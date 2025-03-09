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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Ситуация на оккупированной Луганщине
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Россияне используют для оборонных заказов предприятия на оккупированной Луганщине, - ОВА

Оккупация Луганщины

Российские войска превращают оккупированные территории Луганской области в ресурсную базу для продолжения войны.

Об этом сообщил начальник Луганской ОГА Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.

"Захватчики превращают так называемую "лнр" в ресурсную базу для продолжения войны. Российский производитель продукции военного назначения имеет контроль над несколькими промышленными предприятиями оккупированных регионов, в том числе и Луганщины. Производственные мощности вагоностроительного завода в Кадиевке и авиаремонтного завода в Луганске направлены на оборонные заказы", - рассказал Лысогор.

Также читайте: Войска РФ уменьшили количество штурмовых действий на Луганском направлении, - ОТГ "Луганск"

Также он отметил, что еще одним из ключевых факторов привлечения россиянами производственной базы оккупированных территорий для нужд фронта является более дешевая рабочая сила.

"По меньшей мере три миллиона рублей должно работникам оккупационное руководство местного водоканала в Северодонецке. Как и на других предприятиях жилищно-коммунального хозяйства города там образовалась многомесячная задолженность по выплате заработной платы. 95 сотрудников не видели денег, начиная с ноября", - добавил глава ОВА.

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Автор: 

оккупация (10108) Луганская область (6487)


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Топ комментарии
+8
Треба рішуче засуджувати!
Більше постанов, консіліумів, папірців та саммітів!!
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09.03.2025 11:36
+6
А сухопутний шлях в Крим і заводи на ТОТ хай працюють на благо окупанта.
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09.03.2025 11:39
+5
Та то таке. Головне розбомбити НПЗ де небудь в УланУде
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09.03.2025 11:36
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09.03.2025 11:14 Ответить
Треба рішуче засуджувати!
Більше постанов, консіліумів, папірців та саммітів!!
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09.03.2025 11:36 Ответить
Круглих столів, засідань, пресконференцій..і обов'язково освітлювати у вечірньому фуфлогоні. Збільшити ефірний час вечірнього фуфлогону до 5 годин.
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09.03.2025 11:57 Ответить
Для кого це дивина і новина??
Вони загарбають землі щоб перемолоти ресурси для наступних війн!!
В тому числі людський ресурс.
Для "какая разніца- шашличників" нагадаю - у 2014 "зелені чоловічки" одразу й негайно вивезли Луганський патронний завод ( мабуть єдиний в Україні що набої робив) та все що робило "Кольчуги" - радари. От звідкіля у них прогресс у РЕБ !!!
І ще купу важливого обладнання + спеців
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09.03.2025 11:35 Ответить
А специ то меблі ?їх завантажили як устаткування та повезли?..чи специ радісно самі побігли до рашки
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09.03.2025 12:03 Ответить
Та то таке. Головне розбомбити НПЗ де небудь в УланУде
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09.03.2025 11:36 Ответить
А сухопутний шлях в Крим і заводи на ТОТ хай працюють на благо окупанта.
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09.03.2025 11:39 Ответить
Це якби логічно. І чому когось має турбувати невиплата зарплат колоборантам в Сіверськодонецьку?
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09.03.2025 11:44 Ответить
Я смотрю в ОВе не зря зарплату получают.
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09.03.2025 11:44 Ответить
Хтось знає, платить Україна пенсії " тамженашілюді" в лугандоні? Чи вже не фінансують терористичні організації?
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09.03.2025 11:45 Ответить
Платит. Но всё зависит от того: тамженашілюді образца 14 года, или тамженашілюді образца 22-го.
Образца 14-го нехотя прессуют, типа раз в пол года верификация в пенсионном фонде. Вы ещё живы?
Образцу 22-го можно всё. Верификация не нужна. Банковские карты продлены навечно.
Вопрос в другом. Бабло капает. Как они его там получают. Вы правда думаете что в лугандоні они засовывают украинские карты в кацапские банкоматы и снимают полновесные рубли?
Узнаете как - охер.... будете удивлены.
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09.03.2025 14:47 Ответить
"Мой друг уехал в Магадан"
Соседи дернули в переселение в Сыктывкар. Оформили гражданство. Получают (вернее им на карту приходит) пенсию и "переселенческие. К их несчастью в Сыктывкаре решал нет. Проблема.
тамженашілюді образца 22 года. Бабушка в 22-ом ей было 87 лет. Проживает в Марьянке. Что с ней сейчас? Хер знает. Но с карты регулярно деньги кто то снимает. Значит жива.
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09.03.2025 15:46 Ответить
Что тебе Кличко плохого сделал? Или ты с фермы Подоляка?
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09.03.2025 12:00 Ответить
Альо, кацапе - чим Кличко не догодив? Він був одним з лідерів Євромайдану й підтримував Пороха.

От муляє зелені Кличко, як мер столиці..
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09.03.2025 12:02 Ответить
В нынешнем зелёном ********** он близок к идеалу( ну почти)😉
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09.03.2025 12:59 Ответить
Вже й Порох не догодив!

Походу в п'ятницю на подоляцьких ботофермах зарплатню видали..
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09.03.2025 13:13 Ответить
А шо вони роблять не так?КЕП..
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09.03.2025 11:59 Ответить
Москалі завжди експлуатували і грабували українські технічні ресурси і це не новина. Найстрашніше - це мобілізація людських ресурсів окупованих територій на боротьбу проти України.
І тут свій найбільший внесок на користь путіну зміг зробити верховний Боневтік Членограйович Асфальтоукладчик.
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09.03.2025 12:21 Ответить
Так за сотні років нічого не змінилось..
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09.03.2025 13:14 Ответить
Довгий нептун дістане
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17.03.2025 04:41 Ответить
 
 