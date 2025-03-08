Ожидаю доклад Умерова по новым пакетам поддержки, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает доклад от министра обороны Украины Рустема Умерова относительно новых пакетов поддержки.

Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Также ожидаю доклад министра обороны относительно новых пакетов поддержки: прежде всего - ПВО и инвестиции в наше оборонное производство. Это действительно ключевые для нас приоритеты", - отметил Зеленский.

По его словам, сейчас почти ежедневно партнеры в Европе принимают новые решения по поддержке.

"Главное - реализовать как можно быстрее. Спасибо всем, кто с Украиной!" - добавил президент.

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