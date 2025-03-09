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Маск призвал ввести санкции против украинских олигархов и связал это с завершением войны
Американский миллиардер и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск убежден, что необходимо ввести санкции против украинских олигархов, чтобы завершить войну в Украине.
Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Наложите санкции на топ-10 украинских олигархов, особенно имеющих имения в Монако, и это немедленно прекратится. Это и есть ключ к головоломке", - заверил Маск.
Напомним, ранее Маск заявил, что Зеленский стремится к "вечной войне" и "бесконечной мясорубке". Маск также объяснил, почему изменилось его отношение к Украине.
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+34 Vik Tor #521724
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Ради справедливости, я хотел бы, чтобы на американскую землю начали падать рашистские бомбы, чтобы гибли сотни и тысячи американцев, кто-то скажет жестоко, а я вам скажу, что американцы по другому не поймут боль украинцев.
Ну що ж, буде прикольно якщо в кінцевому результаті завалять саме Зельца.🤣
і чим докажеш що ти не кацапка-бот від коаліції зеригів які наживаються на війні, а тобі дали задачу писати тут маячню? га?)
жоден адекватний українець не буде писати що запороті переговори 95 квартала це перемога.
як зеленській "бореться" з олігархами то він молодець, а як американці вирішили то "погані-погані".
Є інформація, виникає пропозиція.
Бо перекоси не варто допускати, це не припустимо і дорого може коштувати в подальшому для всього світу.
Я чекаю перевірок тотальних щодо наших корупціонерів всіх мастей яки наживаються на війні щодня, від низів до самого верхівки. Всі хто в цьому помічений мають втратити все. Але все має бути доведеним і переконливим. Без жодної політизації.
И боты тут же подключились - поддержать инициативы их *********** товарища. Ведь это же так классно - "санкции против олигархов". Классовая ненависть наше всё! А то, что за этим скрывается явный вред против Украины, её экономики, репутации и так далее - об этом они не напишут.
" ...С начала 2025 г. совокупное состояние богатейших российских предпринимателей увеличилось почти на $8 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
В одній африканській країні вирішили вигнати білих олігархів і під улюлюкання та крики "Так їм і треба", таки вигнали. Тепер роботи немає, все що можна було розтягти - розтягли, вчорашні "шарікови" чкурнули хто-куди, а ті що залишилися, бродять по захаращених містах, жебракують та займаються бандитизмом.
Так чи зараз користь Україні від олігархів? Є і чималенька. Так напрклад, більше 50 приватних компаній та бізнес-груп надали NV Бізнес дані про суми військової і гуманітарної допомоги з моменту повномасштабного російського вторгнення. Вони виділили на ці потреби біля 48 млрд грн. Оновлено.
Найбільше коштів на допомогу ЗСУ та на гуманітарні потреби з моменту повномасштабного російського вторгнення виділила
компанія СКМ Ріната Ахметова - сумарно всі бізнеси і фонди бізнесмена задонатили 7,6 млрд грн,свідчать результати опитування NV Бізнес. На другому місці - бізнес та фонди Віктора Пінчука із 5,77 млрд грн, ця сума озвучена вперше. У трійці лідерів - Фонд Петра Порошенко, сума допомоги якого майже 7 млрд грн.
Ну проти Порошенка вже зєрмаки ввели санкції, трампомаски введуть проти тих, що залишилися.
Дані, що внизу річної давності, застарілі: