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Российский беспилотник попал возле жилых домов в Сумах, произошел пожар
Поздно вечером субботы, 8 марта, российский БПЛА попал возле жилых домов в Сумах.
Об этом сообщают Сумская ГВА и и.о. городского головы Артем Кобзарь, информирует Цензор.НЕТ.
"Попадание БПЛА в городе возле жилых домов. Последствия уточняются", - сообщила городская администрация.
В свою очередь Кобзарь сообщил, что из-за удара "шахеда" произошел пожар в одном из зданий.
На месте работают соответствующие службы. Информации о раненых или погибших пока нет.
Ранее сообщалось, что вечером субботы, 8 марта, в воздушном пространстве Украины фиксировались ударные российские беспилотники. Первые группы БПЛА оккупанты запустили с севера.
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