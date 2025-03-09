Враг почти вдвое увеличил количество штурмов на Лиманском, Курском, Краматорском и Торецком направлениях, - DeepState

За последние дни февраля и первые дни марта россияне увеличили количество штурмов вдвое на четырех направлениях. В то же время на Покровском направлении упала активность боевых действий на 33%.

Как информирует Цензор.НЕТ, аналитики проекта DeepState опубликовали диаграмму изменений динамики штурмовых действий российских войск за последние семь дней февраля и первые семь дней марта.

Аналитики сравнивают наступательные и штурмовые операции за период 1-7 марта и 22-28 февраля. Сообщается, что зафиксирован рост количества штурмов почти вдвое на четырех направлениях.

Речь идет о Лиманском, Курском, Краматорском и Торецком направлениях.

В сообщении указано, что на Покровском направлении упала активность боевых действий на 33%, а на Новопавловском направлении уменьшилось наступлений почти вдвое.

"Курское направление начало лидировать, перегнав Покровское. Внимательно следим за Лиманским и Торецким, а также начинаем обращать внимание на Ореховское, где у одного из сел противник осуществляет усиленное огневое воздействие для дальнейших действий", - пишут в DeepState.

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