Сибига осудил массовые убийства гражданских в Сирии и призвал привлечь виновных к ответственности

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига резко осудил массовые убийства мирного населения в Сирии на этнической и религиозной почве.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Ужасные кадры массовых убийств гражданского населения в Сирии. Виновные в этих зверствах должны быть привлечены к ответственности. Мы призываем к сдержанности. Единство и инклюзивность имеют решающее значение для восстановления мира в Сирии, которая за последние годы пережила достаточно насилия", - говорится в заметке министра.

Ранее Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), который цитирует агентство Reuters сообщил, что за два дня насилия в прибрежном регионе Западной Сирии, где проживает алавитское меньшинство, погибло более 180 человек. В преступлениях обвиняют вооруженные формирования, связанные с нынешним правительством Сирии.

Ранее сообщалось, что в Сирии лидера повстанцев Ахмеда аль-Шараа объявили президентом на время переходного периода.

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