Последствия удара РФ по Доброполью: 11 погибших и 47 раненых. ФОТОрепортаж

По состоянию на 16:00 известно об 11 погибших и 47 раненых в результате удара оккупантов по Доброполью в Донецкой области.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"7 раненых госпитализированы в Доброполье, еще 3 в более тяжелом состоянии эвакуированы в Днепр. Среди раненых - 7 детей", - написал он.

Также разрушены и повреждены, по меньшей мере, 8 пятиэтажных домов, торговый центр, торговые павильоны, 30 автомобилей. Некоторые дома выгорели почти полностью.

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Сообщается, что ликвидация последствий обстрела продолжается. Окончательные объемы нанесенного ущерба устанавливаются.















Удар РФ по Доброполью

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что поздно вечером 7 марта российские войска нанесли удары по городу Доброполье Донецкой области. Известно о по меньшей мере четырех погибших и 18 раненых людей. На утро стало известно, что из-за вражеского удара по меньшей мере 11 человек погибли, еще 30 - ранены. Сегодня в Донецкой области день траура из-за вражеского удара по Доброполью.

По состоянию на 14.00 8 марта сообщалось, что количество раненых возросло до 40.