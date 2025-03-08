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Ожидаю доклад Умерова по новым пакетам поддержки, - Зеленский

Зеленский о пакетах поддержки

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает доклад от министра обороны Украины Рустема Умерова относительно новых пакетов поддержки.

Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Также ожидаю доклад министра обороны относительно новых пакетов поддержки: прежде всего - ПВО и инвестиции в наше оборонное производство. Это действительно ключевые для нас приоритеты", - отметил Зеленский.

По его словам, сейчас почти ежедневно партнеры в Европе принимают новые решения по поддержке.

"Главное - реализовать как можно быстрее. Спасибо всем, кто с Украиной!" - добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о предстоящих переговорах Украины и США в Саудовской Аравии: сделаем все, чтобы украинские интересы были учтены

Автор: 

Зеленский Владимир (20196) поддержка (667) Умеров Рустем (503)


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Топ комментарии
+12
Він ще старі не всі розікрав.
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08.03.2025 22:13
+10
Перефразуючи - єслі шо, то винуватий Умєров. А він буде винуватий, - бо якби допомога намічалась то доповідав би про неї сам буба...
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08.03.2025 22:28
+10
Ждун...
4 роки Байдена очікував, щоб пропетляти з корупцією і питав "Чому ми не в НАТО".
3 роки війни постійно чогось від Заходу очікував.
Від Трампа гарантій чекав.

А сам повний нуль!!!
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08.03.2025 23:07
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Він ще старі не всі розікрав.
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08.03.2025 22:13 Ответить
Хто йому надасть двічі під розслідуванням ? А знаєте що це означає від ЗЕ ?

Це ЗЕ поставило мітку на хто в цій камандлі буде любімай жєной команди Тармпа
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08.03.2025 22:14 Ответить
Рустем Умєров , володіє 5 мовами. Закінчив Кримську гімназію-інтернат для обдарованих дітей Міністерства освіти і науки АР Кримhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%95%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-18 [18]. Стипендіат за https://uk.wikipedia.org/wiki/FLEX «Програмою обміну майбутніх лідерів (FLEX), США». Диплом бакалавра за спеціальністю «економіка» і магістра за спеціальністю «фінанси» здобув у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F Національній академії управління. Будучи студентом, брав участь у різноманітних проєктах і студентських спільнотах: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канадсько-українська парламентська програмаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%95%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-19 [19], Американо-українська програма лідерстваhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%95%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-20 [20], https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 Європейський молодіжний парламент, https://uk.wikipedia.org/wiki/AEGEE Європейський студентський форум AEGEE, Саміт «Форум майбутнього», Європейська асоціація студентів-юристів.
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08.03.2025 22:20 Ответить
Тет-а-тет буде тьорки вести саме Умєров - не сумніваймося.
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08.03.2025 22:41 Ответить
Шо це чмо із себе корчить!? Дуб дубом.
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08.03.2025 22:16 Ответить
ти теж 5 мов знаєш? Й теж був менеджером Ахметова 10 років ще з 2002 -го? Він його добряче просунув у США й заради себе невїзного також ...
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08.03.2025 22:23 Ответить
... НЕВИЇЗДНОГО )))))) !!!!!! Все інше ПРАВИЛЬНО
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09.03.2025 10:18 Ответить
Очкую за нові пакети
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08.03.2025 22:17 Ответить
Пока что все "новые пакеты" это, в основном, деньги. Дальше посмотрим.
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08.03.2025 22:20 Ответить
Очікую на доповідь Умєрова щодо нових пакетів підтримки

Може хтось подумав, що "пакети підтримки" - то про зброю для ЗСУ. Як писала пані Берлінська - наївні і*****. У кожному пакеті підтримки, на який "очікує" Зеленський, має бути бабло і коксохімія - треба ж ОПушну шпану підтримувати.
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08.03.2025 22:23 Ответить
Перефразуючи - єслі шо, то винуватий Умєров. А він буде винуватий, - бо якби допомога намічалась то доповідав би про неї сам буба...
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08.03.2025 22:28 Ответить
УМЄРОВ - це най-най -най Ахмєтівськааря туша у кабміні. Ахмєтову саме Кремль дав вказівку оплачувати політтехнолога Манафорта на перемогу президентських виборів післ' Юща . А Умєров був при Ахмєтовові у бізнесі стільникового звʼязку сам у ці роки приведення Яника до влади .Манфорт -політтехнолог Трампа - не забули
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08.03.2025 22:31 Ответить
в політику його засунули конспіруючи через Голос ну не через ОПЗЖ ж звичайно .
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08.03.2025 22:36 Ответить
А до перемовин Віткофф привезе йому листи від донечок з-під Маро -Лаго ...
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08.03.2025 22:38 Ответить
Это полный бред!!!!
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08.03.2025 22:57 Ответить
Нікчемна Гнида очікує на нові пакети коксу..
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08.03.2025 22:36 Ответить
Найвеличніший Очікувач.
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08.03.2025 22:42 Ответить
но он же министр обороны, а не министр попрошаничества, вымогательства, шашлычной, закордонных дел. его надо спрашивать где заводы, мины, танки, куда делось бабло на это все, почему все больше "эффективных менеджеров" и все меньше инженеров, конструкторских бюро, каких-то экспериментальных производств, почему монополия и бюрократия, какие планы расширениия (создания) производства в\в, средств доставки, линий обороны, путей сообщения, планы по созданию получения оружия возмездия, сколько это все будет стоить и на куда и зачем оно сейчас тратится.
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08.03.2025 22:45 Ответить
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08.03.2025 23:00 Ответить
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08.03.2025 23:01 Ответить
Вова, а ми очікуємо на відкриття кордонів, щоб можна було врятуватися від кацапів. чи ви будете бажаючих врятуватися розстрілювати з двох сторін: зі сходу - кацапи, з заходу - прикордонники з тцкунами?
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08.03.2025 23:07 Ответить
Ждун...
4 роки Байдена очікував, щоб пропетляти з корупцією і питав "Чому ми не в НАТО".
3 роки війни постійно чогось від Заходу очікував.
Від Трампа гарантій чекав.

А сам повний нуль!!!
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08.03.2025 23:07 Ответить
Хіба що про яйця по 27 проочікуєш,ідіот.
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08.03.2025 23:10 Ответить
Цей все очікує,заслуговує.
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09.03.2025 02:17 Ответить
До титулів найвеличнішого вже пора додавати ще один - "Очікун". Чи "Очкун"... Ні, Очкун - то друге, то вже було. Це тоді, коли папа сказав, що Валодя в АТО не піде, бо там "апасна".
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09.03.2025 07:13 Ответить
********! Щоб ти здохло. Щоб уся твоя нікчемна родина страждала уже своє сране життя. Щоб тобі і твоїм висеркам ті накрадені гроші поперек горлянки встрягли. ********
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09.03.2025 07:13 Ответить
Доклада нет,пидтримки нет,виноват умерка,"уволить и найти нового".
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09.03.2025 07:32 Ответить
Очікую на доповідь Умєрова щодо нових пакетів підтримки, - Зеленський. Сильна заява! Ключове слово ОЧІКУЮ! А чому не додали то "слово-всюдихід" НАРАЗІ ?

Як було б красиво НАРАЗІ ОЧІКУЮ на Умєрова з новими пакетами підтримки.
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09.03.2025 08:22 Ответить
 
 