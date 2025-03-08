10 тысяч украинских военных находятся под угрозой окружения на Курщине, - The Telegraph

Десять тысяч украинских военных находятся под угрозой окружения на Курщине после того, как Россия прорвала линию фронта и стала наступать на ключевую линию снабжения с двух направлений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph.

Младший сержант, который общался с The Telegraph, сказал, что Украина рассматривает возможность выхода из Курской области, чтобы избежать дальнейших потерь.

"Мы хотим избежать потерь. Страх окружения реальный", - заявил он.

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Издание напоминает, что карты из украинского военного блога Deepstate показывают, что примерно три четверти украинских сил внутри России почти полностью окружены и почти разделены на две части.

Войска, оставшиеся у российской границы, соединены коридором длиной около одного километра и шириной менее 500 метров в самом узком месте.

Единственная украинская дорога к Судже сейчас находится в радиусе действия российских беспилотников, что затрудняет усилия по удержанию района и отступлению, если это будет необходимо.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг продвинулся в Старой Сорочине и Новой Сорочине на Курщине.

Ситуация в Курской области

Ранее в ЦПД заявили, что в пограничье Сумщины продолжаются сложные бои, российские штурмовые группы пытаются прорываться и двигаться в сторону трассы от Юнаковки до Суджи на Курщине.