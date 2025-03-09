Оккупантам не удалось взять под контроль трассу Покровск-Константиновка, - ОСГВ "Хортица"
Российские войска не смогли взять под огневой и физический контроль трассу Покровск-Константиновка в Донецкой области.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.
"Оккупанты пытались взять ее (трассу Покровск-Константиновка. - Ред.) под огневой и физический контроль. На некоторое время у них получилось по огневому контролю, по физическому - не получилось никогда. После частичной контратаки украинских сил и огневой контроль (со стороны РФ. - ред.) стал более нечетким. Безусловно, определенная угроза для трассы есть, безусловно, есть определенные риски передвижения по ней, но, тем не менее, она не перерезана, и мы не говорим о том, что у россиян над ней есть какой-то контроль", - рассказал спикер.
Также Трегубов отметил, что россияне не достигли на этой трассе тех целей, которые планировали.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
або ЗСУ в оточені, або ще якусь муйню...
бо кожен день чути лиш,
може бути котел, логістику можуть перекрити, є загроза оточення!!!
а накуя ГШ дотягує до цього???????????????????7