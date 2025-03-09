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Новости Атака РФ по Дружковке
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Россияне ударили по Дружковке на Донетчине, семеро раненых, повреждены многоэтажки

В результате удара РФ по Дружковке ранены 7 человек

Поздно вечером субботы, 8 марта, российские захватчики обстреляли Дружковку Донецкой области. Ранения получили семь человек, повреждены семь многоэтажек.

Об этом в Телеграмм сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще 7 раненых в Донецкой области - на этот раз в Дружковке. Город попал под вражеский огонь сегодня поздно вечером. По предварительной информации, повреждены 7 многоэтажек", - написал Филашкин.

Чиновник добавил, что окончательные последствия российского обстрела еще устанавливаются.

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обстрел (26850) Донецкая область (9482) Краматорский район (182) Дружковка (11) война в Украине (3416)


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