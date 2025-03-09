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Ночью российский дрон в очередной раз атаковал Сумы. ФОТО
Ночью 9 марта город Сумы в очередной раз атаковал вражеский БпЛА.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумском городском совете.
Дрон типа "Молния" повредил офисное помещение: выбито 11 окон. Без пострадавших.
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Isolda Peres
показать весь комментарий09.03.2025 08:35 Ответить Мне нравится 1
Oleg Zaporogec
показать весь комментарий09.03.2025 08:53 Ответить Мне нравится 1
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