Враг больше всего атаковал на Курщине, на Покровском направлении понес значительные потери, - Генштаб

С начала этих суток на фронте произошло 150 боевых столкновений. Больше всего враг атаковал на Курщине и Покровском направлении, где понес значительные потери.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 22:00 8 марта, передает Цензор.НЕТ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли три ракетных и 64 авиационных удара, применив три ракеты и 71 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1317 дронов-камикадзе и совершили около пяти тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении в течение дня наши войска отбили пять атак противника в районах Волчанска и Петро-Ивановки. Враг нанес авиаудары вблизи населенных пунктов Довжик и Казачья Лопань.

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На Купянском направлении украинские защитники отбили 11 штурмов в районах Кондрашовки, Лозовой, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Загрызово.

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 23 раза атаковали позиции украинцев неподалеку Новомихайловки, Нового, Мирного, Колодязев, Ямполевки и Зеленой Долины. До сих пор продолжаются восемь боестолкновений.

На Краматорском направлении пока зафиксировано два боевых столкновения вблизи Часова Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении россияне 19 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Дружбы и Торецка. Продолжаются четыре боестолкновения.

С начала этих суток на Покровском направлении захватнические подразделения 25 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Елизаветовка, Проминь, Андреевка, Александрополь, Покровск, Сергеевка, Новоалександровка, Богдановка, Тарасовка, Лысовка, Зеленый Кут и Улаклы. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения. Под авиаударами противника оказался населенный пункт Леонтовичи.

Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 182 оккупантов, 106 из них - безвозвратно. Также уничтожены боевая машина пехоты, три мотоцикла, два разведывательных БПЛА Zala, 12 автомобилей, десять антенн управления БПЛА, а также повреждены пять артиллерийских систем и вражеский автомобиль.

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Обстановка на Юге

Сегодня на Новопавловском направлении враг шесть раз атаковал вблизи Константинополя и Бурлацкого. Пять атак уже отбиты.

На Гуляйпольском направлении противник совершил три атаки в направлениях Сторожевого и Чаривного. Кроме того, враг нанес авиационные удары по Гуляйполю, Воскресенке, Новополю и Зализнычному.

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На Ореховском направлении наши защитники уже отбили два вражеских штурма в направлениях населенных пунктов Пятихатки, Степное и Щербаки, сейчас продолжается еще пять боестолкновений.

На Приднепровском направлении враг нанес авиационный удар по населенному пункту Казацкое и два ракетных удара по районам населенных пунктов Новоселовка и Белая Криница.

В Генштабе сообщили, что на Сиверском направлении агрессор наступательных действий не проводил.

Курское направление

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 30 атак российских захватчиков, еще 13 боев продолжаются. Кроме этого, враг нанес 27 авиационных ударов с применением 37 управляемых бомб, а также осуществил 500 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 49 - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.