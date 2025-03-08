Массированного прорыва россиянами границы на Сумщине не было, их потери в Судже очень большие, - Генштаб

В Генштабе ВСУ заявили, что информация о массированном прорыве подразделениями россиян государственной границы в Сумской области не соответствует действительности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

"Информация о массированном прорыве подразделениями россиян государственной границы Украины не соответствует действительности. В районах населенных пунктов Новенькое и Журавка Сумской области противник по-прежнему действует силами ДРГ и малыми пехотными группами численностью по несколько человек. Они пытаются закрепиться на территории Украины, чтобы расширить зону боевых действий, но постепенно уничтожаются", - говорится в сообщении.

В Генштабе рассказали, что сводные диверсионно-штурмовые группы противника переместились по ветке газопровода с целью закрепиться в окрестностях города Суджа в Курской области. В настоящее время силы российских спецназовцев выявляются, блокируются и уничтожаются.

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Кроме того отмечается, что потери противника в Судже очень большие.

Также в Генштабе отметили, что в Курской области продолжаются тяжелые бои, обстановка остается сложной, но она находится под контролем украинского командования.

Наиболее масштабные штурмовые действия со стороны противника произошли на направлениях из населенного пункта Коренево на Суджу, а также на направлениях Новоивановка, Малая Локня и южнее города Суджа.

Сообщается, что к штурмовым действиям противник привлек наиболее боеспособные подразделения из числа морской пехоты (177-го полка и 810-й бригады), воздушно-десантных войск, кадыровцев из батальона "Ахмат", 1427-го полка. В бой брошены также наемники из КНДР численностью до двух батальонов.

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"Наше командование видит всю полноту картины и принимает необходимые меры по усилению устойчивости обороны. Для стабилизации обстановки задействованы резервы главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. Благодаря этим решениям подразделения противника понесли значительные потери", - добавили в Генштабе.

Напомним, ранее сообщалось, что российские штурмовики через трубу газопровода просочились в Суджу.

Ситуация в Курской области

Ранее в ЦПД заявили, что в пограничье Сумщины продолжаются сложные бои, российские штурмовые группы пытаются прорываться и двигаться в сторону трассы от Юнаковки до Суджи на Курщине.