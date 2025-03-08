Россияне убили одного человека и ранили пятерых в Покровске и Константиновке. ФОТОрепортаж
Сегодня российские войска убили мужчину в Покровске и двух человек ранили, еще три человека пострадали во время повторного удара по Константиновке в Донецкой области.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в Покровске россияне убили мужчину 1977 года рождения и ранили 2 человек. Поврежден дом.
В Константиновке 3 человека ранены, повреждены 8 частных домов, 5 многоэтажек, магазин, 2 линии электропередач и 2 газопровода.
Кроме того, он напомнил, что утром россияне ранили в Константиновке еще 5 человек.
"Каждый день россияне убивают гражданских. Оставаться в Донецкой области опасно! Эвакуируйтесь своевременно!" - призвал начальник ОВА.
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iv ivanooov #600927
показать весь комментарий08.03.2025 17:56 Ответить Мне нравится 0
YU ST
показать весь комментарий08.03.2025 18:16 Ответить Мне нравится 0
Чайка Київ
показать весь комментарий08.03.2025 18:18 Ответить Мне нравится 0
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