Воздух в Киеве снова ухудшился
По состоянию на 8:00 9 марта уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве высокий. Радиационный фон во всем городе в норме.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.
"Фиксируется повышение концентрации взвешенных веществ (пыли). Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области и метеорологические условия (в частности, низкая скорость ветра), способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха", - говорится в сообщении.
До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.
Накануне сообщалось, что качество воздуха в Киеве снова ухудшилось.
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В 20-х числах лютого було те саме. Але всюди лежав сніг і стояли морози. Але був страшенний сморід - по всій Україні люди жалілися на це. А після того - багато зляглі хворі. Хімічні пневмонія, бронхіт, отруєння?
Але разом з цим, от чисто випадково, нам, по новинах, знову почали розповідати за "ковід" - який то "страшний грип" (і які є "добрі вакцини" до нього), мовляв, "не розслабляйтеся". І це, за збігом обставин, саме тоді, в той час, коли Україну почали щосили схилити до капітуляції.
Ну а що - зручно ж. Щойно почалася повномасштабна війна, "страшний грип" кудись втік. Щойно почали активно примушувати "до миру" - знову "намалювався". Дуже зручно. Ухвалюємо вночі закон про розпродаж української землі, надр - саджаємо всіх на "локдаун і карантин". Щоби не протестували. Нав'язуємо капітуляцію - знову "страшна хвороба" напоготові. Щоб не "відволікались на всяку дурню". А тіх сотні тисяч поліцаїв та тцк-шників, що зараз на кожному кутку, як бліх на собаці, їх можна і далі залишити там стояти (тільки втягнути костюми "хімзахисту") правильно ж? Щоб ніхто ніде не "шастав", бо ж
"концтабір""ковід"?
Мабуть принюхалась, бо запах вже став мені схожий на якийсь острівний віскі, або харчову коптильню. Якісь чи то деревні, чи то торфяні природні нотки точно є.