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Новости Боевые действия на Курщине Операция ВСУ на Курщине
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Украинские десантники ракетными и артиллерийскими ударами уничтожают оккупантов, проникающих в Суджу по газопроводу. ВИДЕО

Российские захватчики пытались пробраться в Суджу, что в Курской области РФ, по газопроводу. Украинские воины вовремя заметили оккупантов. По живой силе противника ВСУ нанесли удары.

Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ, публикуя соответствующие кадры работы, информирует Цензор.НЕТ.

В ДШВ рассказали, что на Курщине сводные диверсионно-штурмовые группы противника переместились по ветке газопровода с целью закрепиться в окрестностях города Суджа.

"Силы противника были своевременно обнаружены подразделениями аэроразведки Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. По живой силе противника были нанесены ракетные и артиллерийские удары, применяются беспилотные системы различных типов", - говорится в сообщении.

Сейчас украинские военные обнаруживают российских спецназовцев, блокируют и уничтожают их.

"Потери противника в районе Суджи очень большие", - добавляют в ДШВ.

Ситуация в Курской области

Ранее в ЦПД заявили, что в пограничье Сумщины продолжаются сложные бои, российские штурмовые группы пытаются прорываться и двигаться в сторону трассы от Юнаковки до Суджи на Курщине.

Также читайте: ВСУ могут выйти из Курской области в течение двух недель, - NYP

Автор: 

уничтожение (6811) Десантно-штурмовые войска (217) Курск (1072) Суджа (45)


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Топ комментарии
+22
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08.03.2025 22:40
+18
Ждём от немцев Таурусы, они нам теперь точно должны, бо иначе сейчас кацапы к ним по Северному потоку полезли.
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08.03.2025 22:22
+16
Хлопчики ріднесеньки, тільки живіть!
Ви наш скарб та захист!
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08.03.2025 22:20
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Дератизація *********.
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08.03.2025 22:16 Ответить
Молодці ДШВ!
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08.03.2025 22:17 Ответить
Як щурі з нори повилазили.
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08.03.2025 22:18 Ответить
Щурі і є
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09.03.2025 10:17 Ответить
Хлопчики ріднесеньки, тільки живіть!
Ви наш скарб та захист!
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08.03.2025 22:20 Ответить
Включаю газову плиту, а звідти вилазить росіянин...ваші дії?
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08.03.2025 22:20 Ответить
кацапи вже пишуть, що половина з них там в тій трубі задихнулася Не дочекався Фіцо коли газ пустять
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09.03.2025 00:00 Ответить
та це так вони газ і генерують залазятьв трубу і пердять, але на цей раз забагато і задихнулись
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09.03.2025 08:01 Ответить
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08.03.2025 22:40 Ответить
"Все геніальне просто, і все просте геніально". Йозеф Геббельс. Мерзотник звичайно , але в цьому я з ним згоден.
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08.03.2025 23:41 Ответить
Труба діло
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08.03.2025 22:20 Ответить
Трубі пізда?
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08.03.2025 22:20 Ответить
Навпаки.
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08.03.2025 22:27 Ответить
Змушує задуматися. 😂
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09.03.2025 00:05 Ответить
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09.03.2025 00:13 Ответить
Ждём от немцев Таурусы, они нам теперь точно должны, бо иначе сейчас кацапы к ним по Северному потоку полезли.
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08.03.2025 22:22 Ответить
Не дадуть. Знову знайдуть купу відмовок
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08.03.2025 23:04 Ответить
radiosvoboda.org

Народився, навчався… школа, училище - у кращому випадку, а потім - безробіття, пияцтво, в'язниця або просто безвихідь. А далі - контракт, війна, полон. Історії російських військовополонених, з якими спілкувались Донбас.Реалії починаються майже однаково.

Солдатам, які підписують контракт, обіцяють значну суму грошей. Наприклад, у Башкортостані виплачують 2,7 мільйона рублів (~31 000 $) за підписання контракту, а в Татарстані - 2,8 мільйона рублів (~32 000 $). Це значні суми для тих, хто не може заробити таку кількість грошей на звичайній роботі.

Військовополонений із Башкортостану розповідає, що 195 тисяч на місяць - це дуже хороша зарплата. На заводі він отримував 30-35 тисяч.
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08.03.2025 22:23 Ответить
«Російська сторона використовує ресурс національних меншин, зокрема людських, для ведення війни в Україні, тим самим зменшуючи ресурс росіян, які проживають у центральній частині Росії. Тому справді питання малих народів і питання республік, їхньої залученості сьогодні спостерігається досить активно».

Подібні ситуації спостерігаються і в інших національних республіках Росії, зокрема в Бурятії, де величезні втрати серед військових є реальністю.
У Кремлі вже давно не приховують свого справжнього ставлення до національних республік. Якщо культуру та мови корінних народів знищують поступово, то питання з чоловічим населенням вирішують радикально. За допомогою війни.
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08.03.2025 22:24 Ответить
Ще одна причина рекордних втрат саме в національних республіках - це місцеві чиновники, повністю лояльні Кремлю. Так звані «кишенькові» управлінці Путіна беззаперечно виконують усі вказівки Москви. Вони не лише сприяють масовій мобілізації, але й приховують реальні масштаби втрат, щоб уникнути невдоволення серед місцевого населення.
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08.03.2025 22:27 Ответить
Це ж основа Чінгісханової орди. Одні в угорщину, забігли, інші в Болгарію, маса на Північному Кавказі, і татари з берегів Халхін-Голу, калмики це ті ж уйгури, що і сам Чінгізхан.
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09.03.2025 05:07 Ответить
кацапи знищуюють свою історію
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09.03.2025 08:05 Ответить
А тепер дивимся як оцей десяток вже дохлих орків зранку на сторінках цензора та дікстейта розігнали в "окруженіє под Курскам"...
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08.03.2025 22:24 Ответить
ще ніхто не пропонував пустити газ?
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08.03.2025 22:27 Ответить
Там прикольно вияснили що орки, з таємничим виглядом, збирали акваланги для проведення хитрої операції. Тепер *************...
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08.03.2025 22:38 Ответить
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08.03.2025 23:01 Ответить
Слыхал версию, что в этот раз им им позволили пройти, ну а дальше результат на видео.
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08.03.2025 22:34 Ответить
теоретично, тепер через ту діру у магістралі можно назустріч вислати пару дронів на оптоволокні з ПОМкою або навіть з МОН-50. Хай там у трубі сядуть у засаді, живлення для плати ініціації вистачить надовго.
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08.03.2025 22:36 Ответить
Трубу 80-ка підірвала як тільки вони вилізли...
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08.03.2025 22:40 Ответить
підірвала - це ж не заварила. Там магістраль 1400 мм.
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08.03.2025 22:42 Ответить
я наслухався Гая, і з його слів уявив - вилазить 80 росіян з діри в трубі, а наші вже чекають в кущах, підривають діру завчасно заміновану, і постріляли як куріпок тих що залишились живими після вибуху…А по відео це все не так. «Обнаружили їх аеророзвідкою» Тобто це випадковість? Могли і не обнаружити?? А як же «ми знали що вилізуть і де вилізуть, нас попередили»? Ще й гоняються за кожним з бпла, бо порозлазились.
Якась невідповідність Гаю.
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08.03.2025 22:38 Ответить
Вони лізли не табуном а п'ятірками з нтервалом по часу....
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08.03.2025 22:43 Ответить
бо треба читати не Гай, а Гей, тоді все стане зрозуміло.
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09.03.2025 08:06 Ответить
І ось так пройшла зачистка
росіянських трубочистів...
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08.03.2025 22:40 Ответить
Що ще може з труби вилізти, але ж проблеми на кордоні нікуди не ділися.
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08.03.2025 22:49 Ответить
Пора снаряди з флешеттами розробляти, європейці нам не нададуть, негуманно, якраз для такої піхоти
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08.03.2025 22:50 Ответить
а що їх розробляти, давно придумані, і нєфіг кого питати. але вони ефективніші при повітряному підриві
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09.03.2025 08:07 Ответить
Так а газ трубу так і залишили цілою ? Тіпа може потом прігодітся для майбутніх схематозів Юльок порохів та зележирдяїв ?
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08.03.2025 22:51 Ответить
Звісно, що залишати як є не годиться.
Бо крізь ту півтораметрову трубу, як "троянським конем", рашисти в аквалангах якщо і не дійдуть до Києва, то до Сум точно.

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09.03.2025 00:47 Ответить
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08.03.2025 22:57 Ответить
Як хробаки вилазять усюди з під землі. Потрібно все мінувати і все знищувати. А також бомбити моцкву і аеропорти. Щоб рашисти просили миру а не ми. Хватить вже стидатись гамерики. Тампон же ясно сказав що хто бомбить в того й козирі. А хто буде жити по якимись не пойми ким написаним законам той повинен капітулювати або вмерти
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08.03.2025 23:06 Ответить
Русняві ДРГ тупо задихнулися в газовій трубі, росвоєнкори
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08.03.2025 23:20 Ответить
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09.03.2025 06:57 Ответить
а навіщо діставати, замінували і залишити.
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09.03.2025 08:09 Ответить
Хай вас Бог береже, наших захисників.
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08.03.2025 23:25 Ответить
Потруїли як тарганів))
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09.03.2025 07:01 Ответить
Чесно кажучи - це провал роботи нашої розвідки .....
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09.03.2025 07:43 Ответить
Для таких товп є касети.
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09.03.2025 08:11 Ответить
 
 