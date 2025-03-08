Украинские десантники ракетными и артиллерийскими ударами уничтожают оккупантов, проникающих в Суджу по газопроводу. ВИДЕО

Российские захватчики пытались пробраться в Суджу, что в Курской области РФ, по газопроводу. Украинские воины вовремя заметили оккупантов. По живой силе противника ВСУ нанесли удары.

Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ, публикуя соответствующие кадры работы, информирует Цензор.НЕТ.

В ДШВ рассказали, что на Курщине сводные диверсионно-штурмовые группы противника переместились по ветке газопровода с целью закрепиться в окрестностях города Суджа.

"Силы противника были своевременно обнаружены подразделениями аэроразведки Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. По живой силе противника были нанесены ракетные и артиллерийские удары, применяются беспилотные системы различных типов", - говорится в сообщении.

Сейчас украинские военные обнаруживают российских спецназовцев, блокируют и уничтожают их.

"Потери противника в районе Суджи очень большие", - добавляют в ДШВ.

Ситуация в Курской области

Ранее в ЦПД заявили, что в пограничье Сумщины продолжаются сложные бои, российские штурмовые группы пытаются прорываться и двигаться в сторону трассы от Юнаковки до Суджи на Курщине.

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