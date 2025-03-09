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Новости Заявления Маска об Украине и Зеленском маск призвал к санкциям против украинских олигархов
19 418 262

Маск призвал ввести санкции против украинских олигархов и связал это с завершением войны

Ілон Маск

Американский миллиардер и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск убежден, что необходимо ввести санкции против украинских олигархов, чтобы завершить войну в Украине.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Наложите санкции на топ-10 украинских олигархов, особенно имеющих имения в Монако, и это немедленно прекратится. Это и есть ключ к головоломке", - заверил Маск.

Также читайте: Starlink является основой украинской армии. Вся их линия фронта рухнула бы, если бы я ее выключил, - Маск

Напомним, ранее Маск заявил, что Зеленский стремится к "вечной войне" и "бесконечной мясорубке". Маск также объяснил, почему изменилось его отношение к Украине.

Маск скрин

Автор: 

олигарх (1027) санкции (11251) Маск Илон (208)


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Топ комментарии
+34
при цьому з російських олігархів маск з трампом таємно санкції зняли. це теж ради завершення війни?
тільки от російські олігархи фінансують всі війни путіна.
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09.03.2025 10:40
+25
У чому? Поясни хто на кого напав? І яких ти знаеш українських олігархів шо наживаються на війні?
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09.03.2025 10:39
+22
Все просто. Зараз Штатами правлять шахрай і неадекват. Шукати якусь логіку в їх обсіронах марна справа
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09.03.2025 10:42
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А-ХА -ХА, ну и клоун этот наркоман! Он не вкурсе что 9 из 10 это будут проросийские рыги.
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09.03.2025 11:50 Ответить
Будут как их москали коллеги олигархи с замороженными счетами. Москали вон как воют, что не могут использовать свои деньги на Западе
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09.03.2025 11:55 Ответить
Это быдло хочет, как и трамп, закончить войну, за счёт потерь Украиной её земель и сотен тысяч раненых и погибших украинцев, и всё это ради того, чтобы прослыть на весь мир миротворцами, какой цинизм!!!

Ради справедливости, я хотел бы, чтобы на американскую землю начали падать рашистские бомбы, чтобы гибли сотни и тысячи американцев, кто-то скажет жестоко, а я вам скажу, что американцы по другому не поймут боль украинцев.
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09.03.2025 11:56 Ответить
Самый богатый человек планеты земля Муск входит в адмистрацию президента США, это второй случай в современной истории США когда олигарх участвует в политическом руководстве, первый случай был при Кеннеди когда олигарх Онассис был приблежен к семье первого лица
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09.03.2025 12:00 Ответить
Мне глубоко справить нужду на вашего мУска, я только знаю, что нынешняя Америка это враг не только Украины, но и всего человечества.
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09.03.2025 12:05 Ответить
Согласен, что в США сейчас идиотизм полный
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09.03.2025 12:07 Ответить
Ну тебе то из Германии виднее)
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09.03.2025 12:35 Ответить
Вашу глупость видно даже не из Германии!
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09.03.2025 12:47 Ответить
Так це ж мрія українців! Передушити всіх своїх олігархів! А тепер українці обурюються! Чому? Бо вони наші і українці хочуть їх задушити власними руками, а не чужими!😁
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09.03.2025 11:58 Ответить
А ще дуже хочеться подивитися на реакцію наших олігархів і як вони будуть спасатися. Проте це легко передбачити: здадуть Україну з якісь мізерні плюшки!
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09.03.2025 12:01 Ответить
Сейчас все себя покажут. Монако или Украина, ибо санкции США глобальные, если их наложат то они действуют практически по всей финансовой системе Запада и не только Запада
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09.03.2025 12:04 Ответить
Українці самі нікого ніколи не задушать, бо безсилі.
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09.03.2025 12:03 Ответить
Та зрозуміло, що безсилі. Але більшість українців живуть мріями, при чому нездійсненними.
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09.03.2025 12:04 Ответить
В тюрму садять на якість підставі, а не як в тоталітарній державі - схватіть і посадіть.
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09.03.2025 12:03 Ответить
Баканов - зрадник і шпигун. Сидить ? Чи гуляє по Києву. Ось весь у цьому наш Лідор-Віслюк з його тупими бовдурами памощьнікамі. Які знову поїдуть у Аравію здавати Україну.
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09.03.2025 12:21 Ответить
На початку війну була теорія, що якщо ввести санкції проти олігархів, то вони завалять Пукіна.
Ну що ж, буде прикольно якщо в кінцевому результаті завалять саме Зельца.🤣
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09.03.2025 12:01 Ответить
це - російська методичка: спочатку вони переводили стрілки на Зе, що це він особисто всіх бусифікує і відправляє на фронт. А коли це почало пробуксовувати, вони вирішили трохи поміняти методичку: у всьому винні олігархи. Якщо і це не спрацює, накинуться на Залужного і Редіса, що то вони заважають "миролюбивому" ***** закінчити війну
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09.03.2025 12:03 Ответить
Ні, до вас свинособак нам дуже далеко.
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09.03.2025 12:25 Ответить
Так мило болота вже ніхто не називає, тільки кацапи. Ти спалив хатку.
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09.03.2025 12:54 Ответить
Ти кацап під vpn та ще й зі старою методичкою.
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09.03.2025 13:09 Ответить
пруфнеш? чі тако в муку тількі попердиш?)
і чим докажеш що ти не кацапка-бот від коаліції зеригів які наживаються на війні, а тобі дали задачу писати тут маячню? га?)
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09.03.2025 13:14 Ответить
Балалайка! Мука українською - борошно!
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09.03.2025 13:20 Ответить
половина ЗСУ по російські говорить, і шо далі?) такі перднула)
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09.03.2025 13:22 Ответить
ЗСУ може хоч одними матюками розмовляти, їм можна. А ти хто таке? Небусифіковане ухилянт, яке бикує на Цензорі.
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09.03.2025 13:25 Ответить
Та ВСІ в ЗСУ кацапскою говорять, крім декількох бындэраф.
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09.03.2025 13:28 Ответить
Мудрий нарід зараз кинеться захищати олігархів, тому ми і в жопі 30 років.
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09.03.2025 12:24 Ответить
Найбагатший олігарх планети роздає поради - як боротися з олігархами . пц ,, дожилися .
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09.03.2025 12:25 Ответить
Балалайка ***-***-***
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09.03.2025 12:39 Ответить
Дякула, жоден адекватний українець не буде зараз дякувати цьому трампісту-фашисту , який погрожує вимкнути ЗСУ Старлінки. Тільки боти з болот вихваляють цього аутиста, його Х помийку та його ненависть до України.
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09.03.2025 12:52 Ответить
ой ой ой, айфон вже викінула?) теслу порізала на металобрухт?)
жоден адекватний українець не буде писати що запороті переговори 95 квартала це перемога.
як зеленській "бореться" з олігархами то він молодець, а як американці вирішили то "погані-погані".
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09.03.2025 13:00 Ответить
Балалайка! Тобі туди
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09.03.2025 13:21 Ответить
Я не здивуюсь, якщо бурят Маскаль запропонує кинути на Україну ядрьону бімбу, щоб не заважала їм жити та дружити із ****** та його олігархами.
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09.03.2025 12:29 Ответить
Ілонка!Тобі требя з'їсти два кілограми вареної фасолі,і тоді ти швидко зробиш Америку великою.
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09.03.2025 12:29 Ответить
У відповідь - всі адекватні люди в світі повинні перестати купувати Теслу.
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09.03.2025 12:31 Ответить
А до цього все і іде ...
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09.03.2025 12:50 Ответить
Хто володіє інформацією - той керує світом.
Є інформація, виникає пропозиція.
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09.03.2025 12:35 Ответить
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09.03.2025 12:47 Ответить
Я думаю це непогана думка, і зовсім би була правильною якби це стосувалось і російських олігархів, яки напились людської крові і набили на ній повні сейфи бабла.
Бо перекоси не варто допускати, це не припустимо і дорого може коштувати в подальшому для всього світу.
Я чекаю перевірок тотальних щодо наших корупціонерів всіх мастей яки наживаються на війні щодня, від низів до самого верхівки. Всі хто в цьому помічений мають втратити все. Але все має бути доведеним і переконливим. Без жодної політизації.
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09.03.2025 12:50 Ответить
Ясно же, что эта рашистская падаль маск, "зеркалит" на Украину санкции, которые были приняты против рашки. Они всё зеркалят и выворачивают наизнанку - рашка у них уже чуть ли не жертва всей этой войны, а Украина - агрессор.

И боты тут же подключились - поддержать инициативы их *********** товарища. Ведь это же так классно - "санкции против олигархов". Классовая ненависть наше всё! А то, что за этим скрывается явный вред против Украины, её экономики, репутации и так далее - об этом они не напишут.
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09.03.2025 12:52 Ответить
а він сам хто... хворий нацик, та ще й з грошима... підлягає стиранню!
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09.03.2025 12:56 Ответить
Закликаємо до санкцій проти цього масковського х#йла!
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09.03.2025 13:01 Ответить
Ти взагалі розумієш абсурдність того, що відбувається? Олігарх-трампіст бореться з олігархами в Україні та дуже шанує олігархів з болот , яким Трамп пропонує за 5 лямів громадянство, бо вони класні хлопці. То ти на чиєму боці, балалайка?
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09.03.2025 13:08 Ответить
у него наверное 5 жизней как в компьютерной игре!
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09.03.2025 13:16 Ответить
Що він на це скаже ?
" ...С начала 2025 г. совокупное состояние богатейших российских предпринимателей увеличилось почти на $8 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
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09.03.2025 13:31 Ответить
Не міг даже подумати, що тут стільки любителів "Взять и поделить!"
В одній африканській країні вирішили вигнати білих олігархів і під улюлюкання та крики "Так їм і треба", таки вигнали. Тепер роботи немає, все що можна було розтягти - розтягли, вчорашні "шарікови" чкурнули хто-куди, а ті що залишилися, бродять по захаращених містах, жебракують та займаються бандитизмом.
Так чи зараз користь Україні від олігархів? Є і чималенька. Так напрклад, більше 50 приватних компаній та бізнес-груп надали NV Бізнес дані про суми військової і гуманітарної допомоги з моменту повномасштабного російського вторгнення. Вони виділили на ці потреби біля 48 млрд грн. Оновлено.
Найбільше коштів на допомогу ЗСУ та на гуманітарні потреби з моменту повномасштабного російського вторгнення виділила
компанія СКМ Ріната Ахметова - сумарно всі бізнеси і фонди бізнесмена задонатили 7,6 млрд грн,свідчать результати опитування NV Бізнес. На другому місці - бізнес та фонди Віктора Пінчука із 5,77 млрд грн, ця сума озвучена вперше. У трійці лідерів - Фонд Петра Порошенко, сума допомоги якого майже 7 млрд грн.
 Ну проти Порошенка вже зєрмаки ввели санкції, трампомаски введуть проти тих, що залишилися.
Дані, що внизу річної давності, застарілі:
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09.03.2025 13:34 Ответить
Никто не хочет большевизма, просто если прижмут прихильников отдыха в Монако, то тут ничего плохого нету, может тогда у них мозги заработают, что надо тратить деньги не в казино Монте-карло а в Украине
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09.03.2025 13:46 Ответить
У Брюсселі вже роблять ставки через скільки часу Міжнародний Суд у Гаазі випише ордер і на донні
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09.03.2025 13:36 Ответить
Ви вже Путіну виписали? Імпотенти брюсельські
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09.03.2025 16:50 Ответить
Потрібні не санкції, а націоналізувати всі підприємства, якими володіють олігархи на території України. Гроші мають йти в бюджет, а не в кишеню ахмєтовим, пінчукам і решті. Коли як не під час війни це робити?
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09.03.2025 14:40 Ответить
Ааааа. знайоме, знайоме, знайомк!
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09.03.2025 15:01 Ответить
В будь-якій країні заклики "Атнять и паделить!" производили до тотального зубожіння більшості населення та зосередження матеріальних ресурсів у руках жадібної меншості...
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10.03.2025 16:11 Ответить
Чогось мені згадався П.П.Гарін з "Гіперболоїда інженера Гаріна".
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09.03.2025 17:36 Ответить
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