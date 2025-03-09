В Канаде состоится встреча глав МИД G7 - будут говорить об Украине
С 12 по 14 марта Канада будет принимать встречу министров иностранных дел G7.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявили в офисе председательства Канады в G7.
Обсуждения сосредоточатся на Украине, ситуации на Ближнем востоке, индийско-тихоокеанском регионе, в Южной и Северной Америках, а также в Африке", - говорится и сообщении.
Напомним, Канада готова предоставить войска в миротворческие силы Великобритании и Франции, если в Украине будет прекращение огня.
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Ksenia VB
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