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"Шахеды" атаковали Хмельницкую область: поврежден дом
Ночью 9 марта 2025 года во время дроновой атаки врага наши силы ПВО уничтожили 7 вражеских БпЛА типа "Shahed" над территорией Хмельницкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате атаки повреждена крыша, потолок, стены и внутренняя отделка жилого дома.
Обращений относительно травмированных или погибших не поступало.
Как сообщалось, всего по данным Воздушных сил, Силы ПВО сбили 73 БпЛА из 119, еще 37 - локально потеряны.
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