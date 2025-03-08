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Новости Боевые действия на Курщине Наступление РФ на Курщине
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10 тысяч украинских военных находятся под угрозой окружения на Курщине, - The Telegraph

Бои в Курской области: что известно

Десять тысяч украинских военных находятся под угрозой окружения на Курщине после того, как Россия прорвала линию фронта и стала наступать на ключевую линию снабжения с двух направлений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph.

Младший сержант, который общался с The Telegraph, сказал, что Украина рассматривает возможность выхода из Курской области, чтобы избежать дальнейших потерь.

"Мы хотим избежать потерь. Страх окружения реальный", - заявил он.

Также читайте: ВСУ могут выйти из Курской области в течение двух недель, - NYP

Издание напоминает, что карты из украинского военного блога Deepstate показывают, что примерно три четверти украинских сил внутри России почти полностью окружены и почти разделены на две части.

Войска, оставшиеся у российской границы, соединены коридором длиной около одного километра и шириной менее 500 метров в самом узком месте.

Единственная украинская дорога к Судже сейчас находится в радиусе действия российских беспилотников, что затрудняет усилия по удержанию района и отступлению, если это будет необходимо.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг продвинулся в Старой Сорочине и Новой Сорочине на Курщине.

Ситуация в Курской области

Ранее в ЦПД заявили, что в пограничье Сумщины продолжаются сложные бои, российские штурмовые группы пытаются прорываться и двигаться в сторону трассы от Юнаковки до Суджи на Курщине.

Автор: 

окружение (45) боевые действия (3917) Курск (1072)


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Топ комментарии
+26
Любителі 95 кварталу будуть валити на американського .
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08.03.2025 08:36
+25
Після переговорів у сша рейтинг ЗЕ виріс миттево з З 4% до 67%
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08.03.2025 08:24
+24
Сирський виходь , підлий трус !
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08.03.2025 08:23
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Ну у нас те саме уже пару днів говорять, що траса під вогневим контролем орків, і там дуже складно щось доставити...
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08.03.2025 11:11 Ответить
Кляті піндоси, що творять , не дають волідьці обрубати кліщі , або вивести людей з оточення .Який же тепер з нього після цього полководець? Трамп , Венс ви скотиняки, навіщо волідьку слави лишаєте? Негайно дозвольте волідці деблокувати оточення, гади, особливо Маск!
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08.03.2025 10:13 Ответить
Яке оточення??? Наш тил впирається у територію України.
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08.03.2025 11:11 Ответить
Мінімум вогнем.
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08.03.2025 14:02 Ответить
але ти тупе
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09.03.2025 08:12 Ответить
Надо наступать на Белгород, чтобы оттянуть силы раши от Курска!
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08.03.2025 10:48 Ответить
дєбіл ..наступальщік.. ти гдє ??? карти пакажи і направлєнія ударов
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08.03.2025 13:43 Ответить
вакула, ну ведь это ты дебил. Даже не спорь!
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08.03.2025 14:08 Ответить
євгєній онєгін а не сходить тобі за крейсером ..масква.. нафуй . можеш не дякувати . я знаю що ти вже пішов
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08.03.2025 19:55 Ответить
Сам иди.
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10.03.2025 10:30 Ответить
Творожніков має шось робити. Бо в нас і так карт нема, а як що втратим Курськ, то це 100% капітуляція.
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08.03.2025 11:10 Ответить
Курськ нам і не належав ,нам би Суми не втратити і військових в курській області.
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08.03.2025 16:14 Ответить
цілком може бути "зелених слуг " "добавка захисників України" до захисників "Азова"
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08.03.2025 11:31 Ответить
клоунада з послаблення оборони і саботажу імені єрмакозела закінчується нічим. Нагадую про те що клоун не думає стратегічно, замість нього це роблять інші люди завгоспи, ларйочники, якісь ліві баби і аферисти
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08.03.2025 12:51 Ответить
Наказу на вихід може не бути, як в Вугледарі ,чи буде з запізненням. Ви ж розумієте хто
в нас командує.
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08.03.2025 16:21 Ответить
я ж гооврил будет кусркий котел, или суджанский, как только кацапы начинаю давит всем. то сысркий тупит по полном, он начал операцию, бо в Курске не было таких боев как на Донбассе, кретин, тупорылое ху.локасапске. пока одна мразь уничтожает солдат в котлах, вторые надо мобилизуруать, пздц.
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08.03.2025 14:10 Ответить
Пане Сирський, курські понти вже закінчуються, чи як?
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08.03.2025 14:38 Ответить
Не треба скігліті! Маємо 360 + видів дорожних знаків, 60 + видів дорожної розмітки, 15 водійських категорій!! І це лише початок! Слава Сервісному центру МВС! Хвала і слава!
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08.03.2025 15:25 Ответить
Звісно, якщо доводити ситуацію до котлів, то військових не залишиться.
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08.03.2025 15:58 Ответить
Це нормально,це "результат" роботи сирського,тому його і тримать,а не женуть в шию.
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08.03.2025 17:41 Ответить
"...Молодший сержант, розглядає можливість виходу з Курської області..."
молодший сержант - рішає за +/-10'000 в/сл
він сам вийде чи з своїм відділенням (+/- 10 в/сл)?
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08.03.2025 18:24 Ответить
На карті deepstate і близько немає ніякого оточення. Що за ІПСО? А як звати молодшого сержанта, який спілкувався з The Telegraph, випадково не Наполеон?
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08.03.2025 19:38 Ответить
Все норм.Не паникуйте.
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08.03.2025 20:06 Ответить
Спочатку Сирський погнав в Курську область найбільш боєздатні частини. При цьому були здані міста та селища в Донецькій та Луганській областях. Тепер Сирський проїбав можливості москалів з корейцями та не вчиняє жодних адекватних дій щоби або врятувати становище в Курській області або вивести звідти особовий склад та техніку. До перемовин підготував Україну як належить потужному агенту впливу кремля. Шо отримає, орден суворова, чи зірку з орденом леніна?
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08.03.2025 20:11 Ответить
Ну так если всех все устраивает, то почему бы и нет.
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08.03.2025 21:53 Ответить
Виходить за межі лінії партії. На прогнившому ланжероні можна їздити і не помічати проблему, але в один непідходящий момент вся гниль рухне і наслідки можуть бути набагато гіршими ніж коли ти вмієш вчасно зупинитись.
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09.03.2025 01:59 Ответить
Щось тухлий творожок затих. Паскуда.
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09.03.2025 00:39 Ответить
За помилки зільоних ***...сосів розплатяться наші військові?
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09.03.2025 08:50 Ответить
Вот как надо воевать и освобождать, у раши не получалось они меняли руководство и стратегию до тех пор пока это не начало работать. Что с Сырским он же явно уничтожает может не хочет но у него не получается
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09.03.2025 09:00 Ответить
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