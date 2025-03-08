Воины 3 ОШБр уничтожили вражеские мотоциклы, орудия, ПЗРК, а также атаковали немало российских солдат. ВИДЕО

На Харьковщине воины 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили вражеские мотоциклы, орудия, ПЗРК. Также бойцы атаковали немало российских солдат.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

"Успешно отработали по противнику операторы "Primus" с 1-го штурмбата", - добавили бойцы.

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