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Войска РФ атаковали дронами Сумы. ФОТОРЕПОРТАЖ
Днем 8 марта 2025 года Сумы под атакой вражеских БпЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ГВА.
Как отмечается, в результате одного прилета произошло возгорание на открытой территории.
Другой не сдетонировал, больше повреждений, кроме кровли, нет. Предварительно, без обошлось без пострадавших.
По третьему падению информация уточняется.
На месте работают все соответствующие службы.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью 6 марта россияне атаковали Сумы беспилотниками. В результате атаки погиб человек.
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а ес #372967
показать весь комментарий08.03.2025 14:40 Ответить Мне нравится 0
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