Последствия удара РФ по Доброполью: 11 погибших и 47 раненых. ФОТОрепортаж
По состоянию на 16:00 известно об 11 погибших и 47 раненых в результате удара оккупантов по Доброполью в Донецкой области.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
"7 раненых госпитализированы в Доброполье, еще 3 в более тяжелом состоянии эвакуированы в Днепр. Среди раненых - 7 детей", - написал он.
Также разрушены и повреждены, по меньшей мере, 8 пятиэтажных домов, торговый центр, торговые павильоны, 30 автомобилей. Некоторые дома выгорели почти полностью.
Сообщается, что ликвидация последствий обстрела продолжается. Окончательные объемы нанесенного ущерба устанавливаются.
Удар РФ по Доброполью
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что поздно вечером 7 марта российские войска нанесли удары по городу Доброполье Донецкой области. Известно о по меньшей мере четырех погибших и 18 раненых людей. На утро стало известно, что из-за вражеского удара по меньшей мере 11 человек погибли, еще 30 - ранены. Сегодня в Донецкой области день траура из-за вражеского удара по Доброполью.
По состоянию на 14.00 8 марта сообщалось, что количество раненых возросло до 40.
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