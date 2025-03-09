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Новости Загрязнение воздуха
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Воздух в Киеве снова ухудшился

В Киеве снова загрязненный воздух

По состоянию на 8:00 9 марта уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве высокий. Радиационный фон во всем городе в норме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

"Фиксируется повышение концентрации взвешенных веществ (пыли). Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области и метеорологические условия (в частности, низкая скорость ветра), способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха", - говорится в сообщении.

До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано:

  • закрыть окна;
  • ограничить пребывание на улице;
  • пить много воды;
  • если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уникальный случай для Украины: Иностранный судовладелец выплатил полную компенсацию за загрязнение моря в порту "Южный". ФОТО

Накануне сообщалось, что качество воздуха в Киеве снова ухудшилось.

Автор: 

загрязнение (256) Киев (25466)


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Пожежі? Сніг, лише кілька днів як зійшов, земля вся вогка, суцільна багнюка, на озерах і затоках ще крига стоїть. Це точно пожежі?
В 20-х числах лютого було те саме. Але всюди лежав сніг і стояли морози. Але був страшенний сморід - по всій Україні люди жалілися на це. А після того - багато зляглі хворі. Хімічні пневмонія, бронхіт, отруєння?
Але разом з цим, от чисто випадково, нам, по новинах, знову почали розповідати за "ковід" - який то "страшний грип" (і які є "добрі вакцини" до нього), мовляв, "не розслабляйтеся". І це, за збігом обставин, саме тоді, в той час, коли Україну почали щосили схилити до капітуляції.
Ну а що - зручно ж. Щойно почалася повномасштабна війна, "страшний грип" кудись втік. Щойно почали активно примушувати "до миру" - знову "намалювався". Дуже зручно. Ухвалюємо вночі закон про розпродаж української землі, надр - саджаємо всіх на "локдаун і карантин". Щоби не протестували. Нав'язуємо капітуляцію - знову "страшна хвороба" напоготові. Щоб не "відволікались на всяку дурню". А тіх сотні тисяч поліцаїв та тцк-шників, що зараз на кожному кутку, як бліх на собаці, їх можна і далі залишити там стояти (тільки втягнути костюми "хімзахисту") правильно ж? Щоб ніхто ніде не "шастав", бо ж "концтабір" "ковід"?
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09.03.2025 11:36 Ответить
В Україні із повітрям зараз не найгірша ситуація, пожежі чи ні, але проблема глобальніше.

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09.03.2025 12:23 Ответить
Задовбалась вікна туди-сюди смикати, сиджу із відкритими, нюхаю.

Мабуть принюхалась, бо запах вже став мені схожий на якийсь острівний віскі, або харчову коптильню. Якісь чи то деревні, чи то торфяні природні нотки точно є.
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09.03.2025 12:19 Ответить
 
 