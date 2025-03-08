Российские штурмовики через трубу газопровода просочились в Суджу. Район их сосредоточения обнаружен, осуществляется ликвидация, - Бутусов

Ситуация в санитарной зоне на Курщине продолжает обостряться и требует немедленных решений командования.

Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его словам, враг продолжает массированные атаки по всему фронту Курской санитарной зоны. Российские и корейские войска здесь имеют значительное превосходство в силах, и враг атакует непрерывно, не считаясь с потерями.

"Фронт санитарной зоны узкий, и враг с флангов взял под щильный огневой контроль наши пути сообщения. Теперь удерживаться там максимально сложно, тяжелее всего из всех других участков фронта", - отмечает Бутусов.

Он также заявил, что сегодня обнаружено просачивание вражеской пехоты в районе города Суджа - россияне использовали трубу газопровода для того чтобы перебросить незаметно для дронов штурмовую роту, и вклинились в наши боевые порядки.

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"Труба взята под усиленное наблюдение, район сосредоточения штурмовиков обнаружен, осуществляется ликвидация врага", - добавляет журналист.

По его мнению, дальнейшее содержание санитарной зоны на Курщине не оправдано с тактической точки зрения.

"Политические мотивы всем понятны, но должна быть и чисто военная логика. Я считаю Курскую операцию успешной только потому, что на первом этапе с малыми потерями удавалось наносить во много раз большие потери врагу.

Но успешная операция сейчас превратилась в сплошной героизм. Если есть силы отбросить врага, а прикрыть коммуникации - тогда логика в таких действиях есть. Если. Успех на войне - это достижение выгодного тактического положения, возможность наносить значительно больше потерь врагу, чем своим", - добавляет он.

"Нужны решения.

И нужна организация единого центра управления и организации боевых действий БПЛА и РЭБ, где должны командовать компетентные командиры, желательно - командиры действующих боеспособных частей БПЛА, как это сделали в Покровске в ОТУ "Донецк". В высокотехнологичной войне для управления дронами нужны командиры, которые лучше других умеют дроны применять, а не просто любые руководители, которые любят смотреть стримы в телевизоре. И такие качественные командиры дроновых войск в нашей армии есть, проблема только в том, чтобы именно они были назначены и начали принимать решения на оперативно-тактическом уровне", - резюмирует он.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг продвинулся в Старой Сорочине и Новой Сорочине на Курщине.

Ситуация в Курской области

Ранее в ЦПД заявили, что в пограничье Сумщины продолжаются сложные бои, российские штурмовые группы пытаются прорываться и двигаться в сторону трассы от Юнаковки до Суджи на Курщине.