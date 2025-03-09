Сибига осудил массовые убийства гражданских в Сирии и призвал привлечь виновных к ответственности
Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига резко осудил массовые убийства мирного населения в Сирии на этнической и религиозной почве.
Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Ужасные кадры массовых убийств гражданского населения в Сирии. Виновные в этих зверствах должны быть привлечены к ответственности. Мы призываем к сдержанности. Единство и инклюзивность имеют решающее значение для восстановления мира в Сирии, которая за последние годы пережила достаточно насилия", - говорится в заметке министра.
Ранее Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), который цитирует агентство Reuters сообщил, что за два дня насилия в прибрежном регионе Западной Сирии, где проживает алавитское меньшинство, погибло более 180 человек. В преступлениях обвиняют вооруженные формирования, связанные с нынешним правительством Сирии.
Ранее сообщалось, что в Сирии лидера повстанцев Ахмеда аль-Шараа объявили президентом на время переходного периода.
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А так то да - капець, як засуджуємо знищення союзників Роісі.
Господи, ну і клоунавти...
Тепер раптово влада помінялася.
Будуьґть різати алавітів!! Нажаль разом з мирняком!!!
Єтнічні та громадянські війни завжди самі безжальні , самі люті
Там не просто асад вбивав людей, він знущався над ними як міг, чавив під пресом і кидав їх в кислоту руками цих алавітів.
То щасуджувати треба насилля взагалі, будь яке і будь де.
Такі заяви не роблять розумні влади, при цьому готуючі до прийняття закон у власній країні, який цілком руйнує 17 ст.Конституції.
Рано или поздно миру придётся выбирать. либо он уничтожит быдлостан, либо быдлостан уничтожит мир.
Навіщо та сібіга так відверто лізе в справи інших держав? Ну засудив та й годі... Краще б турбувався за засудження та покарання московитів, дались йому ті алавіти...
А взагалі то, я вважаю, що будь яка релігія це ЗЛО!