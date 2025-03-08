В течение дня захватчики обстреляли 14 громад Сумщины, ранен человек, повреждены дома и автомобили

В течение дня субботы, 8 марта, российские захватчики совершили 116 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 230 взрывов на территории 14 громад области. В одной из громад из-за вражеских обстрелов ранен человек.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Под вражескими обстрелами оказались:

Зноб-Новгородская громада: враг ударил из РСЗО. Получил ранения 1 гражданский человек;

Хотинская громада: зафиксирован сброс ВОГ с БпЛА, обстрел из РСЗО. В результате обстрела повреждены нежилые помещения, 4 автомобиля, 2 частных дома;

Юнаковская громада: враг бил из минометов, артиллерии, осуществил пуск КАБ, FPV-дронами и сбросил ВОГ с БпЛА;

Новослободская громада: россияне ударили из артиллерии, минометов;

Середино-Будская громада: враг бил из артиллерии, минометов, FPV-дронами и сбросил ВОГ с БпЛА;

Краснопольская громада: нанесена атака FPV-дронов, минометные обстрелы, артобстрел, сброс ВОГ с БпЛА;

Великописаревская громада: состоялись сбросы ВОГ с БпЛА, удары FPV-дронов, артиллерийский обстрел;

Эсманьская громада: 7 мин сбросили россияне на территорию общины. Также была атака FPV-дронов, сброс ВОГ с БпЛА;

Миропольская громада: осуществлен минометный обстрел, удары FPV-дронов;

Свесская громада: зафиксирован удар FPV-дрона;

Хутор-Михайловская громада: зафиксирован удар FPV-дрона (1 взрыв).

Путивльская громада: нанесен удар FPV-дрона;

Шалыгинская громада: был удар FPV-дрона;

Белопольская громада: состоялся сброс ВОГ с БпЛА.

Также в ОВА сообщили, что 8 марта около 22 часов произошло падение вражеского БПЛА в жилом квартале города Сумы.

На ликвидацию пожара привлечены соответствующие аварийно-спасательные подразделения. Последствия атаки уточняются.

Также смотрите: Войска РФ атаковали дронами Сумы. ФОТОРЕПОРТАЖ