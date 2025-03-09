Почти 2 тыс. абонентов находятся без газа в Запорожье в результате атаки РФ

Из-за вражеского обстрела Запорожской области почти 2000 абонентов на сейчас остаются без газа.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за обстрела страны-агрессора почти 2000 абонентов в с. Матвеевка и с. Люцерна на сейчас остаются без газа. Газовики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть его людям", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что полностью локализовать пожар на месте удара спасателям удалось в 2 часа ночи. Пять часов пожарные боролись с пламенем.



Кроме того, снижалось давление газа для части потребителей в Запорожье. 210 тысяч абонентов и 500 предприятий уже имеют газоснабжение в штатном режиме.



Перебоев с теплоснабжением не было - услуга предоставляется стабильно.

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Напомним, вечером субботы, 8 марта, российские захватчики нанесли удары по Запорожью и области, пострадала критическая инфраструктура.