Ночью российский дрон в очередной раз атаковал Сумы. ФОТО

Ночью 9 марта город Сумы в очередной раз атаковал вражеский БпЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумском городском совете.

Дрон типа "Молния" повредил офисное помещение: выбито 11 окон. Без пострадавших.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский беспилотник попал возле жилых домов в Сумах, произошел пожар