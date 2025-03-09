Ночью враг в очередной раз атаковал Полтавщину: повреждены хозяйственные постройки.

На Полтавщине в результате атаки российских беспилотников повреждены хозяйственные постройки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Полтавской ОГА.

В Лубенском районе в результате падения БпЛА были разрушены две хозяйственные постройки. Пострадавших нет. Пожар ликвидировали.

Напомним, 8 марта 2025 года в 21:54 российские войска атаковали Дружковку Донецкой области. Предварительно, для обстрела враг использовал бомбу "УМПБ Д-30 СН".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночью российской дрон в очередной раз атаковал Сумы. ФОТО