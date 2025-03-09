Starlink является основой украинской армии. Вся их линия фронта рухнула бы, если бы я ее выключил, - Маск
Американский миллиардер и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск убежден, что Starlink является ключевым для Сил обороны Украины, потому что без него линия фронта рухнула бы.
Об этом заявил генеральный директор SpaseX Илон Маск в сети X (Twitter), информирует Цензор.НЕТ.
"Я буквально вызвал Путина к физическому бою один на один с Украиной, и моя система Starlink является основой украинской армии. Вся их линия фронта рухнула бы, если бы я ее выключил", - заверил он.
Маск также добавил, что его "возмущают годы бойни в тупике, который Украина неизбежно потеряет".
"Тот, кто действительно неравнодушен, по-настоящему думает и по-настоящему понимает, хочет, чтобы мясорубка остановилась", - добавил он.
Напомним, ранее Маск заявил, что Зеленский стремится к "вечной войне" и "бесконечной мясорубке". Маск также объяснил, почему изменилось его отношение к Украине.
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В первые месяцы своего первого пребывания в должности Трамп раскрыл израильского шпиона российскому послу, в результате чего МОСАД пришлось срочно его вытаскивать. По всей видимости, тайный агент работал в Сирии против русских.
Это заставило ЦРУ забеспокоиться, что давний американский шпион, глубоко засевший в Кремле, также уязвим для Трампа, который может передать его Путину. ЦРУ пришло к выводу, что риск того, что Трамп спалил или собирался сдать нашего шпиона внутри Кремля, был настолько велик, что - ценой огромных потерь для разведывательных возможностей США, которые в противном случае могли бы помочь предотвратить вторжение в Украину, - они вывезли нашего шпиона из России в первый год президентства Трампа, в 2017 году.
Аналогичным образом, когда они встретились в Хельсинки 16 июля 2018 года, Трамп и Путин в течение нескольких часов беседовали наедине, и Трамп приказал уничтожить записи своих переводчиков; также есть опасения, что большая часть их разговора велась вне слышимости американского переводчика
Через три недели после встречи Трампа с Путиным в Хельсинки 16 июля 2018 года сенатор Рэнд Пол совершил одиночную поездку в Москву, чтобы лично вручить документ или пакет документов от Трампа Путину. Его содержание до сих пор неизвестно, хотя Пол сообщил прессе, что это было «личное» письмо.
Сенатор Пол также последовательно принимал сторону Трампа и Путина в отношении войны на Украине: он единолично заблокировал пакет военной помощи в размере 40 миллиардов долларов в Сенате. Когда ФБР обыскало Мар-а-Лаго, он ответил призывом отменить Закон о шпионаже. Он также предположил, что ФБР могло «подбросить» секретные документы в Мар-а-Лаго.
Через десять дней после поездки Пола в Москву газета The New York Times сообщила, что ЦРУ было в шоке, поскольку их источники в Москве внезапно «замолчали».
Потом Трамп провел еще одну личную беседу с Путиным. Представители Белого дома сообщили Конгрессу и прессе, что Трамп заявил, что он и Путин обсуждали «лесные пожары» и «торговлю между странами». Однако на следующей неделе Трамп запросил у Управления директора национальной разведки список всех его сотрудников (включая всех наших «шпионов»), которые проработали там более 90 дней, и этот запрос вызвал у сотрудников разведки «беспокойство».
Спустя несколько месяцев после того, как Трамп покинул свой пост, имея при себе дела с секретными документами, газета The New York Times опубликовала статью под заголовком «Захвачены, убиты или скомпрометированы: ЦРУ призналось в потере десятков информаторов»:
«На прошлой неделе руководители американской контрразведки предупредили все резидентуры и базы ЦРУ по всему миру, о тревожном числе информаторов, завербованных в других странах для шпионажа в пользу Соединенных Штатов, которые были захвачены или убиты, сообщили осведомленные источники».
А теперь у Илона Маска есть доступ к платежным ведомостям всех наших шпионов и других иностранных разведчиков. Тот самый Илон Маск, который также вел секретные беседы с Путиным.
Via Дмитрий Чернышев
Тр затято повторює, що у України нема карт, а Зе пручається капітуляції, а добрий друг пу бажає миру.
Так про що будуть переговори? Про розмір контрибуції посереднику і швидкість скорочення-ліквідації ЗСУ, бо пу зайде і порядок наведе?
Знає світ добре про цей"порядок" під назвою Буча, Маріуполь і безліч інших...
Сумно дуже сумно. Ріторичне питання: а навіщо в загалі та ООН?