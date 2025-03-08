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Бойцы 4-го батальона Сила Свободы НГУ "Рубіж" взяли в плен двух оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 4-го батальона Сила Свободы НГУ "Рубіж" взяли в плен двух оккупантов. Военнослужащие РФ выбрали жизнь вместо бессмысленной гибели и добровольно сдались в плен украинским защитникам.

После переговоров с украинской стороной они вышли из укрытия под наблюдением дрона и направились к позициям бойцов Национальной гвардии Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19011) плен (2594) Национальная гвардия (2104)


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Молодці!!! Дякуємо!!
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08.03.2025 16:41 Ответить
Животворна пNздюлина від ЗСУ врятувала під@рів від кабздона.
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08.03.2025 16:49 Ответить
У отого трампа-бите вухо, буде нервова істерика, від вереляку за звітування ****** за ультиматуми Україні, для її капітуляції, і на тобі, рашистів полонили Українці!!!
Московитів, вчергове полонили і спасли їм життя, Українці, від яких трамп, вимагає ультимативно, припинення вогню, як колись у 2019 році, це зробив зеленський (просто, перестать стрелять….)
Тому, він і пожовтів на лиці… Чи то у нього, гламурний макіяж…, для зґвалтування України?
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08.03.2025 16:51 Ответить
Бійці - свободівці , ви достойні нащадки наших попередників вояків УПА , ви авангард нації нескорених українців ! Слава Україні !
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08.03.2025 17:02 Ответить
Я б цих підарів завалив..
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08.03.2025 17:36 Ответить
Надеюсь это не очень свежее видео, а иначе наверно можно вычислить позиции 4-го батальона.
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08.03.2025 17:43 Ответить
Я його розчарую - не будуть тут до них гарно відноситись! Або погано, або дуже погано...
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08.03.2025 20:28 Ответить
Коли приїхали солдати, їхній вигляд змінився
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09.03.2025 15:06 Ответить
 
 