрывную травму и травматическую ампутацию ноги.

Около 13:30 оккупанты накрыли огнем Белозерку.

В результате обстрела пострадал местный житель. В момент удара он находился в доме. 50-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение бедра. Скорая доставила пострадавшего в больницу.

Также в Антоновке под удар вражеского дрона попал местный житель.



39-летнего мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии. У него диагностировали минно-взрывную травму, осколочное ранение ноги и перелом костей голени. Сейчас пострадавший - под наблюдением медиков.

Читайте также: Враг ударил по Херсону: ранена супружеская пара

Кроме того, в результате сброса взрывчатки с БПЛА пострадал 50-летний херсонец. У него - минно-взрывная травма, осколочное ранение голени и грудной клетки. Его состояние - средней тяжести. Медики проводят обследование и оказывают пострадавшему помощь.

Также в Днепровском районе Херсона из-за российской дроновую атаку пострадал мужчина.



64-летний житель, на которого оккупанты сбросили взрывчатку, получил минно-взрывную травму, осколочное ранение ног, перелом костей голени и стопы. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.