Украинские десантники ракетными и артиллерийскими ударами уничтожают оккупантов, проникающих в Суджу по газопроводу. ВИДЕО
Российские захватчики пытались пробраться в Суджу, что в Курской области РФ, по газопроводу. Украинские воины вовремя заметили оккупантов. По живой силе противника ВСУ нанесли удары.
Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ, публикуя соответствующие кадры работы, информирует Цензор.НЕТ.
В ДШВ рассказали, что на Курщине сводные диверсионно-штурмовые группы противника переместились по ветке газопровода с целью закрепиться в окрестностях города Суджа.
"Силы противника были своевременно обнаружены подразделениями аэроразведки Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. По живой силе противника были нанесены ракетные и артиллерийские удары, применяются беспилотные системы различных типов", - говорится в сообщении.
Сейчас украинские военные обнаруживают российских спецназовцев, блокируют и уничтожают их.
"Потери противника в районе Суджи очень большие", - добавляют в ДШВ.
Ситуация в Курской области
Ранее в ЦПД заявили, что в пограничье Сумщины продолжаются сложные бои, российские штурмовые группы пытаются прорываться и двигаться в сторону трассы от Юнаковки до Суджи на Курщине.
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Народився, навчався… школа, училище - у кращому випадку, а потім - безробіття, пияцтво, в'язниця або просто безвихідь. А далі - контракт, війна, полон. Історії російських військовополонених, з якими спілкувались Донбас.Реалії починаються майже однаково.
Солдатам, які підписують контракт, обіцяють значну суму грошей. Наприклад, у Башкортостані виплачують 2,7 мільйона рублів (~31 000 $) за підписання контракту, а в Татарстані - 2,8 мільйона рублів (~32 000 $). Це значні суми для тих, хто не може заробити таку кількість грошей на звичайній роботі.
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Подібні ситуації спостерігаються і в інших національних республіках Росії, зокрема в Бурятії, де величезні втрати серед військових є реальністю.
У Кремлі вже давно не приховують свого справжнього ставлення до національних республік. Якщо культуру та мови корінних народів знищують поступово, то питання з чоловічим населенням вирішують радикально. За допомогою війни.
Якась невідповідність Гаю.
росіянських трубочистів...
Бо крізь ту півтораметрову трубу, як "троянським конем", рашисти в аквалангах якщо і не дійдуть до Києва, то до Сум точно.