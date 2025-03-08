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Новости Видео Война Атака на Запорожье
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Оккупанты нанесли удары по Запорожью и области: атакована критическая инфраструктура. ВИДЕО (обновлено)

Вечером субботы, 8 марта, российские захватчики нанесли удары по Запорожью и области. Произошел пожар.

Об этом в Телеграмм сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне нанесли удары по Запорожью и области. В результате вражеского обстрела возник пожар. Предварительно, без пострадавших", - написал чиновник.

Федоров добавил, что в Запорожье прогремело до 10 взрывов. Он призвал не пренебрегать правилами безопасности.

Накануне в 21:25 Воздушные силы ВСУ сообщили о вражеских ударных БПЛА в районе Запорожья.

Ранее сообщалось, что вечером субботы, 8 марта, в воздушном пространстве Украины фиксировались ударные российские беспилотники. Первые группы БПЛА оккупанты запустили с севера.

Обновленная информация

Впоследствии глава ОВА Федоров сообщил, что россияне атаковали критическую инфраструктуру Запорожья.

"Из-за вражеских ударов могут быть ограничения в подаче газа и тепла. Все экстренные службы работают над ликвидацией последствий", - написал чиновник.

Также смотрите: Рашисты ударили по многоэтажке в Запорожье, возник пожар. Пострадала женщина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

беспилотник (3520) война (1361) Запорожье (2645) пожар (5930) Запорожская область (3035) Запорожский район (93)


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Топ комментарии
+16
Зелено-риги в своєму репертуарі.

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08.03.2025 22:10
+10
Потому что на РЄБах ничего нельзя украсть. А на озеленении можно украсть все. А что будет с городом - им не важно. Останется - будут озеленять снова и снова. Разбомбят и захватят - с бабками уедут в Европу. Беспроигрышный вариант.
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08.03.2025 23:41
+4
результати правління коаліції зеКВАРТАЛА і регіоналів
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08.03.2025 23:34
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Зелено-риги в своєму репертуарі.

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08.03.2025 22:10 Ответить
Потому что на РЄБах ничего нельзя украсть. А на озеленении можно украсть все. А что будет с городом - им не важно. Останется - будут озеленять снова и снова. Разбомбят и захватят - с бабками уедут в Европу. Беспроигрышный вариант.
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08.03.2025 23:41 Ответить
Що за брєд, які зелені та нарядні Мелітополь та Бердянськ? В лютому місяці?
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09.03.2025 01:46 Ответить
Умовно зелені та нарядні.
Як готувалась влада цих міст до можливого вторгнення рашистів?
В Києві та інших містах під егідою мерів створювались загони самооборони. Що, до речі, ДУЖЕ не подобалось Зермакам.
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09.03.2025 10:45 Ответить
А по москальській критичній інфраструктурі коли?((Яета друґоє?(((
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08.03.2025 23:33 Ответить
А смысл? У нас нет такого количества тяжелых дронов чтобы каждую ночь долбить и долбить в одну точку. Если бы у нас остались например НПЗ и нефтехранилища - ты думаешь орки бы запускали дроны по энергетике?
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08.03.2025 23:42 Ответить
Але ми по їх енергетиці ще жодного разу не довбанули.Якби підстанцію коло нпз довбанули,то ні нпз не працював би,ні поряд населений пункт нормально не жив би.
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09.03.2025 00:08 Ответить
Ее бі починили за несколько часов или перекинули питание из резервного источника.
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09.03.2025 00:09 Ответить
результати правління коаліції зеКВАРТАЛА і регіоналів
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08.03.2025 23:34 Ответить
А х#йло, звичайно ж-ні до чого.
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08.03.2025 23:50 Ответить
 
 