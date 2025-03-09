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Новости Ситуация на фронте Боевые действия на востоке
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Враг почти вдвое увеличил количество штурмов на Лиманском, Курском, Краматорском и Торецком направлениях, - DeepState

За последние дни февраля и первые дни марта россияне увеличили количество штурмов вдвое на четырех направлениях. В то же время на Покровском направлении упала активность боевых действий на 33%.

Как информирует Цензор.НЕТ, аналитики проекта DeepState опубликовали диаграмму изменений динамики штурмовых действий российских войск за последние семь дней февраля и первые семь дней марта.

Динамика штурмовых действий

Аналитики сравнивают наступательные и штурмовые операции за период 1-7 марта и 22-28 февраля. Сообщается, что зафиксирован рост количества штурмов почти вдвое на четырех направлениях.

Речь идет о Лиманском, Курском, Краматорском и Торецком направлениях.

В сообщении указано, что на Покровском направлении упала активность боевых действий на 33%, а на Новопавловском направлении уменьшилось наступлений почти вдвое.

"Курское направление начало лидировать, перегнав Покровское. Внимательно следим за Лиманским и Торецким, а также начинаем обращать внимание на Ореховское, где у одного из сел противник осуществляет усиленное огневое воздействие для дальнейших действий", - пишут в DeepState.

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Автор: 

война (1361) боевые действия (3917) DeepState (68)


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Топ комментарии
+13
Більшої надії чим зеленський та його ригозелена шобла ,сросіякам ніхто не дав.
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09.03.2025 08:22
+10
зеленій мразоті і нетреба впихувати капітуляцію,він був поставлений в Україну, через порожню макітру його виборців ,для знищеня України,з чим дуже добре справляється з 2019 року.
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09.03.2025 08:19
+8
що трамп що зєля працюють на одну істоту,на *****
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09.03.2025 08:23
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Трампон дає їм надію
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09.03.2025 07:51 Ответить
Більшої надії чим зеленський та його ригозелена шобла ,сросіякам ніхто не дав.
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09.03.2025 08:22 Ответить
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09.03.2025 08:04 Ответить
І наріка нам Трамп підсунув?
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09.03.2025 08:17 Ответить
що трамп що зєля працюють на одну істоту,на *****
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09.03.2025 08:23 Ответить
зеленій мразоті і нетреба впихувати капітуляцію,він був поставлений в Україну, через порожню макітру його виборців ,для знищеня України,з чим дуже добре справляється з 2019 року.
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09.03.2025 08:19 Ответить
У Росії заявили про атаку майже 90 безпілотників
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09.03.2025 08:05 Ответить
У будь яких " виборців" взагалі не може бути ні якого вибору.
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09.03.2025 08:22 Ответить
 
 