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Новости Контроль над трасой Покровск-Константиновка
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Оккупантам не удалось взять под контроль трассу Покровск-Константиновка, - ОСГВ "Хортица"

Ситуация на трассе Покровск-Константиновка

Российские войска не смогли взять под огневой и физический контроль трассу Покровск-Константиновка в Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.

"Оккупанты пытались взять ее (трассу Покровск-Константиновка. - Ред.) под огневой и физический контроль. На некоторое время у них получилось по огневому контролю, по физическому - не получилось никогда. После частичной контратаки украинских сил и огневой контроль (со стороны РФ. - ред.) стал более нечетким. Безусловно, определенная угроза для трассы есть, безусловно, есть определенные риски передвижения по ней, но, тем не менее, она не перерезана, и мы не говорим о том, что у россиян над ней есть какой-то контроль", - рассказал спикер.

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Также Трегубов отметил, что россияне не достигли на этой трассе тех целей, которые планировали.

Автор: 

ОСГВ Хортица (326) Донецкая область (9482) боевые действия (3917) Покровск (564) Покровский район (495) Константиновка (18)


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Це правда чи копіум?
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09.03.2025 12:26 Ответить
мабудь нам скажуть правду як завжди.
або ЗСУ в оточені, або ще якусь муйню...
бо кожен день чути лиш,
може бути котел, логістику можуть перекрити, є загроза оточення!!!
а накуя ГШ дотягує до цього???????????????????7
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09.03.2025 12:38 Ответить
А як почитаєш гівностейт, то кацапи уже все "взяли" під контроль.
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09.03.2025 12:42 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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09.03.2025 18:04 Ответить
 
 