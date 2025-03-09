Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии: Ставки чрезвычайно высоки, - CNN

На переговорах в Эр-Рияде 11 марта между США и Украиной американская сторона должна раскрыть, каким она видит окончание войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале CNN.

"Киев и его союзники надеются, что нападки Вашингтона были лишь попыткой привлечь внимание. Что Белый дом приостановил военную помощь и обмен разведданными, требуя часть полезных ископаемых страны и ожидая публичных извинений от украинского лидера Владимира Зеленского, как переговорный ход. Что это жесткая риторика накануне сложных переговоров", - пишет CNN.

Однако серьезные изменения очевидны, и Европа, не желая их принимать, пытается к ним приспособиться. Администрация президента США Дональда Трампа видит себя не союзником Украины и ее европейских партнеров, а посредником между ними и Москвой, надеясь реабилитировать Россию на мировой арене, отмечается в публикации. Президент США заявил, что "серьезно рассматривает" возможность введения дополнительных санкций против Москвы, однако никаких реальных действий не предпринял.

Есть большие надежды, что переговоры в Эр-Рияде с участием госсекретаря США Марко Рубио, советника по вопросам национальной безопасности Майка Уолтца и украинской команды смогут улучшить отношения между Вашингтоном и Киевом.

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"На эту встречу возлагают чрезвычайно большие ожидания, однако от нее и зависит слишком много. США стремятся подписать соглашение по редкоземельным металлам, что является проявлением американских амбиций относительно природных богатств Украины", - отмечают CNN.

Но при этом, Белый дом должен раскрыть, "какой мир он имеет в виду". Как отмечает агентство, представитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог отрицал, что в основе переговоров лежит мирный план, который обсуждали в Стамбуле в марте 2022 года, но указал, что документ является "по крайней мере отправной точкой".

Его сутью была капитуляция. Не в плане подчинения миру, а в лишении Украины способности убедительно защищаться в случае, если Россия нарушит перемирие и нападет снова, характеризуют в CNN тот проект.

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"Давление, оказываемое на Украину, предполагает, что встреча во вторник в Эр-Рияде - и без того чрезвычайно высокие ставки после катастрофы в Овальном кабинете чуть более недели назад - не предназначена для того, чтобы стать простым, радостным моментом примирения. Мы можем узнать, какой мир представляет себе Трамп, и насколько он отражает амбиции Москвы", подчеркивается в публикации.

В CNN также предупредили, что Россия, как правило, ведет переговоры, чтобы выиграть время для достижения своих военных целей. Однако вера Трампа в то, что российскому диктатору Путину можно доверять и что Кремль хочет мира теперь определяют политику США и переписывают роль Америки в войне, развязанной Россией против Украины.

"На следующей неделе может стать понятно, что именно Трамп имеет в виду, говоря о "мире". И тогда последствия этих переговоров, вероятно, обернутся пеплом и потерями по всей Украине", - резюмировали в CNN.

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Напомним, 8 марта Владимир Зеленский раскрыл состав украинской делегации, которая поедет на следующей неделе в Саудовскую Аравию на переговоры с США. По его словам, на переговорах с США, запланированных на вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии, Украину будут представлять руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.