Российские штурмовики через трубу газопровода просочились в Суджу. Район их сосредоточения обнаружен, осуществляется ликвидация, - Бутусов
Ситуация в санитарной зоне на Курщине продолжает обостряться и требует немедленных решений командования.
Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
По его словам, враг продолжает массированные атаки по всему фронту Курской санитарной зоны. Российские и корейские войска здесь имеют значительное превосходство в силах, и враг атакует непрерывно, не считаясь с потерями.
"Фронт санитарной зоны узкий, и враг с флангов взял под щильный огневой контроль наши пути сообщения. Теперь удерживаться там максимально сложно, тяжелее всего из всех других участков фронта", - отмечает Бутусов.
Он также заявил, что сегодня обнаружено просачивание вражеской пехоты в районе города Суджа - россияне использовали трубу газопровода для того чтобы перебросить незаметно для дронов штурмовую роту, и вклинились в наши боевые порядки.
"Труба взята под усиленное наблюдение, район сосредоточения штурмовиков обнаружен, осуществляется ликвидация врага", - добавляет журналист.
По его мнению, дальнейшее содержание санитарной зоны на Курщине не оправдано с тактической точки зрения.
"Политические мотивы всем понятны, но должна быть и чисто военная логика. Я считаю Курскую операцию успешной только потому, что на первом этапе с малыми потерями удавалось наносить во много раз большие потери врагу.
Но успешная операция сейчас превратилась в сплошной героизм. Если есть силы отбросить врага, а прикрыть коммуникации - тогда логика в таких действиях есть. Если. Успех на войне - это достижение выгодного тактического положения, возможность наносить значительно больше потерь врагу, чем своим", - добавляет он.
"Нужны решения.
И нужна организация единого центра управления и организации боевых действий БПЛА и РЭБ, где должны командовать компетентные командиры, желательно - командиры действующих боеспособных частей БПЛА, как это сделали в Покровске в ОТУ "Донецк". В высокотехнологичной войне для управления дронами нужны командиры, которые лучше других умеют дроны применять, а не просто любые руководители, которые любят смотреть стримы в телевизоре. И такие качественные командиры дроновых войск в нашей армии есть, проблема только в том, чтобы именно они были назначены и начали принимать решения на оперативно-тактическом уровне", - резюмирует он.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг продвинулся в Старой Сорочине и Новой Сорочине на Курщине.
Ситуация в Курской области
Ранее в ЦПД заявили, что в пограничье Сумщины продолжаются сложные бои, российские штурмовые группы пытаются прорываться и двигаться в сторону трассы от Юнаковки до Суджи на Курщине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Козломордих було більше - десь 15 тисяч, в основному срочнікі.
Вся твоя писанина тупо лайно...
Бути камінням, її просто росторощать.
«Нам выдали ослика, он во взводе обеспечения», - сказал солдат, указав, что осла предложили использовать для доставки грузов на передовую.
Соболев признал, что большинство подразделений в зоне СВО испытывает логистические трудности. В этой ситуации в использовании вьючных животные нет ничего необычного, сказал он.
«Пусть лучше осла убьют, чем двух человек, которые на машине везут груз», - заявил генерал. Он напомнил, что животных использовали в том числе и во время Великой Отечественной войны. «Собак использовали, (...) две мины загружали на них, и они бежали туда, где эти мины были необходимы», - пояснил депутат." И эти дикари хотят захватить весь мир? Ну-ну.