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Новости Атака на Хмельнитчину
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"Шахеды" атаковали Хмельницкую область: поврежден дом

шахед атакует Хмельницкую область

Ночью 9 марта 2025 года во время дроновой атаки врага наши силы ПВО уничтожили 7 вражеских БпЛА типа "Shahed" над территорией Хмельницкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате атаки повреждена крыша, потолок, стены и внутренняя отделка жилого дома.

Обращений относительно травмированных или погибших не поступало.

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Как сообщалось, всего по данным Воздушных сил, Силы ПВО сбили 73 БпЛА из 119, еще 37 - локально потеряны.

Автор: 

Шахед (929) Хмельницкая область (48)


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