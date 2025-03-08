Войска РФ атаковали дронами Сумы. ФОТОРЕПОРТАЖ

Днем 8 марта 2025 года Сумы под атакой вражеских БпЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ГВА.

Как отмечается, в результате одного прилета произошло возгорание на открытой территории.

Другой не сдетонировал, больше повреждений, кроме кровли, нет. Предварительно, без обошлось без пострадавших.

По третьему падению информация уточняется.

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На месте работают все соответствующие службы.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью 6 марта россияне атаковали Сумы беспилотниками. В результате атаки погиб человек.