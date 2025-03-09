Атака на Киев и область: на подступах к столице за ночь было сбито 12 вражеских дронов. В области последствия вражеской атаки фиксируются в двух районах

Ночью на подступах к Киеву было зафиксировано 33 вражеских БПЛА. 12 из них уничтожены средствами ПВО, остальные - локально потеряны или покинули воздушное пространство. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели, повреждения фиксируются в Бучанском и Броварском районах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КГВА и начальника Киевской ОГА Николая Калашника.

Отмечается, что в Киеве информация о повреждениях и пострадавших в результате падения обломков отсутствует.

В результате российской атаки повреждено хозяйственное здание в Броварском районе. Также три автомобиля повреждены в двух населенных пунктах Бучанского района.

"В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет.

Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено", - отметил Калашник.

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