Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии: Ставки чрезвычайно высоки, - CNN
На переговорах в Эр-Рияде 11 марта между США и Украиной американская сторона должна раскрыть, каким она видит окончание войны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале CNN.
"Киев и его союзники надеются, что нападки Вашингтона были лишь попыткой привлечь внимание. Что Белый дом приостановил военную помощь и обмен разведданными, требуя часть полезных ископаемых страны и ожидая публичных извинений от украинского лидера Владимира Зеленского, как переговорный ход. Что это жесткая риторика накануне сложных переговоров", - пишет CNN.
Однако серьезные изменения очевидны, и Европа, не желая их принимать, пытается к ним приспособиться. Администрация президента США Дональда Трампа видит себя не союзником Украины и ее европейских партнеров, а посредником между ними и Москвой, надеясь реабилитировать Россию на мировой арене, отмечается в публикации. Президент США заявил, что "серьезно рассматривает" возможность введения дополнительных санкций против Москвы, однако никаких реальных действий не предпринял.
Есть большие надежды, что переговоры в Эр-Рияде с участием госсекретаря США Марко Рубио, советника по вопросам национальной безопасности Майка Уолтца и украинской команды смогут улучшить отношения между Вашингтоном и Киевом.
"На эту встречу возлагают чрезвычайно большие ожидания, однако от нее и зависит слишком много. США стремятся подписать соглашение по редкоземельным металлам, что является проявлением американских амбиций относительно природных богатств Украины", - отмечают CNN.
Но при этом, Белый дом должен раскрыть, "какой мир он имеет в виду". Как отмечает агентство, представитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог отрицал, что в основе переговоров лежит мирный план, который обсуждали в Стамбуле в марте 2022 года, но указал, что документ является "по крайней мере отправной точкой".
Его сутью была капитуляция. Не в плане подчинения миру, а в лишении Украины способности убедительно защищаться в случае, если Россия нарушит перемирие и нападет снова, характеризуют в CNN тот проект.
"Давление, оказываемое на Украину, предполагает, что встреча во вторник в Эр-Рияде - и без того чрезвычайно высокие ставки после катастрофы в Овальном кабинете чуть более недели назад - не предназначена для того, чтобы стать простым, радостным моментом примирения. Мы можем узнать, какой мир представляет себе Трамп, и насколько он отражает амбиции Москвы", подчеркивается в публикации.
В CNN также предупредили, что Россия, как правило, ведет переговоры, чтобы выиграть время для достижения своих военных целей. Однако вера Трампа в то, что российскому диктатору Путину можно доверять и что Кремль хочет мира теперь определяют политику США и переписывают роль Америки в войне, развязанной Россией против Украины.
"На следующей неделе может стать понятно, что именно Трамп имеет в виду, говоря о "мире". И тогда последствия этих переговоров, вероятно, обернутся пеплом и потерями по всей Украине", - резюмировали в CNN.
Напомним, 8 марта Владимир Зеленский раскрыл состав украинской делегации, которая поедет на следующей неделе в Саудовскую Аравию на переговоры с США. По его словам, на переговорах с США, запланированных на вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии, Украину будут представлять руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.
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Люблю таких коментаторів, які обирають "зручні" теми для критики:
1. Корупція у військових закупівлях? - Ні, не чіпай, бо доведеться визнати, що Міноборони купувало яйця по 17 грн, бронежилети втридорога і "ремонтувало" танки, яких не існувало.
2. Розпил гуманітарної допомоги? - Теж мовчимо, бо якось ніяково згадувати історії з тисячами зниклих дронів, генераторів і машин швидкої допомоги, які "розчинилися" на складах.
3. Чому немає снарядів, хоча на них виділили мільярди? - Ой, краще не запитувати, бо ще з'ясується, що частина грошей пішла на офшори, а частина - на броньовані "кукурудзники".
4. Чому військові проекти, які мали б працювати, гальмуються? - Бо на "Оборонному хабі" більше думають про те, як списати мільйони, ніж про виробництво FPV-дронів, які реально потрібні фронту.
5. Чому звільняють командирів, які говорять правду? - Бо говорити правду - небезпечно, а от сидіти в коментах і розповідати, що "не час для критики" - це безпечно і навіть модно.
І при цьому всі ці герої коментарів затято "борються з зрадою" там, де її немає, але як тільки справа доходить до реальних питань - вмикають режим "нічого не бачу, нічого не чую".
От і виходить, що простим людям за репост може прилетіти справа, а ось за розкрадання на мільярди - максимум "відставка за власним бажанням".
Якщо не готовий це зробити і викласти фото - не писти.
А від України - чотири зелених недоумка на чолі з Єрмачком.
Доля країни залежить від ларьочника-агента рашистів і трьох його жополизів. Амінь.
ДоНЕрозхитувалися човна....
П от набуя Україна приймає участь в цьому цирку неадекватів в ролі терпіли-лузера незрозуміло...
їх призначили, лиш накуя?????
там є єрмак!!! цим все сказано.
там нах...й не потрібен ще хтось!!!
смотрящий за Україною!!!!
і 100% не від боневтіка, а від когось другого
Вони навіть англійською розмовляють однаково - на рівні 4 класу школи.
і головною людиною на міжнародній арені.
а те що він пов,язаний......
то скажи хто у зермаків не пов,язаний з з корупцією або росією!!!!!
І того, і іншого у Сибіги нуль - тупо виконувач бажань Єрмака.
хто в команді боневтіка, компетентний економіст-перемовник???
я таких не знаю
і писав що там взагалі нікого не потрібно
бо є єрмак!!!!
А хто ж вони? Сумлінні професіонали?
Питання якраз стоїть навпаки:
Якщо їде Єрмак, то взагалі на має значення, хто з ним. Хоч Ісус Христос. Все одно це токсична та небажана для нинішньої адміністрації США (і попередньої теж) комбінація.
Навіть не інтелектуал міг би знати, що це не ОАЕ.
А по твоей логике можно и дальше продолжать в таком же духе:
- А зачем это Украина захотела в ЕС и НАТО? - это же раздражает москалей.
- А почему это Украина захотела больше продвигать украинский язык и отделяться от рпц? - это же раздражает и провоцирует москалей
- А почему это Украина сносит советские памятники? - это же провокация!
- А зачем украинцы устроили Майдан?? ...
И так далее.
Та будуть сидіти в стойлі і кричати "єднаймося навколо прецеденда". Опозиція як спортивний оглядач - лише коментує
Потужність зашкалює.
За що не візьметься Потужний Лідор всесвіту - все найпотужніше і все галактичного масштабу
бадьте спок!!!!!!!
якщо сказати що я *****, то це нічого не сказати!
цинізм та найпаскудніше відношення найвеличнішого, найвпливовішого та ************** потужнішого до народу України зашкалює.
він робить з єрмака людину, без якої українці вже ні дихнути ні перднути не можуть
єрмак кругом!!!! ще лиш не має права підпису президента та не носить в кішені гербову печатку та булаву за поясом.
як же міцно він тримає янелоха за мошонку, коли є найвпливовішою людиною України.
****!!!!! чорний карденал!!!!
Усе інше, то робота агентів фсб на місцях!! У трампа в штанях помокріло, після запотиличників патрушева у ЗМІ щодо його розрахунку з московітами, за вибори!
От тепер, і буде видно, де московське лайно смердить!!
Сподіватися чогось доброго від них не випадає (що й було річчю очевидною ще з часів Трампової виборчої кампанії).
Одна втіха: ті Штати останніми деятиріччями демонструють власну дезорієнтованість у реаліях світу, тому часто ******* із вибором своєї політики.
Прикривати фашистів орбана коли ті намагатимуться прикривати сепарів якоїсь місцевої "дирляндії" ?
Хай уїпани сруться з кимось ще...
Трамп свідомо пішов на репутаційні, моральні втрати перейшовши фактично на сторону виродків.
І це зроблено не для того щоб передумати....
********, а чого ви не поїхали? Ви ж всі президенти. Ааааа, ви всі президенти но не завгоспи.
потужніні про що. Єдиний гарант безпеки і існування української держави це ті чоловіки і жінки, що зараз захищають на війні Україну. А союзники можуть тільки допомогти, а вороги нашкодити. Але головний гарант тільки український народ, як сказав Антоніу Кошта.
і хто поїхав в голової делегації від України проти "акул" трампа????
секретарка, *****!!!!!!
людина яка навіть не має статусу держслужбовця а це означає що не несе НІЯКОЇ відповідальності ні за які дії та їх результат!
навіть някщо нам завтра скажуть що Україна, вся 100% здана в аренду, без ніяких гарантій на безпеку!
"З Україною важче домовитися про припинення війни, ніж з рф. путін хоче миру", - Трамп.
Нагадаю, за три тижні до провокації Зелі я попереджав:кремлю необхідно, щоб від перемовин нібито відмовляється Київ, а не москва.Завдання виконувалось під наглядом агента Козиря.Гадаю, З. отримав медальку".
Народ України став гладіаторами рабовласників кількох таборів, які супернічають один життями українців.
Україна стала ******** колізеєм, абсолютно з усіма атрібутами цього кривавого побоїща.
Навіть як угоду про копалини підпишуть і вирішать подальші кроки.
1. Нафіга трамп її блокував пів року ? Щоб зараз просто розблокувати?
2. Навіщо була вистава з приниженням зе? Звісно щоб остаточно заблокувати зброю.
3. Може пітун по голові погладить, може нобелівську дадуть
дрочня фашистів на фашистів триває