Россияне ударили по Дружковке на Донетчине, семеро раненых, повреждены многоэтажки

Поздно вечером субботы, 8 марта, российские захватчики обстреляли Дружковку Донецкой области. Ранения получили семь человек, повреждены семь многоэтажек.

Об этом в Телеграмм сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще 7 раненых в Донецкой области - на этот раз в Дружковке. Город попал под вражеский огонь сегодня поздно вечером. По предварительной информации, повреждены 7 многоэтажек", - написал Филашкин.

Чиновник добавил, что окончательные последствия российского обстрела еще устанавливаются.

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