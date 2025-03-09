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Ночью враг в очередной раз атаковал Полтавщину: повреждены хозяйственные постройки.

Ночью беспилотник атаковал Лубенский район

На Полтавщине в результате атаки российских беспилотников повреждены хозяйственные постройки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Полтавской ОГА.

В Лубенском районе в результате падения БпЛА были разрушены две хозяйственные постройки. Пострадавших нет. Пожар ликвидировали.

Напомним, 8 марта 2025 года в 21:54 российские войска атаковали Дружковку Донецкой области. Предварительно, для обстрела враг использовал бомбу "УМПБ Д-30 СН".

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Автор: 

беспилотник (3520) Полтавская область (1144) Лубенский район (10)


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