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Новости Боевые действия на Курщине Наступление РФ на Курщине
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Массированного прорыва россиянами границы на Сумщине не было, их потери в Судже очень большие, - Генштаб

россияне ударили по интернату в Судже

В Генштабе ВСУ заявили, что информация о массированном прорыве подразделениями россиян государственной границы в Сумской области не соответствует действительности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

"Информация о массированном прорыве подразделениями россиян государственной границы Украины не соответствует действительности. В районах населенных пунктов Новенькое и Журавка Сумской области противник по-прежнему действует силами ДРГ и малыми пехотными группами численностью по несколько человек. Они пытаются закрепиться на территории Украины, чтобы расширить зону боевых действий, но постепенно уничтожаются", - говорится в сообщении.

В Генштабе рассказали, что сводные диверсионно-штурмовые группы противника переместились по ветке газопровода с целью закрепиться в окрестностях города Суджа в Курской области. В настоящее время силы российских спецназовцев выявляются, блокируются и уничтожаются.

Также читайте: Российские штурмовики через трубу газопровода просочились в Суджу. Район их сосредоточения обнаружен, осуществляется ликвидация, - Бутусов

Кроме того отмечается, что потери противника в Судже очень большие.

Также в Генштабе отметили, что в Курской области продолжаются тяжелые бои, обстановка остается сложной, но она находится под контролем украинского командования.

Наиболее масштабные штурмовые действия со стороны противника произошли на направлениях из населенного пункта Коренево на Суджу, а также на направлениях Новоивановка, Малая Локня и южнее города Суджа.

Сообщается, что к штурмовым действиям противник привлек наиболее боеспособные подразделения из числа морской пехоты (177-го полка и 810-й бригады), воздушно-десантных войск, кадыровцев из батальона "Ахмат", 1427-го полка. В бой брошены также наемники из КНДР численностью до двух батальонов.

Читайте: 10 тысяч украинских военных находятся под угрозой окружения на Курщине, - The Telegraph

"Наше командование видит всю полноту картины и принимает необходимые меры по усилению устойчивости обороны. Для стабилизации обстановки задействованы резервы главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. Благодаря этим решениям подразделения противника понесли значительные потери", - добавили в Генштабе.

Напомним, ранее сообщалось, что российские штурмовики через трубу газопровода просочились в Суджу.

Ситуация в Курской области

Ранее в ЦПД заявили, что в пограничье Сумщины продолжаются сложные бои, российские штурмовые группы пытаются прорываться и двигаться в сторону трассы от Юнаковки до Суджи на Курщине.

Автор: 

Генштаб ВС (6177) боевые действия (3917) Курск (1072)


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Топ комментарии
+17
Смерть кацапским оккупантам.
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08.03.2025 19:15
+15
хтось сирковому Генштабу вірить?
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08.03.2025 19:15
+13
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08.03.2025 19:21
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Смерть кацапским оккупантам.
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08.03.2025 19:15 Ответить
хтось сирковому Генштабу вірить?
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08.03.2025 19:15 Ответить
поки Суми не захватять,то ні якого "прориву не було"
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08.03.2025 20:12 Ответить
Звісно - дай Боже , аби так і було ... Але - ситуація там , все одно , потребує швидких дій - не прорвались сьогодні - можуть прорватися завтра !
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08.03.2025 19:16 Ответить
в кацапні операція "Труба" повністю провалилася
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08.03.2025 19:18 Ответить
кацапам труба
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08.03.2025 19:19 Ответить
Трамп выведет войска к Орбану, чтобы орки, нападая на Евросоюз, обошли Орбана стороной.
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08.03.2025 19:18 Ответить
Трамп як завжди *******. До речі, бази в Германії, це майже така міні-Америка, величезна інфраструктура. Взяти і перенести це в мадярщину, це не відра з гімном носити.
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08.03.2025 21:04 Ответить
Буквосполучення ГШ варто однозначно читати як БРЕХНЯ.
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08.03.2025 19:19 Ответить
так не тільки ГШ і офіцер Гай про це говорив
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08.03.2025 19:21 Ответить
А супутникові знімки Діпстейту кажуть, що наші у Суджі вже майже відрізані.
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08.03.2025 19:32 Ответить
"Ми відбили всі атаки ,але кацапи просунулись ".
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08.03.2025 19:29 Ответить
як так, не було?
а, газова труба?
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08.03.2025 19:21 Ответить
кацапи вийшли , трубу заблокували і їх знищили
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08.03.2025 19:23 Ответить
а як же 10 тищ у мішку?
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08.03.2025 19:29 Ответить
цьому більше не наливати
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08.03.2025 19:33 Ответить
10 тисяч українських військових перебувають під загрозою оточення на Курщині, - The Telegraph Джерело: https://censor.net/ua/n3540000
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08.03.2025 19:37 Ответить
Яке відношення труба в Суджі має до державного кордону на Сумщині.
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08.03.2025 20:15 Ответить
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08.03.2025 19:21 Ответить
"Хамелеон"
... Я ему покажу Кузькину мать!.. Елдырин,- обращается надзиратель к городовому,- узнай, чья это собака, и составляй протокол! А собаку истребить надо. Немедля! Она наверное бешеная... Чья это собака, спрашиваю?- Это, кажись, генерала Жигалова! - кричит кто-то из толпы.- Генерала Жигалова? Гм!.. Сними-ка, Елдырин, с меня пальто... Ужас как жарко! Должно полагать, перед дождем... Одного только я не понимаю: как она могла тебя укусить? - обращается Очумелов к Хрюкину.- Нешто она достанет до пальца? Она маленькая, а ты ведь вон какой здоровила! Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом и пришла в твою голову идея, чтоб сорвать. Ты ведь... известный народ! Знаю вас, чертей!- Он, ваше благородие, цыгаркой ей в харю для смеха, а она - не будь дура и тяпни... Вздорный человек, ваше благородие!- Врешь кривой! Не видал, так, стало быть, зачем врать? Их благородие умный господин и понимают, ежели кто врет, а кто по совести, как перед богом... А ежели я вру, так пущай мировой рассудит. У него в законе сказано... Нынче все равны... У меня у самого брат в жандармах... ежели хотите знать...- Не рассуждать!- Нет, это не генеральская...- глубокомысленно замечает городовой.- У генерала таких нет. У него всё больше легавые...- Ты это верно знаешь?- Верно, ваше благородие...- Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а эта - чёрт знает что! Ни шерсти, ни вида... подлость одна только... И этакую собаку держать?!.. Где же у вас ум? Попадись этакая собака в Петербурге или Москве, то знаете, что было бы? Там не посмотрели бы в закон, а моментально - не дыши! Ты, Хрюкин, пострадал и дела этого так не оставляй... Нужно проучить! Пора...- А может быть, и генеральская...- думает вслух городовой.- На морде у ней не написано... Намедни во дворе у него такую видел.- Вестимо, генеральская! - говорит голос из толпы.- Гм!.. Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто... Что-то ветром подуло... Знобит... Ты отведешь ее к генералу и спросишь там. Скажешь, что я нашел и прислал... И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу... Она, может быть, дорогая, а ежели каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли испортить. Собака - нежная тварь... А ты, болван, опусти руку! Нечего свой дурацкий палец выставлять! Сам виноват!.."
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08.03.2025 19:35 Ответить
" ... - Повар генеральский идет, его спросим... Эй, Прохор! Поди-ка, милый, сюда! Погляди на собаку... Ваша?- Выдумал! Этаких у нас отродясь не бывало!- И спрашивать тут долго нечего,- говорит Очумелов.- Она бродячая! Нечего тут долго разговаривать... Ежели сказал, что бродячая, стало быть и бродячая... Истребить, вот и всё.- Это не наша,- продолжает Прохор.- Это генералова брата, что намеднись приехал. Наш не охотник до борзых. Брат ихний охоч...- Да разве братец ихний приехали? Владимир Иваныч? - спрашивает Очумелов, и всё лицо его заливается улыбкой умиления.- Ишь ты, господи! А я и не знал! Погостить приехали?- В гости...- Ишь ты, господи... Соскучились по братце... А я ведь и не знал! Так это ихняя собачка? Очень рад... Возьми ее... Собачонка ничего себе... Шустрая такая... Цап этого за палец! Ха-ха-ха... Ну, чего дрожишь? Ррр... Рр... Сердится, шельма... цуцык этакий...Прохор зовет собаку и идет с ней от дровяного склада... Толпа хохочет над Хрюкиным.- Я еще доберусь до тебя! - грозит ему Очумелов и, запахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной площади."
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08.03.2025 19:39 Ответить
Дивлячись на тексти, з шостої палати прутіна-мізуліна, рашистів там радо зустріли, і пішли воно, за димом!
Іхтамнєти… там одні набори, як з ЛЄГО…!
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08.03.2025 19:21 Ответить
"Всьо харашо, прєкрасная маркіза".
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08.03.2025 19:29 Ответить
"Всьо харашо, прєкрасная Бєзугла".
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08.03.2025 19:36 Ответить
он тільки що по радіо підтвердили шо кацапов с труби знищили десантники
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08.03.2025 19:32 Ответить
Ворог просунувся в Старій Сорочині та Новій Сорочині на Курщині, - DeepState.

А так то все прекрасно. Аж 10 кацапів у трубі постріляли.
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08.03.2025 19:34 Ответить
10 залишилося живих с 100
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08.03.2025 19:36 Ответить
на цей раз журналіст Штефан
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08.03.2025 19:35 Ответить
Масованого прориву росіянами кордону на Сумщині не було

То, шо прорив був, то гуйня! Головне, не було масованого!

- Лікарю! В мене рак?
- Та так собі - рачок. Не переймайтеся! (с)
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08.03.2025 19:37 Ответить
а щаз село на 10 дворів займуть, а тоді скажуть по договору всю Сумську обл приписать
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08.03.2025 19:53 Ответить
Про Авдіївку те саме писали.
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08.03.2025 19:42 Ответить
Ще один удар по Кримському мосту готує Україна, - командувач ВМС Олексій Неїжпапа в коментарі The Guardian

Віце-адмірал стверджує, що Київ зможе зруйнувати Керченський міст.
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08.03.2025 19:43 Ответить
дик хай конкретно: час і якими засобами...
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08.03.2025 19:54 Ответить
час невідомий, TLK1000.
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08.03.2025 22:19 Ответить
Краще б зберегти людей і спорядження. Звичайно що багато вбитих росіян, але навіщо Україні піррові перемоги?
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08.03.2025 19:45 Ответить
А якщо всіх росіян вб'ють, то це теж піррова перемога?
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08.03.2025 22:13 Ответить
Якщо сил вистачає, ти це добре. Якщо ні, краще зберегти себе за можливості.
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08.03.2025 22:22 Ответить
Зепідори, просто скажіть людям правду. Да. Є Прорив. Да. Ми пройобуйєм. Да. Ми відходим.
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08.03.2025 20:29 Ответить
А коли, взагалі, зелено-сині шмарклі людям правду казали?
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08.03.2025 22:16 Ответить
Черговий копіум.
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08.03.2025 21:05 Ответить
https://x.com/RudijLis



https://x.com/RudijLis

Pandamonium @RudijLis



https://x.com/RudijLis/status/1898432369230819488

Збираю коменти про шкурську аферу блазня і єрмака - це шок Правди ми не взнаєм ніколи. Найстрашне попереду - тисячі наших військових буде вбито, взято в полон, а кацапи прорвуть кордон на Сумщині. Всі, хто служить зеленому чорту, бреше, що його влада легітимна - співучасники

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08.03.2025 21:29 Ответить
Значить, таки правда.
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08.03.2025 22:14 Ответить
Це ще залишилось в Україні два гнізда, котрі дають подібну херь - цензор та марахвон. Нормальни люди вже давно забили х...й на всю Україну - Одеса -п'ють та гуляють Киьов - у два рази більше, ... Мать вашу, українці, у 22 році ми були, майже всі, як одне едине - встояти та знищити ращистів. Але пройшов маленький час - і більшість готова голосувати за ***...а - тобіш медведчука.
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09.03.2025 00:00 Ответить
 
 