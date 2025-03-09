Россияне используют для оборонных заказов предприятия на оккупированной Луганщине, - ОВА
Российские войска превращают оккупированные территории Луганской области в ресурсную базу для продолжения войны.
Об этом сообщил начальник Луганской ОГА Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.
"Захватчики превращают так называемую "лнр" в ресурсную базу для продолжения войны. Российский производитель продукции военного назначения имеет контроль над несколькими промышленными предприятиями оккупированных регионов, в том числе и Луганщины. Производственные мощности вагоностроительного завода в Кадиевке и авиаремонтного завода в Луганске направлены на оборонные заказы", - рассказал Лысогор.
Также он отметил, что еще одним из ключевых факторов привлечения россиянами производственной базы оккупированных территорий для нужд фронта является более дешевая рабочая сила.
"По меньшей мере три миллиона рублей должно работникам оккупационное руководство местного водоканала в Северодонецке. Как и на других предприятиях жилищно-коммунального хозяйства города там образовалась многомесячная задолженность по выплате заработной платы. 95 сотрудников не видели денег, начиная с ноября", - добавил глава ОВА.
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Більше постанов, консіліумів, папірців та саммітів!!
Вони загарбають землі щоб перемолоти ресурси для наступних війн!!
В тому числі людський ресурс.
Для "какая разніца- шашличників" нагадаю - у 2014 "зелені чоловічки" одразу й негайно вивезли Луганський патронний завод ( мабуть єдиний в Україні що набої робив) та все що робило "Кольчуги" - радари. От звідкіля у них прогресс у РЕБ !!!
І ще купу важливого обладнання + спеців
Образца 14-го нехотя прессуют, типа раз в пол года верификация в пенсионном фонде. Вы ещё живы?
Образцу 22-го можно всё. Верификация не нужна. Банковские карты продлены навечно.
Вопрос в другом. Бабло капает. Как они его там получают. Вы правда думаете что в лугандоні они засовывают украинские карты в кацапские банкоматы и снимают полновесные рубли?
Узнаете как - охер.... будете удивлены.
Соседи дернули в переселение в Сыктывкар. Оформили гражданство. Получают (вернее им на карту приходит) пенсию и "переселенческие. К их несчастью в Сыктывкаре решал нет. Проблема.
тамженашілюді образца 22 года. Бабушка в 22-ом ей было 87 лет. Проживает в Марьянке. Что с ней сейчас? Хер знает. Но с карты регулярно деньги кто то снимает. Значит жива.
От муляє зелені Кличко, як мер столиці..
Походу в п'ятницю на подоляцьких ботофермах зарплатню видали..
І тут свій найбільший внесок на користь путіну зміг зробити верховний Боневтік Членограйович Асфальтоукладчик.