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Новости Массовые убийства гражданских в Сирии
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Сибига осудил массовые убийства гражданских в Сирии и призвал привлечь виновных к ответственности

Сибига осудил массовые убийства в Сирии

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига резко осудил массовые убийства мирного населения в Сирии на этнической и религиозной почве.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Ужасные кадры массовых убийств гражданского населения в Сирии. Виновные в этих зверствах должны быть привлечены к ответственности. Мы призываем к сдержанности. Единство и инклюзивность имеют решающее значение для восстановления мира в Сирии, которая за последние годы пережила достаточно насилия", - говорится в заметке министра.

Ранее Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), который цитирует агентство Reuters сообщил, что за два дня насилия в прибрежном регионе Западной Сирии, где проживает алавитское меньшинство, погибло более 180 человек. В преступлениях обвиняют вооруженные формирования, связанные с нынешним правительством Сирии.

Ранее сообщалось, что в Сирии лидера повстанцев Ахмеда аль-Шараа объявили президентом на время переходного периода.

Читайте также: Путин и сирийский лидер Ахмед аль-Шараа провели телефонный разговор, - росСМИ

Автор: 

МИД (6933) Сирия (3144) Сибига Андрей (355)


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Топ комментарии
+20
Якщо що - алавіти це клан Асада.
А так то да - капець, як засуджуємо знищення союзників Роісі.
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09.03.2025 01:41
+14
Алавітська меншина правила Сирією увесь період Асадів. Сам Башарчик теж алавіт та був проголошений алавітами чи то втіленням "Бога" чи то "божественною істотою". Всі державні та військові посади займали представники алавітської меншини (12% населення). Наслідки - масові вбивства, 5 мільйонів біженців, катівні, знущання, приниження і жахлива бідність "не алавітів". Алавітів взагалі можуть вирізати до останнього бокожен алавіт це "асадовець". Панові Сибігі треба було головою думати перш ніж хвалитися що Україна подарувала сирійським бородатим повстанцям 500 тонн зерна. Ну от наїлись і ... почали вбивати релігійних опонентів. Сирія це черговий приклад того що трапляється в країні де владу захоплює етнічна меншина...
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09.03.2025 01:58
+14
В наших інтересах зараз просто мовчати - бо ніяк наші засудження не допоможуть жертвам сирійського террору, але зіпсують наші стосунки з новим сирійським урядом...це цинічно, але у нас Велика Відчизняна Війна і нам потрібно налагоджувати стосунки, а не псувати їх.
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09.03.2025 02:14
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Якщо що - алавіти це клан Асада.
А так то да - капець, як засуджуємо знищення союзників Роісі.
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09.03.2025 01:41 Ответить
Головна причина - бажання парашки зберегти дві військові бази Хмеймім і Тартус, а новий уряд Сирії цього не хоче. Тому і пішли парашенці іншим накатаним шляхом - створення лояльниго анклаву, насиченого кацапськими аґентами, зброєю і найманцями, замаскованими під місцевих (іхтамнєтами), як це було у Абхазії, Придністров'ї, Криму, Вірменії і т.д. Віддуватися ж будуть місцеві мирні мешканці, які ведуться на кацапську гру.
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09.03.2025 08:09 Ответить
Україна зацікавлена у співпраці з Сирією, - Сибіга про деталі візиту в Дамаск Джерело: https://censor.net/ua/n3527682

Господи, ну і клоунавти...
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09.03.2025 01:57 Ответить
Алавітська меншина правила Сирією увесь період Асадів. Сам Башарчик теж алавіт та був проголошений алавітами чи то втіленням "Бога" чи то "божественною істотою". Всі державні та військові посади займали представники алавітської меншини (12% населення). Наслідки - масові вбивства, 5 мільйонів біженців, катівні, знущання, приниження і жахлива бідність "не алавітів". Алавітів взагалі можуть вирізати до останнього бокожен алавіт це "асадовець". Панові Сибігі треба було головою думати перш ніж хвалитися що Україна подарувала сирійським бородатим повстанцям 500 тонн зерна. Ну от наїлись і ... почали вбивати релігійних опонентів. Сирія це черговий приклад того що трапляється в країні де владу захоплює етнічна меншина...
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09.03.2025 01:58 Ответить
і Україна також тому підтвердження...скільки в нас євреїв. І не потрібно шити політику - просто констатація факту
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09.03.2025 09:31 Ответить
про меншину можна докладніше?!
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09.03.2025 10:48 Ответить
В наших інтересах зараз просто мовчати - бо ніяк наші засудження не допоможуть жертвам сирійського террору, але зіпсують наші стосунки з новим сирійським урядом...це цинічно, але у нас Велика Відчизняна Війна і нам потрібно налагоджувати стосунки, а не псувати їх.
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09.03.2025 02:14 Ответить
МЗС України не просто засуджує,а різко засуджує...ЗЕпідарам мало проблем,мабудь..
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09.03.2025 03:16 Ответить
На Заході не дуже хочуть помічати це винищення жаб гадюками. Навіщо Сибіга туди лізе.
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09.03.2025 04:13 Ответить
Йому команду дав йєрмак, а тому - самі знаєте хто, не zеленський
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09.03.2025 06:10 Ответить
Україна готова замістити російську продукцію у Сирії та підтримати її нову владу, - речник МЗС Тихий
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09.03.2025 06:16 Ответить
Цікаво, чи хтось з дописувачів тут бачив який лютий пздц там твориться?
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09.03.2025 06:19 Ответить
А до цього там такого піз%ецю не було всі роки правління асада?
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09.03.2025 06:46 Ответить
Алавіти різали та разом з кацами ( московіто-хазарами) вбивали не-алавітів.
Тепер раптово влада помінялася.
Будуьґть різати алавітів!! Нажаль разом з мирняком!!!
Єтнічні та громадянські війни завжди самі безжальні , самі люті
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09.03.2025 10:38 Ответить
😢😢😢
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09.03.2025 12:13 Ответить
Це страшна історія, але до цього алавіти вбивали сім'яти тих, хто сьогодні з ними зробив те саме.
Там не просто асад вбивав людей, він знущався над ними як міг, чавив під пресом і кидав їх в кислоту руками цих алавітів.
То щасуджувати треба насилля взагалі, будь яке і будь де.
Такі заяви не роблять розумні влади, при цьому готуючі до прийняття закон у власній країні, який цілком руйнує 17 ст.Конституції.
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09.03.2025 06:45 Ответить
хрюзге, а що ще кому віддати?
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09.03.2025 07:39 Ответить
А цей так званий мінісстр МЗС не помічає геноцид рашиських варварів проти українського народу, чому не доносится інформація до світової спільноти ,чому не збираєтся ген. асамблея ООН ,чи Єрмак не велить. ?
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09.03.2025 07:12 Ответить
Мир никак не хочет понимать простую истину - там, где побывал быдлостан с путлером во главе, там обязательно кровь, убийства, война и разруха.

Рано или поздно миру придётся выбирать. либо он уничтожит быдлостан, либо быдлостан уничтожит мир.
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09.03.2025 07:13 Ответить
Світ ніяк не хоче зрозуміти, не лізьте на Близький Схід. Щоб ви не робили, все одно вляпаєтеся в г*вно.
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09.03.2025 07:34 Ответить
Расправа с представителями предыдущей кровавой и неизбранной власти расхвилювала шапитошника аж до сасудженя,а что ты,этр нормальная практика,смирись.
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09.03.2025 07:35 Ответить
Deutsche Welle написав, що урядові війська приїхали рятувати алавітів. Мабуть випадково постріляли.
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09.03.2025 07:39 Ответить
А більше нічим йому зайнятись?
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09.03.2025 09:33 Ответить
Те, що пожаліли цивільних, це правильно. А ось стосовно притягнення до відповідальності - то вже зайве. Давайте не лізти в справи Сирії. Хай там Туреччина розбирається.
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09.03.2025 09:40 Ответить
"Укрофошизди" 8 років "бомбас домбілі", знущалися над "мальчіками в трусіках". Отак, тепер, москалі їх засудили, а тепер притягують до відповідальності. Світ дуже цим стурбований?
Навіщо та сібіга так відверто лізе в справи інших держав? Ну засудив та й годі... Краще б турбувався за засудження та покарання московитів, дались йому ті алавіти...
А взагалі то, я вважаю, що будь яка релігія це ЗЛО!
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09.03.2025 10:14 Ответить
 
 