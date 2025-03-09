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Новости Ракетная атака на Кривой Рог
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Ракетный удар РФ по Кривому Рогу 5 марта: Количество погибших возросло до шести

Атака на Кривой Рог

Количество погибших в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу 5 марта увеличилось до шести человек, в больнице скончался раненый мужчина.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, в больнице умер еще один пострадавший в результате ракетного удара по Кривому Рогу. Жертвой агрессора стал 53-летний мужчина. Несколько дней врачи боролись за его жизнь. Но травмы оказались слишком тяжелыми", - написал он.

Отмечается, что в целом трагедия унесла жизни шести человек.

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Напомним, вечером 5 марта российские войска нанесли удар баллистической ракетой по гостинице в жилом районе Кривого Рога. Сообщалось, что в результате атаки погибли четыре человека, еще по меньшей мере 31 житель получил ранения, среди них 13-летняя девочка.

7 марта 2025 года в Кривом Роге объявляли днем траура по погибшим 5 марта.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в отеле, по которому попали оккупанты, находились волонтеры из США и Великобритании.

6 марта сообщалось, что количество погибших в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу увеличилось до пяти, в больнице умерла раненая женщина.

Автор: 

Кривой Рог (1346) обстрел (26850) жертвы (2056) Днепропетровская область (3830) Криворожский район (61)


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"Зеленський повідомив, що в готелі, по якому поцілили окупанти, перебували волонтери зі США та Британії. " Це наш Лідор вважає аргументом не .... стріляти ? ***** так не думає. Навпаки, він бореться з "тероризмом" Європи. А ось що думає Європа, і як вона спокійно реагує на тисячі корейців на українському фронті ? Скоро Азія проти Європи "хрестовий похід" оголосить, а Європа буде пити пиво і карасями заїдати !
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09.03.2025 12:53 Ответить
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09.03.2025 15:45 Ответить
 
 