Оккупантам не удалось взять под контроль трассу Покровск-Константиновка, - ОСГВ "Хортица"

Российские войска не смогли взять под огневой и физический контроль трассу Покровск-Константиновка в Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.

"Оккупанты пытались взять ее (трассу Покровск-Константиновка. - Ред.) под огневой и физический контроль. На некоторое время у них получилось по огневому контролю, по физическому - не получилось никогда. После частичной контратаки украинских сил и огневой контроль (со стороны РФ. - ред.) стал более нечетким. Безусловно, определенная угроза для трассы есть, безусловно, есть определенные риски передвижения по ней, но, тем не менее, она не перерезана, и мы не говорим о том, что у россиян над ней есть какой-то контроль", - рассказал спикер.

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Также Трегубов отметил, что россияне не достигли на этой трассе тех целей, которые планировали.