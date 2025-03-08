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Новости Фото Обстрелы Доброполья
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Последствия удара РФ по Доброполью: 11 погибших и 47 раненых. ФОТОрепортаж

По состоянию на 16:00 известно об 11 погибших и 47 раненых в результате удара оккупантов по Доброполью в Донецкой области.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"7 раненых госпитализированы в Доброполье, еще 3 в более тяжелом состоянии эвакуированы в Днепр. Среди раненых - 7 детей", - написал он.

Также разрушены и повреждены, по меньшей мере, 8 пятиэтажных домов, торговый центр, торговые павильоны, 30 автомобилей. Некоторые дома выгорели почти полностью.

Смотрите: Из-за удара РФ по Доброполью погиб спасатель Владислав Гостев. ФОТО

Сообщается, что ликвидация последствий обстрела продолжается. Окончательные объемы нанесенного ущерба устанавливаются.

Последствия удара РФ по Доброполью
Последствия удара РФ по Доброполью
Последствия удара РФ по Доброполью
Последствия удара РФ по Доброполью
Последствия удара РФ по Доброполью
Последствия удара РФ по Доброполью
Последствия удара РФ по Доброполью

Удар РФ по Доброполью

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что поздно вечером 7 марта российские войска нанесли удары по городу Доброполье Донецкой области. Известно о по меньшей мере четырех погибших и 18 раненых людей. На утро стало известно, что из-за вражеского удара по меньшей мере 11 человек погибли, еще 30 - ранены. Сегодня в Донецкой области день траура из-за вражеского удара по Доброполью.

По состоянию на 14.00 8 марта сообщалось, что количество раненых возросло до 40.

Автор: 

обстрел (26850) Донецкая область (9482) Покровский район (495) Доброполье (12)


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Агент ФСБ "Краснов" доволен результатами....
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08.03.2025 17:36 Ответить
Про що й говорилось що ці переговори будуть окроплені великою кров'ю. Трамп щоб ти **** здох. Я на 1000% впевнений що це ти з Ху йлом вирішив надавити на Україну ще сильніше. Після таких ударів і терактів повинні бути припинені всі перемовини і контакти мінімум на місяць. А ці фото повинні бути розміщені разом з фотографіями Трампа і Ху_ йла як результат їхньої спільної роботи, на сторінках всіх світових газет. Інакше це тільки початок
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08.03.2025 17:42 Ответить
Кров ціх загиблих і ці руйнування на руках двух упирів - ***** та Трамбона
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08.03.2025 17:46 Ответить
Журналісти заливають: трамп - ділова людина, дивіться його книгу про deals. Вони забули, що війна - це не економічний ринок !!! І торгувати життями жінок та дітей - це не абсурд, це страшний злочин. Це не копалини та корпорації. Тут працюють ідеологія та політичні інтереси ! Це з терористом можна торгуватись: один чи пів мільйона. А коли країна - терорист, то викиньте свої економічні ПРОФІТИ в унітаз.
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08.03.2025 19:07 Ответить
 
 