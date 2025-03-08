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Воины 3 ОШБр уничтожили вражеские мотоциклы, орудия, ПЗРК, а также атаковали немало российских солдат. ВИДЕО
На Харьковщине воины 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили вражеские мотоциклы, орудия, ПЗРК. Также бойцы атаковали немало российских солдат.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.
"Успешно отработали по противнику операторы "Primus" с 1-го штурмбата", - добавили бойцы.
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Ігор Смотренко #536351
показать весь комментарий08.03.2025 17:33 Ответить Мне нравится 1
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