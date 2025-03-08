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Новости Переговоры в Саудовской Аравии
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Зеленский о предстоящих переговорах Украины и США в Саудовской Аравии: сделаем все, чтобы украинские интересы были учтены

Зеленский о переговорах в Саудовской Аравии

Президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что встреча украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии "будет результативной".

Об этом глава государства сказал в своем традиционном вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам президента, сейчас Украина постоянно в контакте с американской командой.

"Мы готовим встречу в Саудовской Аравии. Уверен, что встреча будет результативной: мы в Украине на это настроены", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что в состав украинской делегации на встрече с США в Саудовской Аравии вошли: руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, еще несколько представителей дипломатического корпуса Украины, министр обороны Рустем Умеров, а также заместитель руководителя Офиса Павел Палиса - боевой командир, который, как отметил Зеленский, "очень хорошо знает фронт, знает ситуацию в бригадах".

"Сделаем все, чтобы украинские интересы были учтены - учтены так, как нужно", - подчеркнул глава государства.

Также читайте: Украина и США возобновили работу. На следующей неделе может состояться содержательная встреча, - Зеленский

Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что команды Украины и США возобновили работу и на следующей неделе может состояться "содержательная встреча".

По данным Fox News, в следующий вторник, 11 марта, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоится встреча делегаций Украины и Соединенных Штатов.

В МИД Украины считают, что встреча представителей США и Украины в Эр-Рияде является возможностью подписать соглашение о полезных ископаемых.

Читайте также: В состав украинской команды на встрече с США в Саудовской Аравии войдут Ермак, Сибига, Умеров и Палиса, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20196) переговоры (4911) США (26336)


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Топ комментарии
+26
И именно для этого делегацией будет рулить Ермак? То самый Ермак, которого респы категорически не воспринимают? Чтобы что?
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08.03.2025 21:05
+20
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08.03.2025 21:22
+19
Зрадлива гнида Зенелох тому і відправила ФСБешнего крота "Козиря"

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08.03.2025 21:07
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На жаль, Рузвельт зараз на боці Гітлера …
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09.03.2025 11:00 Ответить
Зі зрадниками перемовини не ведуть. Тільки ворог України на це може йти.
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09.03.2025 00:08 Ответить
Ну а якщо не врахують, на нахер ті переговори. Україні треба союзники а не посередники.
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09.03.2025 05:03 Ответить
Ти вже наробив своїм непідготовленим візитом до США коли попереджали про ризики , тепер втрачена допомога США.
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09.03.2025 07:16 Ответить
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