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Войска РФ пытаются обойти Часов Яр с севера, - ОСГВ "Хортица"
Сейчас российские оккупанты пытаются обойти с севера Часов Яр Донецкой области.
Об этом в телеэфире заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Россияне пытаются обойти город с севера. Взять сам город им не удается фактически год, поэтому они обходят его", - сообщил он.
Трегубов отметил, что это часть замысла россиян по охвату силой большого района с Константиновкой в центре. По его словам, попытки врага обойти Часов Яр являются неудачными, поскольку Вооруженные силы поражают целые колонны с соответствующими потерями техники и личного состава.
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щоб не лізли на нашу землю 😡