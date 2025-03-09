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Новости Встреча глав МИД G7 в Канаде
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В Канаде состоится встреча глав МИД G7 - будут говорить об Украине

канада

С 12 по 14 марта Канада будет принимать встречу министров иностранных дел G7.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявили в офисе председательства Канады в G7.

Обсуждения сосредоточатся на Украине, ситуации на Ближнем востоке, индийско-тихоокеанском регионе, в Южной и Северной Америках, а также в Африке", - говорится и сообщении.

Напомним, Канада готова предоставить войска в миротворческие силы Великобритании и Франции, если в Украине будет прекращение огня.

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Автор: 

G7 (833) Канада (2073) Украина (44908)


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09.03.2025 08:24 Ответить
А может быть лучше что-то конкретное сделать для Украины, например, дать дальнобойные ракеты, новые самолёты, танки ,а то разговорами рашистов не остановить?
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09.03.2025 08:25 Ответить
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09.03.2025 09:04 Ответить
Меньше слов больше действий, иначе доболтаетесь до окончательного становления и укрепления четвертого Z рейха с плешивым фюрером.
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09.03.2025 08:40 Ответить
Трамп сказав шо потрібно сімку перетворювати на вісімку - з рашкою
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09.03.2025 08:55 Ответить
 
 