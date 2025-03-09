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Новости Фото Атака БПЛА на Сумы
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Ночью российский дрон в очередной раз атаковал Сумы. ФОТО

Ночью 9 марта город Сумы в очередной раз атаковал вражеский БпЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумском городском совете.

Дрон типа "Молния" повредил офисное помещение: выбито 11 окон. Без пострадавших.

Дрон в очередной раз атаковал Сумы

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беспилотник (3520) Сумская область (2984) Сумы (1071) Сумский район (98)


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Чому не влаштувати московитам Добропілля, кожен день?!
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09.03.2025 08:35 Ответить
У Омані про таке не домовлялись
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09.03.2025 08:53 Ответить
 
 