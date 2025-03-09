Воздух в Киеве снова ухудшился

По состоянию на 8:00 9 марта уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве высокий. Радиационный фон во всем городе в норме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

"Фиксируется повышение концентрации взвешенных веществ (пыли). Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области и метеорологические условия (в частности, низкая скорость ветра), способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха", - говорится в сообщении.

До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

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Накануне сообщалось, что качество воздуха в Киеве снова ухудшилось.