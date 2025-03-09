Силы ПВО сбили 73 БпЛА из 119, еще 37 - локально потеряны, - Воздушные силы

В ночь на 9 марта 2025 года противник атаковал 119 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с шести направлений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 73-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях", - говорится в сообщении.

37 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадали Донецкая, Харьковская, Полтавская, Черкасская, Сумская и Запорожская области.

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