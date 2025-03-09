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Новости Использование замороженных активов РФ Помощь Украине от Франции
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Франция выделит Украине 195 млн евро из процентов замороженных росактивов: средства пойдут на поставку снарядов и авиабомб для Mirage 2000

Лекорню рассказал о помощи Украине

Франция предоставит Украине 195 миллионов евро военной помощи из процентов от замороженных российских активов.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью для La Tribune Dimanche, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал Лекорню, средства будут использованы для поставки 155-мм артиллерийских снарядов и авиационных бомб AASM, которые используются на украинских истребителях Mirage 2000. Кроме этого, Франция намерена ускорить передачу легких танков AMX-10RC и бронетранспортеров VAB, которые ранее использовались французскими военными.

Издание пишет, что на фоне геополитической нестабильности Франция вместе с союзниками усиливает собственный оборонный потенциал.

Лекорню заявил, что на ближайшие годы ключевыми приоритетами будут боеприпасы и радиоэлектронная борьба.

Также глава оборонного ведомства Франции отметил важность дронов, роботизации войск, развития искусственного интеллекта и космических технологий.

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Автор: 

боеприпасы (2328) помощь (7752) Франция (3487) Лекорню Себастьян (69) замороженные активы (276)


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Топ комментарии
+6
Така дипломатія може спрацювати.
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09.03.2025 02:01
+4
Спасибо конечно, лишними не будут, но мне кажется, вы где то потеряли три нолика, и Украина будет вам очень благодарна, если вы их наконец найдете, ну хотя бы два, они нам как никогда сейчас нужны.
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09.03.2025 02:16
+3
Charlie Hebdo
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09.03.2025 02:10
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Така дипломатія може спрацювати.
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09.03.2025 02:01 Ответить
Charlie Hebdo
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09.03.2025 02:10 Ответить
Украсть деньги чтобы убивать ими самих же русских.)) 200 миллионов долларов.😂
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09.03.2025 02:12 Ответить
Таки схоже розбудили на свою дурну голову того вайлуватого типа якого кличуть "Європ". Пі__єц Ванькє...
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09.03.2025 02:12 Ответить
Спасибо конечно, лишними не будут, но мне кажется, вы где то потеряли три нолика, и Украина будет вам очень благодарна, если вы их наконец найдете, ну хотя бы два, они нам как никогда сейчас нужны.
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09.03.2025 02:16 Ответить
Вони їх потім знайдуть)) але тільки нолики))
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09.03.2025 08:10 Ответить
Птахи України будуть вдячні!!! Вів ля Франс!
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09.03.2025 02:25 Ответить
А як так, що міражі за 6 місяців навчили і поставили, а ф16 тягнулось півтора року ?
Французька легша за англійську ?
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09.03.2025 03:28 Ответить
А хто поставив на паузу Шведський план передачі Україні JAS-39 Gripen, які могли стати першими західними бойовими літаками у складі українських повітряних сил?
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09.03.2025 07:05 Ответить
Одна з ключових переваг Gripen над F-16 - дешевизна обслуговування і невибагливість до злітно-посадкової смуги.

Також "Грифон" обладнаний системою зв'язку й передачі даних CDL 39, яка вважається найкращою серед всіх аналогів.
Україна може розраховувати принаймні на кілька десятків таких машин. Вони порівняно нові - 2000-х років.
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09.03.2025 07:06 Ответить
Еще бы Миражей насыпать дюжину и было бы совсем хорошо
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09.03.2025 10:29 Ответить
 
 