Оккупанты нанесли удары по Запорожью и области: атакована критическая инфраструктура. ВИДЕО (обновлено)

Вечером субботы, 8 марта, российские захватчики нанесли удары по Запорожью и области. Произошел пожар.

Об этом в Телеграмм сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне нанесли удары по Запорожью и области. В результате вражеского обстрела возник пожар. Предварительно, без пострадавших", - написал чиновник.

Федоров добавил, что в Запорожье прогремело до 10 взрывов. Он призвал не пренебрегать правилами безопасности.

Накануне в 21:25 Воздушные силы ВСУ сообщили о вражеских ударных БПЛА в районе Запорожья.

Ранее сообщалось, что вечером субботы, 8 марта, в воздушном пространстве Украины фиксировались ударные российские беспилотники. Первые группы БПЛА оккупанты запустили с севера.

Обновленная информация

Впоследствии глава ОВА Федоров сообщил, что россияне атаковали критическую инфраструктуру Запорожья.

"Из-за вражеских ударов могут быть ограничения в подаче газа и тепла. Все экстренные службы работают над ликвидацией последствий", - написал чиновник.

Также смотрите: Рашисты ударили по многоэтажке в Запорожье, возник пожар. Пострадала женщина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж