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Новости Бои за Часов Яр
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Войска РФ пытаются обойти Часов Яр с севера, - ОСГВ "Хортица"

Так сейчас выглядит Часов Яр

Сейчас российские оккупанты пытаются обойти с севера Часов Яр Донецкой области.

Об этом в телеэфире заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россияне пытаются обойти город с севера. Взять сам город им не удается фактически год, поэтому они обходят его", - сообщил он.

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Трегубов отметил, что это часть замысла россиян по охвату силой большого района с Константиновкой в центре. По его словам, попытки врага обойти Часов Яр являются неудачными, поскольку Вооруженные силы поражают целые колонны с соответствующими потерями техники и личного состава.

Автор: 

Донецкая область (9482) Часов Яр (307) Бахмутский район (320)


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Бийте безжалісно клятих кацапів ,
щоб не лізли на нашу землю 😡
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09.03.2025 11:56 Ответить
облізеш шкапо. Україна супер країна
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09.03.2025 12:55 Ответить
ти промазав. Бус-допомога 128й. а дивлюся Еспресо - 5 канал - Прямий. Тому іди за кораблем.
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09.03.2025 13:44 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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09.03.2025 15:21 Ответить
 
 