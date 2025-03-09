Ночью враг в очередной раз атаковал Полтавщину: повреждены хозяйственные постройки.
На Полтавщине в результате атаки российских беспилотников повреждены хозяйственные постройки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Полтавской ОГА.
В Лубенском районе в результате падения БпЛА были разрушены две хозяйственные постройки. Пострадавших нет. Пожар ликвидировали.
Напомним, 8 марта 2025 года в 21:54 российские войска атаковали Дружковку Донецкой области. Предварительно, для обстрела враг использовал бомбу "УМПБ Д-30 СН".
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