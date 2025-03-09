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Новости Переговоры в Саудовской Аравии 11 марта
10 769 94

Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии: Ставки чрезвычайно высоки, - CNN

Команды Украины и США встретятся в Эр-Рияде

На переговорах в Эр-Рияде 11 марта между США и Украиной американская сторона должна раскрыть, каким она видит окончание войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале CNN.

"Киев и его союзники надеются, что нападки Вашингтона были лишь попыткой привлечь внимание. Что Белый дом приостановил военную помощь и обмен разведданными, требуя часть полезных ископаемых страны и ожидая публичных извинений от украинского лидера Владимира Зеленского, как переговорный ход. Что это жесткая риторика накануне сложных переговоров", - пишет CNN.

Однако серьезные изменения очевидны, и Европа, не желая их принимать, пытается к ним приспособиться. Администрация президента США Дональда Трампа видит себя не союзником Украины и ее европейских партнеров, а посредником между ними и Москвой, надеясь реабилитировать Россию на мировой арене, отмечается в публикации. Президент США заявил, что "серьезно рассматривает" возможность введения дополнительных санкций против Москвы, однако никаких реальных действий не предпринял.

Есть большие надежды, что переговоры в Эр-Рияде с участием госсекретаря США Марко Рубио, советника по вопросам национальной безопасности Майка Уолтца и украинской команды смогут улучшить отношения между Вашингтоном и Киевом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп демонстрирует Путину слабость, а не силу в своей политике по миру в Украине, - Болтон

"На эту встречу возлагают чрезвычайно большие ожидания, однако от нее и зависит слишком много. США стремятся подписать соглашение по редкоземельным металлам, что является проявлением американских амбиций относительно природных богатств Украины", - отмечают CNN.

Но при этом, Белый дом должен раскрыть, "какой мир он имеет в виду". Как отмечает агентство, представитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог отрицал, что в основе переговоров лежит мирный план, который обсуждали в Стамбуле в марте 2022 года, но указал, что документ является "по крайней мере отправной точкой".

Его сутью была капитуляция. Не в плане подчинения миру, а в лишении Украины способности убедительно защищаться в случае, если Россия нарушит перемирие и нападет снова, характеризуют в CNN тот проект.

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"Давление, оказываемое на Украину, предполагает, что встреча во вторник в Эр-Рияде - и без того чрезвычайно высокие ставки после катастрофы в Овальном кабинете чуть более недели назад - не предназначена для того, чтобы стать простым, радостным моментом примирения. Мы можем узнать, какой мир представляет себе Трамп, и насколько он отражает амбиции Москвы", подчеркивается в публикации.

В CNN также предупредили, что Россия, как правило, ведет переговоры, чтобы выиграть время для достижения своих военных целей. Однако вера Трампа в то, что российскому диктатору Путину можно доверять и что Кремль хочет мира теперь определяют политику США и переписывают роль Америки в войне, развязанной Россией против Украины.

"На следующей неделе может стать понятно, что именно Трамп имеет в виду, говоря о "мире". И тогда последствия этих переговоров, вероятно, обернутся пеплом и потерями по всей Украине", - резюмировали в CNN.

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Напомним, 8 марта Владимир Зеленский раскрыл состав украинской делегации, которая поедет на следующей неделе в Саудовскую Аравию на переговоры с США. По его словам, на переговорах с США, запланированных на вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии, Украину будут представлять руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

Автор: 

Саудовская Аравия (333) США (26336) Украина (44908) переговоры с Россией (939)


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Топ комментарии
+25
Ставки надзвичайно високі

А від України - чотири зелених недоумка на чолі з Єрмачком.
Доля країни залежить від ларьочника-агента рашистів і трьох його жополизів. Амінь.
ДоНЕрозхитувалися човна....
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09.03.2025 12:09
+14
Делегация из Украины должна понимать, что с капитуляцией в Киев можно не возвращаться
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09.03.2025 12:09
+13
Та не будуйте ілюзій, які перемовини з посіпаками ху?ла, про що? Послати їх за кораблем, та й по всьому.
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09.03.2025 12:05
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та не будуйте ілюзій, які перемовини з посіпаками ху?ла, про що? Послати їх за кораблем, та й по всьому.
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09.03.2025 12:05 Ответить
+1 з тих, хто завтра ппіде в ТЦК, щоб з голою сракою, без зв'язку, без зброї піде в атаку на кацапів? Чи ні?
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09.03.2025 12:09 Ответить
Браво, браво! Відпрацював методичку на 5+!
Люблю таких коментаторів, які обирають "зручні" теми для критики:

1. Корупція у військових закупівлях? - Ні, не чіпай, бо доведеться визнати, що Міноборони купувало яйця по 17 грн, бронежилети втридорога і "ремонтувало" танки, яких не існувало.

2. Розпил гуманітарної допомоги? - Теж мовчимо, бо якось ніяково згадувати історії з тисячами зниклих дронів, генераторів і машин швидкої допомоги, які "розчинилися" на складах.

3. Чому немає снарядів, хоча на них виділили мільярди? - Ой, краще не запитувати, бо ще з'ясується, що частина грошей пішла на офшори, а частина - на броньовані "кукурудзники".

4. Чому військові проекти, які мали б працювати, гальмуються? - Бо на "Оборонному хабі" більше думають про те, як списати мільйони, ніж про виробництво FPV-дронів, які реально потрібні фронту.

5. Чому звільняють командирів, які говорять правду? - Бо говорити правду - небезпечно, а от сидіти в коментах і розповідати, що "не час для критики" - це безпечно і навіть модно.

І при цьому всі ці герої коментарів затято "борються з зрадою" там, де її немає, але як тільки справа доходить до реальних питань - вмикають режим "нічого не бачу, нічого не чую".

От і виходить, що простим людям за репост може прилетіти справа, а ось за розкрадання на мільярди - максимум "відставка за власним бажанням".
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09.03.2025 12:29 Ответить
Тільки повний ідіот вірить ,що підорас фашист трамп дасть хоть два патрони Україні.
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09.03.2025 12:27 Ответить
Та обзивайте Трампа як хочете, без питань. Я ж нічого проти немає. Правда коли в хату прилетить ракета, яку не збив патріот, бо не було для нього ракет, не нийте тоді, добре?
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09.03.2025 12:30 Ответить
Да ти Пєтросян прям. У Квартал не запрошували?
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09.03.2025 13:14 Ответить
Напиши нотаріальну розписку що в разі нового нападу рашки ти будеш в Україні або повернешся а неї з-за кордону і підеш нарешті в ТЦК , не зважаючи на те в якому стані тоді буде наша армія і оборонка.
Якщо не готовий це зробити і викласти фото - не писти.
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09.03.2025 13:47 Ответить
Трамп викладе свою козир?
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09.03.2025 12:06 Ответить
Ви про завгоспа, очількика української делегації, чи кацапскій мір, який очільник Америки прийняв до виконання від свого шефа *****?
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09.03.2025 15:49 Ответить
Та вони всі там одним миром мазані
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09.03.2025 15:52 Ответить
Ще комусь не ясно яким має бути "кінець війни" по Трампу?
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09.03.2025 12:08 Ответить
Ставки надзвичайно високі

А від України - чотири зелених недоумка на чолі з Єрмачком.
Доля країни залежить від ларьочника-агента рашистів і трьох його жополизів. Амінь.
ДоНЕрозхитувалися човна....
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09.03.2025 12:09 Ответить
Не переживай. Ніхто нічого там вирішувати вже не буде. Все вже вирішено.
П от набуя Україна приймає участь в цьому цирку неадекватів в ролі терпіли-лузера незрозуміло...
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09.03.2025 12:16 Ответить
не варто називати себігу та палісу жополизами.
їх призначили, лиш накуя?????
там є єрмак!!! цим все сказано.
там нах...й не потрібен ще хтось!!!
смотрящий за Україною!!!!
і 100% не від боневтіка, а від когось другого
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09.03.2025 12:18 Ответить
Почитай, хто такий Сибіга у контексті його зв'язків з Єрмаком.
Вони навіть англійською розмовляють однаково - на рівні 4 класу школи.
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09.03.2025 12:27 Ответить
сибіга є МЗСправ!!!
і головною людиною на міжнародній арені.
а те що він пов,язаний......
то скажи хто у зермаків не пов,язаний з з корупцією або росією!!!!!
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09.03.2025 12:32 Ответить
Тобто, і коза з барабаном норм, якщо вона міністр.
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09.03.2025 12:41 Ответить
Ми ж не про посаду, а про компетентність та рівень повноважень.

І того, і іншого у Сибіги нуль - тупо виконувач бажань Єрмака.
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09.03.2025 12:43 Ответить
тому запитую ще раз!
хто в команді боневтіка, компетентний економіст-перемовник???
я таких не знаю
і писав що там взагалі нікого не потрібно
бо є єрмак!!!!
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09.03.2025 12:58 Ответить
не варто називати себігу та палісу жополизами

А хто ж вони? Сумлінні професіонали?

Питання якраз стоїть навпаки:
Якщо їде Єрмак, то взагалі на має значення, хто з ним. Хоч Ісус Христос. Все одно це токсична та небажана для нинішньої адміністрації США (і попередньої теж) комбінація.
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09.03.2025 13:06 Ответить
Я бачу ,що ти ''видатний ітелектуал''😀 Їдь ти вЕмірати і там нагни піндосів,своїм потужним інтелектом.
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09.03.2025 13:05 Ответить
Взагалі-то у Саудівську Аравію.
Навіть не інтелектуал міг би знати, що це не ОАЕ.
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09.03.2025 13:08 Ответить
''інтелектуал''😀 навчись писати без помилок😀😀😀😀😀
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09.03.2025 15:32 Ответить
Ти свій допис перечитай, колхозник *******. 😁
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09.03.2025 15:38 Ответить
амеріканська сторона ,винна у війні яку розпочала московія в Україні ще з 1990 року , то яке бачення США до цього ми знаємо ...побачимо далі ,чи шось змінилося ...
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09.03.2025 12:09 Ответить
Мало того, що винна, вона планомірно підводила й підбурювала х-ла до війни, водячи Україну за ніс та роблячи всілякі провокації.
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09.03.2025 12:18 Ответить
"***** ни в чём не виновато, оно - жертва, его спровоцировали США", так кацапчик?
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09.03.2025 12:34 Ответить
***** винувате. Але нам була виділена роль театру бойових дій ще з 90х. Інакше нас би взяли і в нату, і в єс.
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09.03.2025 12:58 Ответить
В НАТО не берут просто так, потому что этого кто-то хочет. Да и население Украины не особо хотело в НАТО и ЕС очень долгое время.
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09.03.2025 13:34 Ответить
Скажи, якого біса бомбардувальники нати літали аж до кордону срасії над Україною, якщо ната нас в упор не бачила?
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09.03.2025 13:00 Ответить
Если и летали, то потому что Украина - независимое самостоятельное государство и было не против этого.

А по твоей логике можно и дальше продолжать в таком же духе:

- А зачем это Украина захотела в ЕС и НАТО? - это же раздражает москалей.
- А почему это Украина захотела больше продвигать украинский язык и отделяться от рпц? - это же раздражает и провоцирует москалей
- А почему это Украина сносит советские памятники? - это же провокация!
- А зачем украинцы устроили Майдан?? ...

И так далее.
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09.03.2025 13:39 Ответить
Делегация из Украины должна понимать, что с капитуляцией в Киев можно не возвращаться
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09.03.2025 12:09 Ответить
А хто Наріду про те скаже? зЕмарахвон?
Та будуть сидіти в стойлі і кричати "єднаймося навколо прецеденда". Опозиція як спортивний оглядач - лише коментує
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09.03.2025 12:16 Ответить
Авжеж, 350-500 мільярдів, і взамін жодних безпекових гарантій і постачання озброєння.
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09.03.2025 12:10 Ответить
Одна гарантия будет - умерлому дадут свободное посещение своих родичей во Флориде.
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09.03.2025 12:17 Ответить
"Очільник німецької розвідки Бруно Каль заявив, що європейці бояться закінчення війни в Україні раніше 2030 року" просто викладу це для тих, хто жене на Трампа і розказує, що нам Європейці допоможуть... А то ще є наївні і дурники, які думають, що нас ще не злили в цій війні.
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09.03.2025 12:12 Ответить
Якби злили одразу, прутіну б це далося значно дешевше
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09.03.2025 12:14 Ответить
Так в цьому й був їх план. Щоб послабити рашу, треба щоб війна продовжувалась у нас. І їм начхати скільки то буде тривати, і скільки людей загине. Головне розказувати про стійкість, давати подачки і "рішуче засуджувати удари по цивільних".
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09.03.2025 12:32 Ответить
Мля
Потужність зашкалює.
За що не візьметься Потужний Лідор всесвіту - все найпотужніше і все галактичного масштабу
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09.03.2025 12:13 Ответить
Потужний від слова потуги)) а на ділі зелене хрипате чмо у шапці наполеонці.
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09.03.2025 12:47 Ответить
Нафига ему шапка Наполеона. Даешь ему красную тиару.
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10.03.2025 14:04 Ответить
там єрмак то нічого доброго небуде
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09.03.2025 12:14 Ответить
Так вибору і немає по суті. Вже гундосий посрався раз із Трампом і ми чудово побачили результат. Тому нажаль, нам при любому розкладі срака, що так, що так.
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09.03.2025 12:15 Ответить
мене також це насторожує
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09.03.2025 12:38 Ответить
син російського фсбешника порішає все на користь України!!!
бадьте спок!!!!!!!
якщо сказати що я *****, то це нічого не сказати!
цинізм та найпаскудніше відношення найвеличнішого, найвпливовішого та ************** потужнішого до народу України зашкалює.
він робить з єрмака людину, без якої українці вже ні дихнути ні перднути не можуть
єрмак кругом!!!! ще лиш не має права підпису президента та не носить в кішені гербову печатку та булаву за поясом.
як же міцно він тримає янелоха за мошонку, коли є найвпливовішою людиною України.
****!!!!! чорний карденал!!!!
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09.03.2025 12:15 Ответить
Ідіотів ніщо не вчить. Про що ви хочете з тими шизоїдами переговорити? Тільки нових санкцій наговорите. Потрібно хоче б паузу пару місяців витримати після минулих переговорів
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09.03.2025 12:15 Ответить
ти пауза...йди на "влк", лопату кулеби тобі дадуть
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09.03.2025 12:41 Ответить
От цікаво. Українці не знають і не здогадуються про що будуть переговори. Проте всі вже бісяться - зрада США. Якщо копалини - тема, то нехай домовляються. Якщо про військову допомогу, то треба поступатись. Якщо мир на умовах *****, то ВИБАЧТЕ, але "нам треба порадитись з українським НАРОДОМ. Він нам не давав повноважень на будь-який підпис про капітуляцію."
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09.03.2025 12:15 Ответить
«Для достижения успеха на выборах Дональд Трамп опирался на определенные силы, перед которыми у него имеются соответствующие обязательства. И как человек ответственный, он будет обязан их исполнить», - сказал Патрушев.
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09.03.2025 12:30 Ответить
Ці слова може сказати кожний політик ! Хіба ***** йшло будувати собі хрустальні палаци чи воювати з сусідами ? Звісно, всЬо для народу і тільки для нього. А згодом все забулось. І з чого починалось теж забули. І кацапи не останні у світі, що забули .... ВСЕ.
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09.03.2025 12:47 Ответить
Аха, патрушня имела в виду американский нарид? Ню-ню.
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09.03.2025 13:03 Ответить
Ставка там одна, чи є США партнером України, чи вони лягли під прутіна, як білоруси!!
Усе інше, то робота агентів фсб на місцях!! У трампа в штанях помокріло, після запотиличників патрушева у ЗМІ щодо його розрахунку з московітами, за вибори!
От тепер, і буде видно, де московське лайно смердить!!
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09.03.2025 12:16 Ответить
У тексті CHH ясно написано: США позиціонує себе як посередника між Україною та її европейськими союзниками, з одного боку, та Москаляндією (мовчить, правда, про її союзників), із другого.

Сподіватися чогось доброго від них не випадає (що й було річчю очевидною ще з часів Трампової виборчої кампанії).

Одна втіха: ті Штати останніми деятиріччями демонструють власну дезорієнтованість у реаліях світу, тому часто ******* із вибором своєї політики.
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09.03.2025 12:33 Ответить
Переговори агентів Краснова і Зеленова
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09.03.2025 12:17 Ответить
Козыря.
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09.03.2025 12:31 Ответить
А що то може бути?
Прикривати фашистів орбана коли ті намагатимуться прикривати сепарів якоїсь місцевої "дирляндії" ?
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09.03.2025 12:21 Ответить
Може рыжее х-ло решило подарить Закарпатье органу.
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09.03.2025 12:34 Ответить
Зермак загнав зебіла у пастку - владні змі розкрутили Потужний образ "Хєракла, розриваючого пащу трампу" і тепер вибачатись Нарцис Цахес не буде. А на перспективи допомоги йому начхати - в Кротівню ОП не прилітає, мамаріма і лєнка Бренд за кордоном в безпеці. Все порішали для Лисого з картавого квагталу
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09.03.2025 12:19 Ответить
поки рудий при владі нічого доброго там нам не буде
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09.03.2025 12:19 Ответить
Найкраща зараз тактика це просто нічого не робити. Ніяких "судьбоносних" зустрічей. Навіть не дивитися в ту сторону.
Хай уїпани сруться з кимось ще...
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09.03.2025 12:20 Ответить
Тобто вас не колише те, що в цей час без військової допомоги на фронті щоденно хтось гине?
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09.03.2025 12:24 Ответить
Що ти пропонуєш? Допомоги вже не буде.
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09.03.2025 12:26 Ответить
Він за капітуляцію і рижому ******** безкоштовно рідкоземи.
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09.03.2025 12:30 Ответить
Так це ж ти написав: нічого не робимо, все ок. Сам же написав, в чому питання?) Ну загине за цей час "нічого не робіння" 20/30/100 людей на фронті, не страшно ж, правда?
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09.03.2025 12:31 Ответить
Я написав що загравання з трампом нічого вже не дадуть. Або зроблять тільки гірше, як похід буби в Овальний кабінет.
Трамп свідомо пішов на репутаційні, моральні втрати перейшовши фактично на сторону виродків.
І це зроблено не для того щоб передумати....
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09.03.2025 12:42 Ответить
міняємо Курщину на Аляску
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09.03.2025 12:21 Ответить
ПНХ, мразота трампівська.
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09.03.2025 12:21 Ответить
Завгосп дЕрьмак який до цього був решалою по відкриттю ларьків та будок з боку України.
********, а чого ви не поїхали? Ви ж всі президенти. Ааааа, ви всі президенти но не завгоспи.
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09.03.2025 12:22 Ответить
Зелупи віддадуть безкоштовно рідкоземи рудому ********, навісять вигаданий борг на Україну, ще й капітуляцію підпишуть. Трампісти = кацапське *****.
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09.03.2025 12:23 Ответить
Ну як би сказати. Без зупинки наступу росіян всі ці переговори були і будуть потужні ні про що. Єдиний гарант безпеки і існування української держави це ті чоловіки і жінки, що зараз захищають на війні Україну. А союзники можуть тільки допомогти, а вороги нашкодити. Але головний гарант тільки український народ, як сказав Антоніу Кошта.
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09.03.2025 12:23 Ответить
Україна має провести найважливіші перемовини за весь час незалежності!!!!
і хто поїхав в голової делегації від України проти "акул" трампа????
секретарка, *****!!!!!!
людина яка навіть не має статусу держслужбовця а це означає що не несе НІЯКОЇ відповідальності ні за які дії та їх результат!
навіть някщо нам завтра скажуть що Україна, вся 100% здана в аренду, без ніяких гарантій на безпеку!
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09.03.2025 12:25 Ответить
З такими підорастами,як трампівська сволота переговорів не ведуть. Гидують за один стіл сідати.
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09.03.2025 12:32 Ответить
Олег Л.: "Московський Буратіно виконав свою місію:
"З Україною важче домовитися про припинення війни, ніж з рф. путін хоче миру", - Трамп.
Нагадаю, за три тижні до провокації Зелі я попереджав:кремлю необхідно, щоб від перемовин нібито відмовляється Київ, а не москва.Завдання виконувалось під наглядом агента Козиря.Гадаю, З. отримав медальку".
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09.03.2025 12:37 Ответить
Дурачки надеются,что сын грушника и помощник регионала проведет переговоры для их пользы и для их интереса.
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09.03.2025 12:40 Ответить
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09.03.2025 12:43 Ответить
Слово «партнери» і «союзники» викликають оскому, бо в нас немає ні першого ні другого, від слова зовсім!!!!
Народ України став гладіаторами рабовласників кількох таборів, які супернічають один життями українців.
Україна стала ******** колізеєм, абсолютно з усіма атрібутами цього кривавого побоїща.
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09.03.2025 12:44 Ответить
Для Заходу це була гра "Переможи кацапа". Україна повинна була перемагати. Тепер вони в фрустрації. Хтось влаштував істерику (американці), а Європа не може змиритися і продовжує гнати українців вперед.
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09.03.2025 13:55 Ответить
Чому сам Зеленський не поїхав. Імітує Трампа з його "командою"?
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09.03.2025 12:57 Ответить
Самая высокая ставка равно нолю и она будет взята во время этой болтовни.
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09.03.2025 13:05 Ответить
Вже написали, що трамп все одно не поверне допомогу і дані розвідок (nbc news).

Навіть як угоду про копалини підпишуть і вирішать подальші кроки.

1. Нафіга трамп її блокував пів року ? Щоб зараз просто розблокувати?
2. Навіщо була вистава з приниженням зе? Звісно щоб остаточно заблокувати зброю.
3. Може пітун по голові погладить, може нобелівську дадуть
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09.03.2025 13:43 Ответить
Ті переговори будуть тривати, поки руда путєнська курва не іздохне
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09.03.2025 14:05 Ответить
Дуже мало шансів, бо вся риторика Дональда та його придворних шавок була налаштована проти України з самого початку. Нажаль США під президентом Трампом повертає не туди ......
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09.03.2025 14:22 Ответить
Про що переговори про капітуляцію України ? агент Краснов розвертає Америку від цивілізованого світу до диктаторів і маргіоналів ,що ж тільки там місце зайняв Китай а ти залишись ні з чим.
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09.03.2025 14:34 Ответить
дата гарна: 11 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1938 1938 - в ніч на https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 12 березня німецькі війська окупували https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F Австрійську Республіку і було оголошено про https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%88%D0%BB%D1%8E%D1%81 «аншлюс» обох держав.
дрочня фашистів на фашистів триває
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09.03.2025 15:40 Ответить
 
 