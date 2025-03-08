Зеленский о предстоящих переговорах Украины и США в Саудовской Аравии: сделаем все, чтобы украинские интересы были учтены

Президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что встреча украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии "будет результативной".

Об этом глава государства сказал в своем традиционном вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам президента, сейчас Украина постоянно в контакте с американской командой.

"Мы готовим встречу в Саудовской Аравии. Уверен, что встреча будет результативной: мы в Украине на это настроены", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что в состав украинской делегации на встрече с США в Саудовской Аравии вошли: руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, еще несколько представителей дипломатического корпуса Украины, министр обороны Рустем Умеров, а также заместитель руководителя Офиса Павел Палиса - боевой командир, который, как отметил Зеленский, "очень хорошо знает фронт, знает ситуацию в бригадах".

"Сделаем все, чтобы украинские интересы были учтены - учтены так, как нужно", - подчеркнул глава государства.

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Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что команды Украины и США возобновили работу и на следующей неделе может состояться "содержательная встреча".

По данным Fox News, в следующий вторник, 11 марта, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоится встреча делегаций Украины и Соединенных Штатов.

В МИД Украины считают, что встреча представителей США и Украины в Эр-Рияде является возможностью подписать соглашение о полезных ископаемых.

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