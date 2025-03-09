Франция выделит Украине 195 млн евро из процентов замороженных росактивов: средства пойдут на поставку снарядов и авиабомб для Mirage 2000
Франция предоставит Украине 195 миллионов евро военной помощи из процентов от замороженных российских активов.
Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью для La Tribune Dimanche, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
Как рассказал Лекорню, средства будут использованы для поставки 155-мм артиллерийских снарядов и авиационных бомб AASM, которые используются на украинских истребителях Mirage 2000. Кроме этого, Франция намерена ускорить передачу легких танков AMX-10RC и бронетранспортеров VAB, которые ранее использовались французскими военными.
Издание пишет, что на фоне геополитической нестабильности Франция вместе с союзниками усиливает собственный оборонный потенциал.
Лекорню заявил, что на ближайшие годы ключевыми приоритетами будут боеприпасы и радиоэлектронная борьба.
Также глава оборонного ведомства Франции отметил важность дронов, роботизации войск, развития искусственного интеллекта и космических технологий.
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