Starlink является основой украинской армии. Вся их линия фронта рухнула бы, если бы я ее выключил, - Маск

Американский миллиардер и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск убежден, что Starlink является ключевым для Сил обороны Украины, потому что без него линия фронта рухнула бы.

Об этом заявил генеральный директор SpaseX Илон Маск в сети X (Twitter), информирует Цензор.НЕТ.

"Я буквально вызвал Путина к физическому бою один на один с Украиной, и моя система Starlink является основой украинской армии. Вся их линия фронта рухнула бы, если бы я ее выключил", - заверил он.

Маск также добавил, что его "возмущают годы бойни в тупике, который Украина неизбежно потеряет".

"Тот, кто действительно неравнодушен, по-настоящему думает и по-настоящему понимает, хочет, чтобы мясорубка остановилась", - добавил он.

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Напомним, ранее Маск заявил, что Зеленский стремится к "вечной войне" и "бесконечной мясорубке". Маск также объяснил, почему изменилось его отношение к Украине.