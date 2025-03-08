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Бойцы 4-го батальона Сила Свободы НГУ "Рубіж" взяли в плен двух оккупантов. ВИДЕО
Бойцы 4-го батальона Сила Свободы НГУ "Рубіж" взяли в плен двух оккупантов. Военнослужащие РФ выбрали жизнь вместо бессмысленной гибели и добровольно сдались в плен украинским защитникам.
После переговоров с украинской стороной они вышли из укрытия под наблюдением дрона и направились к позициям бойцов Национальной гвардии Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
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Московитів, вчергове полонили і спасли їм життя, Українці, від яких трамп, вимагає ультимативно, припинення вогню, як колись у 2019 році, це зробив зеленський (просто, перестать стрелять….)
Тому, він і пожовтів на лиці… Чи то у нього, гламурний макіяж…, для зґвалтування України?