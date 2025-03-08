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Ожидаю доклад Умерова по новым пакетам поддержки, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает доклад от министра обороны Украины Рустема Умерова относительно новых пакетов поддержки.
Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Также ожидаю доклад министра обороны относительно новых пакетов поддержки: прежде всего - ПВО и инвестиции в наше оборонное производство. Это действительно ключевые для нас приоритеты", - отметил Зеленский.
По его словам, сейчас почти ежедневно партнеры в Европе принимают новые решения по поддержке.
"Главное - реализовать как можно быстрее. Спасибо всем, кто с Украиной!" - добавил президент.
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+12 Trevo Trow
показать весь комментарий08.03.2025 22:13
+10 Andrew Moon
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+10 Снарк Льюїс
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Це ЗЕ поставило мітку на хто в цій камандлі буде любімай жєной команди Тармпа
Може хтось подумав, що "пакети підтримки" - то про зброю для ЗСУ. Як писала пані Берлінська - наївні і*****. У кожному пакеті підтримки, на який "очікує" Зеленський, має бути бабло і коксохімія - треба ж ОПушну шпану підтримувати.
попрошаничества, вымогательства, шашлычной,закордонных дел. его надо спрашивать где заводы, мины, танки, куда делось бабло на это все, почему все больше "эффективных менеджеров" и все меньше инженеров, конструкторских бюро, каких-то экспериментальных производств, почему монополия и бюрократия, какие планы расширениия (создания) производства в\в, средств доставки, линий обороны, путей сообщения, планы по созданиюполучения оружия возмездия, сколько это все будет стоить и на куда и зачем оно сейчас тратится.
4 роки Байдена очікував, щоб пропетляти з корупцією і питав "Чому ми не в НАТО".
3 роки війни постійно чогось від Заходу очікував.
Від Трампа гарантій чекав.
А сам повний нуль!!!
Як було б красиво НАРАЗІ ОЧІКУЮ на Умєрова з новими пакетами підтримки.