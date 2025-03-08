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Новости Атака БПЛА на Сумы
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Российский беспилотник попал возле жилых домов в Сумах, произошел пожар

шахед атаковал Сумы

Поздно вечером субботы, 8 марта, российский БПЛА попал возле жилых домов в Сумах.

Об этом сообщают Сумская ГВА и и.о. городского головы Артем Кобзарь, информирует Цензор.НЕТ.

"Попадание БПЛА в городе возле жилых домов. Последствия уточняются", - сообщила городская администрация.

В свою очередь Кобзарь сообщил, что из-за удара "шахеда" произошел пожар в одном из зданий.

На месте работают соответствующие службы. Информации о раненых или погибших пока нет.

Ранее сообщалось, что вечером субботы, 8 марта, в воздушном пространстве Украины фиксировались ударные российские беспилотники. Первые группы БПЛА оккупанты запустили с севера.

Также смотрите: Войска РФ атаковали дронами Сумы. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

пожар (5930) Сумская область (2984) Сумы (1071) Шахед (929) Сумский район (98)


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