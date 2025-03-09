Россияне используют для оборонных заказов предприятия на оккупированной Луганщине, - ОВА

Российские войска превращают оккупированные территории Луганской области в ресурсную базу для продолжения войны.

Об этом сообщил начальник Луганской ОГА Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.

"Захватчики превращают так называемую "лнр" в ресурсную базу для продолжения войны. Российский производитель продукции военного назначения имеет контроль над несколькими промышленными предприятиями оккупированных регионов, в том числе и Луганщины. Производственные мощности вагоностроительного завода в Кадиевке и авиаремонтного завода в Луганске направлены на оборонные заказы", - рассказал Лысогор.

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Также он отметил, что еще одним из ключевых факторов привлечения россиянами производственной базы оккупированных территорий для нужд фронта является более дешевая рабочая сила.

"По меньшей мере три миллиона рублей должно работникам оккупационное руководство местного водоканала в Северодонецке. Как и на других предприятиях жилищно-коммунального хозяйства города там образовалась многомесячная задолженность по выплате заработной платы. 95 сотрудников не видели денег, начиная с ноября", - добавил глава ОВА.

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