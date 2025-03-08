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Новости Фото Атака БПЛА на Сумы
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Войска РФ атаковали дронами Сумы. ФОТОРЕПОРТАЖ

Днем 8 марта 2025 года Сумы под атакой вражеских БпЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ГВА.

Как отмечается, в результате одного прилета произошло возгорание на открытой территории.

Другой не сдетонировал, больше повреждений, кроме кровли, нет. Предварительно, без обошлось без пострадавших.

По третьему падению информация уточняется.

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Атака Шахедов на Сумы 8 марта 2025 года
Атака Шахедов на Сумы 8 марта 2025 года
Атака Шахедов на Сумы 8 марта 2025 года
Атака Шахедов на Сумы 8 марта 2025 года
Атака Шахедов на Сумы 8 марта 2025 года

На месте работают все соответствующие службы.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью 6 марта россияне атаковали Сумы беспилотниками. В результате атаки погиб человек.

Автор: 

Сумская область (2984) Сумы (1071) Шахед (929) Сумский район (98)


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Вчора пізно ввечері два щахеди "влетіли" в школу в м. Охтирка. А в новинах тиша. https://weukraine.tv/novyny/okupanti-atakuvali-okhtirku-bezpilotnikami-poshkodzheno-shkolu-ta-basejn-foto/
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08.03.2025 14:40 Ответить
 
 