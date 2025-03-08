Оккупанты нанесли удары по Запорожью и области: атакована критическая инфраструктура. ВИДЕО (обновлено)
Вечером субботы, 8 марта, российские захватчики нанесли удары по Запорожью и области. Произошел пожар.
Об этом в Телеграмм сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Россияне нанесли удары по Запорожью и области. В результате вражеского обстрела возник пожар. Предварительно, без пострадавших", - написал чиновник.
Федоров добавил, что в Запорожье прогремело до 10 взрывов. Он призвал не пренебрегать правилами безопасности.
Накануне в 21:25 Воздушные силы ВСУ сообщили о вражеских ударных БПЛА в районе Запорожья.
Ранее сообщалось, что вечером субботы, 8 марта, в воздушном пространстве Украины фиксировались ударные российские беспилотники. Первые группы БПЛА оккупанты запустили с севера.
Обновленная информация
Впоследствии глава ОВА Федоров сообщил, что россияне атаковали критическую инфраструктуру Запорожья.
"Из-за вражеских ударов могут быть ограничения в подаче газа и тепла. Все экстренные службы работают над ликвидацией последствий", - написал чиновник.
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