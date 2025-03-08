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Новости Боевые действия на Курщине Операция ВСУ на Курщине Угроза окружения
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Российские штурмовики через трубу газопровода просочились в Суджу. Район их сосредоточения обнаружен, осуществляется ликвидация, - Бутусов

Бои на Курщине

Ситуация в санитарной зоне на Курщине продолжает обостряться и требует немедленных решений командования.

Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его словам, враг продолжает массированные атаки по всему фронту Курской санитарной зоны. Российские и корейские войска здесь имеют значительное превосходство в силах, и враг атакует непрерывно, не считаясь с потерями.

"Фронт санитарной зоны узкий, и враг с флангов взял под щильный огневой контроль наши пути сообщения. Теперь удерживаться там максимально сложно, тяжелее всего из всех других участков фронта", - отмечает Бутусов.

Он также заявил, что сегодня обнаружено просачивание вражеской пехоты в районе города Суджа - россияне использовали трубу газопровода для того чтобы перебросить незаметно для дронов штурмовую роту, и вклинились в наши боевые порядки.

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"Труба взята под усиленное наблюдение, район сосредоточения штурмовиков обнаружен, осуществляется ликвидация врага", - добавляет журналист.

По его мнению, дальнейшее содержание санитарной зоны на Курщине не оправдано с тактической точки зрения.

"Политические мотивы всем понятны, но должна быть и чисто военная логика. Я считаю Курскую операцию успешной только потому, что на первом этапе с малыми потерями удавалось наносить во много раз большие потери врагу.

Но успешная операция сейчас превратилась в сплошной героизм. Если есть силы отбросить врага, а прикрыть коммуникации - тогда логика в таких действиях есть. Если. Успех на войне - это достижение выгодного тактического положения, возможность наносить значительно больше потерь врагу, чем своим", - добавляет он.

"Нужны решения.

И нужна организация единого центра управления и организации боевых действий БПЛА и РЭБ, где должны командовать компетентные командиры, желательно - командиры действующих боеспособных частей БПЛА, как это сделали в Покровске в ОТУ "Донецк". В высокотехнологичной войне для управления дронами нужны командиры, которые лучше других умеют дроны применять, а не просто любые руководители, которые любят смотреть стримы в телевизоре. И такие качественные командиры дроновых войск в нашей армии есть, проблема только в том, чтобы именно они были назначены и начали принимать решения на оперативно-тактическом уровне", - резюмирует он.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг продвинулся в Старой Сорочине и Новой Сорочине на Курщине.

Ситуация в Курской области

Ранее в ЦПД заявили, что в пограничье Сумщины продолжаются сложные бои, российские штурмовые группы пытаются прорываться и двигаться в сторону трассы от Юнаковки до Суджи на Курщине.

Автор: 

Бутусов Юрий (4343) Курск (1072) Суджа (45)


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Топ комментарии
+29
Це вже ж було в Авдіівці - кацапи через трубу виишли нашим за спину - чого не вчимося?
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08.03.2025 12:22
+24
Так і знав що трубу треба максимально руйнувати.
Вони здається і під , як її, Авдієвкою (?) колектори підземні використовували.
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08.03.2025 12:20
+20
Потрібно підірвати той газогін, щоби не було шляху відступу для ворога і далі щоби не просочувались в наші тили.
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08.03.2025 12:20
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Тю, так газ до повного в трубу
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08.03.2025 13:41 Ответить
Где ты его возьмешь газ?
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09.03.2025 20:46 Ответить
На початку наступало 2 бригади - 8 тис, потім додоли третю 47-му. А не "40 тисяч".
Козломордих було більше - десь 15 тисяч, в основному срочнікі.
Вся твоя писанина тупо лайно...
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08.03.2025 13:49 Ответить
Чекаємо вечірній патужний висер від потужного гівнокомандувача. Що все збс і відводити війська не треба. Поки а курську тримались більш меньш це було цікаво і медійно… і патронський піарився на цьому. А як припекло і різко з інфополя курськ зник))
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08.03.2025 13:50 Ответить
Курская операция исключительно политический пиар, если у тебя на основных направлениях дела паршиво и нехватка всего что только можно, какого чёрта ты открываешь "второй фронт", ведь тебе понадобиться вдвое больше солдат, техники и боеприпасов, чтобы это понять, не надо заканчивать военную академию.
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08.03.2025 14:20 Ответить
Дело даже не в этом. У них нет плана и целей. Так что да - чистый пиар. Мало того, перекидывание людей помогло России захватить наши территории.
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08.03.2025 16:11 Ответить
Труби треба контролювати та тримати під рукою газ, щоб перетворювати подібні замкнені простори в колективні могили.
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08.03.2025 14:36 Ответить
Це по руськи називається "смєкалка", дивно що наші ту трубу не замінували к хєрам. Мабуть шо точно нізя, бо миж не такі
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08.03.2025 14:38 Ответить
Мирослав Гай повідомляє, що ДРГ ворога з труби чекали, була влаштована засідка, 80% групи вже вантаж 200, зараз добивають недобитки. І вони не встигли розсипатися на місцевості, їх накрили купою, а про трубу подбали, що через неї ніхто не втік назад.
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08.03.2025 14:42 Ответить
Ты веришь этому?Ты низша раса.Вонючий свинохохол.Ваша участь нам евреям и полякам прислуживать
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09.03.2025 20:49 Ответить
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08.03.2025 14:45 Ответить
Gavno techiot po trubam , kak simbolichno . 😁💩💩
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08.03.2025 14:45 Ответить
Діло - труба....
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08.03.2025 14:59 Ответить
Ой, ну понеслось. Раз уже и генералиссимус Бутусов об этом пишет... Ой, тут же нельзя так писать))
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08.03.2025 15:23 Ответить
Закладіть добрячий фугас в трубу... Вони там з кровянки з вух поздихають. І очі повилязять з орбіт...
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08.03.2025 15:28 Ответить
Надо срочно вносить в конституцию эту Курвщину. Так же, как они. Иначе очень сомневаюсь, что если дело дойдет до какого-то там "перемирия" и процессом будет заниматься этот идиот, получится выменять эту занятую кацапскую территорию на что-то, занятое ими.
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08.03.2025 15:42 Ответить
Тупенький рашист, вали к своим ванькам, тут тебе долго не протянуть
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08.03.2025 16:23 Ответить
Войьовничу меньшість, думаючу, зеленский знишив. Залишилась - какая разница. Також і в ЗСУ.
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08.03.2025 15:49 Ответить
Так це, мабуть, ті ж рашисти, що труби підірвали у північних потоків??
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08.03.2025 17:03 Ответить
Зачем на этих педиков тратить пули, пустите в трубу газ и пусть отдыхают!
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08.03.2025 17:13 Ответить
***** як несподівано
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08.03.2025 17:27 Ответить
А наші й1обані командири цього не могли передбачити? Перекрити (замінувати, підурвати) ****** трубу ? Скільки спілкуюся з фронтовиками, кажуть що є дві (2) проблеми : кацапи і командири. Один так прямо і сказав, що з такими командирами ми війну не виграємо.
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08.03.2025 18:01 Ответить
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08.03.2025 18:19 Ответить
всех поубивали нах, но придется отступать.
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09.03.2025 21:57 Ответить
Це нормально. Головне зберегти наших людей.
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09.03.2025 22:02 Ответить
у нас розвіда є взагалі? 2ий раз на ті ж граблі
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08.03.2025 18:52 Ответить
Повилазили з газових плит.
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08.03.2025 20:00 Ответить
Так по трубе они и до Львова дойдут
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08.03.2025 21:17 Ответить
Думаю що зсу має бути олією. Ї тиснуть в одному боці вона вилазить в іншому. З мінімальними витратами.
Бути камінням, її просто росторощать.
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09.03.2025 10:56 Ответить
А який тариф за постачання рузьгих газопроводом?
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09.03.2025 11:26 Ответить
А боевых ослов, на использование которых их госдума дала добро 6 февраля этого года, тоже в газопровод засовывали что бы они вместо пидоров на себе тянули боеприпасы и амуницию? Я когда это услышал,то вначале не поверил,думал что фэйк. Но когда на их гамносайте увидел это, то я не поверил своим глазам. Вот копия с лента.ру этих новостей. Заранее извиняюсь за эту кацапскую новость

«Нам выдали ослика, он во взводе обеспечения», - сказал солдат, указав, что осла предложили использовать для доставки грузов на передовую.

Соболев признал, что большинство подразделений в зоне СВО испытывает логистические трудности. В этой ситуации в использовании вьючных животные нет ничего необычного, сказал он.

«Пусть лучше осла убьют, чем двух человек, которые на машине везут груз», - заявил генерал. Он напомнил, что животных использовали в том числе и во время Великой Отечественной войны. «Собак использовали, (...) две мины загружали на них, и они бежали туда, где эти мины были необходимы», - пояснил депутат." И эти дикари хотят захватить весь мир? Ну-ну.
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09.03.2025 13:19 Ответить
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