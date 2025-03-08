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Новости Обстрелы приграничья Сумщины
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В течение дня захватчики обстреляли 14 громад Сумщины, ранен человек, повреждены дома и автомобили

вражеские обстрелы Сумщины

В течение дня субботы, 8 марта, российские захватчики совершили 116 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 230 взрывов на территории 14 громад области. В одной из громад из-за вражеских обстрелов ранен человек.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Под вражескими обстрелами оказались:

  • Зноб-Новгородская громада: враг ударил из РСЗО. Получил ранения 1 гражданский человек;
  • Хотинская громада: зафиксирован сброс ВОГ с БпЛА, обстрел из РСЗО. В результате обстрела повреждены нежилые помещения, 4 автомобиля, 2 частных дома;
  • Юнаковская громада: враг бил из минометов, артиллерии, осуществил пуск КАБ, FPV-дронами и сбросил ВОГ с БпЛА;
  • Новослободская громада: россияне ударили из артиллерии, минометов;
  • Середино-Будская громада: враг бил из артиллерии, минометов, FPV-дронами и сбросил ВОГ с БпЛА;
  • Краснопольская громада: нанесена атака FPV-дронов, минометные обстрелы, артобстрел, сброс ВОГ с БпЛА;
  • Великописаревская громада: состоялись сбросы ВОГ с БпЛА, удары FPV-дронов, артиллерийский обстрел;
  • Эсманьская громада: 7 мин сбросили россияне на территорию общины. Также была атака FPV-дронов, сброс ВОГ с БпЛА;
  • Миропольская громада: осуществлен минометный обстрел, удары FPV-дронов;
  • Свесская громада: зафиксирован удар FPV-дрона;
  • Хутор-Михайловская громада: зафиксирован удар FPV-дрона (1 взрыв).
  • Путивльская громада: нанесен удар FPV-дрона;
  • Шалыгинская громада: был удар FPV-дрона;
  • Белопольская громада: состоялся сброс ВОГ с БпЛА.

Также в ОВА сообщили, что 8 марта около 22 часов произошло падение вражеского БПЛА в жилом квартале города Сумы.

На ликвидацию пожара привлечены соответствующие аварийно-спасательные подразделения. Последствия атаки уточняются.

Также смотрите: Войска РФ атаковали дронами Сумы. ФОТОРЕПОРТАЖ

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обстрел (26850) Сумская область (2984) война в Украине (3416)


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Хотінська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БпЛА, обстріл з РСЗВ. Внаслідок обстрілу пошкоджено нежитлові приміщення, 4 автомобілі, 2 приватних будинки; Джерело: https://censor.net/ua/n3540083
- для довідки - хотінська громада - 20 км від кордону , якщо по ній працюють РСЗВ , можна здогадатися ДЕ зараз кацапи !
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08.03.2025 23:41 Ответить
І де ? Невже на кацапії ?
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09.03.2025 00:05 Ответить
 
 