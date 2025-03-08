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Новости Фото Обстрелы Донетчины Удары по Константиновке
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Россияне убили одного человека и ранили пятерых в Покровске и Константиновке. ФОТОрепортаж

Сегодня российские войска убили мужчину в Покровске и двух человек ранили, еще три человека пострадали во время повторного удара по Константиновке в Донецкой области.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в Покровске россияне убили мужчину 1977 года рождения и ранили 2 человек. Поврежден дом.

В Константиновке 3 человека ранены, повреждены 8 частных домов, 5 многоэтажек, магазин, 2 линии электропередач и 2 газопровода.

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Обстрелы Донетчины 8 марта

Кроме того, он напомнил, что утром россияне ранили в Константиновке еще 5 человек.

"Каждый день россияне убивают гражданских. Оставаться в Донецкой области опасно! Эвакуируйтесь своевременно!" - призвал начальник ОВА.

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Обстрелы Донетчины 8 марта
Обстрелы Донетчины 8 марта

Автор: 

обстрел (26850) Донецкая область (9482) Покровск (564) Покровский район (495) Константиновка (18)


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08.03.2025 17:56 Ответить
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